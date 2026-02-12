English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Muncipal Elections Results: రాష్ట్రంలో ముగిసిన మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్.. కౌంటింగ్ కు భారీ భారీ ఏర్పాట్లు..

Telangana Muncipal Elections Results: రాష్ట్రంలో ముగిసిన మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్.. కౌంటింగ్ కు భారీ భారీ ఏర్పాట్లు..

Telangana Muncipal Elections Results Counting: రాష్ట్రంలో పుర ఎన్నికల పోలింగ్‌ ముగిసింది. రేపు ఓట్లను లెక్కించనున్నారు. ఇందుకు గాను 138 కేంద్రాల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. బ్యాలెట్‌ బాక్స్‌ కావడంతో ఫలితాల వెల్లడికి సమయం పట్టవచ్చని తెలుస్తోంది. దీంతో ప్రధాన పార్టీలైన కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ గెలుపుపై ఎవరి లెక్కలు వారు వేసుకుంటున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 12, 2026, 08:26 AM IST

Trending Photos

Allu Arjun Meeting Rules: అల్లు అర్జున్‌ కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడకూడదంట.. ఈ హీరోని కలవాలంటే 42 నియమాలా..!
6
Allu Arjun Protocol
Allu Arjun Meeting Rules: అల్లు అర్జున్‌ కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడకూడదంట.. ఈ హీరోని కలవాలంటే 42 నియమాలా..!
Gold Rate Today: బంగారం కొనేవారికి గుడ్ న్యూస్.. 24 క్యారెట్‌పై భారీ తగ్గుదల!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: బంగారం కొనేవారికి గుడ్ న్యూస్.. 24 క్యారెట్‌పై భారీ తగ్గుదల!
Ranveer Singh: మొన్న సల్మాన్ ఖాన్.. ఇప్పుడు రణ్‌వీర్ సింగ్‌.. దురంధర్ హీరోకి బెదిరింపులు..!
5
Ranveer Singh
Ranveer Singh: మొన్న సల్మాన్ ఖాన్.. ఇప్పుడు రణ్‌వీర్ సింగ్‌.. దురంధర్ హీరోకి బెదిరింపులు..!
AP Cabinet Decisions: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. క్యాబినెట్ భేటీలో ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం..!
5
AP House Regularisation Extended
AP Cabinet Decisions: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. క్యాబినెట్ భేటీలో ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం..!
Telangana Muncipal Elections Results: రాష్ట్రంలో ముగిసిన మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్.. కౌంటింగ్ కు భారీ భారీ ఏర్పాట్లు..

Telangana Muncipal Elections Results 2026: నిన్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హైదరాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం కార్పోరేషన్లు మినహా మిగిలిన వాటికి ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ఈ నెల 16న కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, ఉపమేయర్లు, మున్సిపాలిటీల ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్ల పదవులకు పరోక్ష ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నిన్న చెదురుమదురు ఘటనలు మినహా పోలింగ్‌ ప్రశాంతంగా జరిగింది. ఎక్కడా రీపోలింగ్‌ అవసరం లేదని ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలో జరిగిన మునిసిపల్‌ ఎన్నికల్లో దాదాపు 73.01 శాతం పోలింగ్‌ నమోదైంది. 2020 మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో ఇది 74.40శాతం గా వుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏడు నగరపాలక సంస్థల్లోని 412 డివిజన్లు, 116 పురపాలక సంఘాల్లోని 2,569 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. మొత్తం మునిసిపాలటీల్లో 75.88 శాతం, కార్పొరేషన్‌లలో  66.05 శాతం మంది ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.  అత్యధికంగా మహిళలల్లో 73.39శాతం, పురుషుల్లో 72.63 శాతం  మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నట్టు ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు. 

2 వేల 569 వార్డులు,  412 డివిజన్లలో పోలింగ్ జరిగింది. మొత్తం 8 వేల 191 పోలింగ్​ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం 40 వేల మందికి పైగా సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తించారు. ఎన్నికలను పారదర్శకంగా నిర్వహించడానికి ఎన్నికల సంఘం ప్రతీ పోలింగ్​కేంద్రంలో సీసీ కెమెరాలతో వెబ్​ కాస్టింగ్​ చేసింది. ఫిబ్రవరి 13న ఉదయం 8 గంటల నుంచి 116 మున్సిపాలిటీలు, ఏడు కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల కౌంటింగ్ మొదలవుతుంది. మున్సిపల్​ ఎన్నికల్లో గెలుపోటములపై ఆయా పార్టీల నేతలు  ఎవరి ధీమాలో వారున్నారు.

Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..

 

Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.

కార్పొరేషన్‌ల్లో అత్యధికంగా నల్గొండలో 77.36 శాతం పోలింగ్‌ జరగ్గా...అత్యల్పంగా నిజామాబాద్‌లో 59.12 శాతం మంది ఓటేశారు. మున్సిపాలిటీస్ లో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్‌లో 91.91 శాతం.. చండూరులో 91.52 శాతం, సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారంలో 90.98 శాతం, భువనగిరిలో 90.95 శాతం మేరకు పోలింగ్‌ జరిగింది. అత్యల్పంగా నల్గొండ జిల్లాలోని నందికొండలో 59.68 శాతం మంది మాత్రమే ఓటేశారు. ఎన్నికల సందర్భంగా పలు చోట్ల స్వల్ప ఘర్షణలు, వాగ్వాదాలు జరిగాయి. 

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Muncipal Polling 2026Telangana Muncipal Polling 2026 Exit PollsMuncipal Polling 2026 ResultsTelangana Muncipal Pollstelangana municipal elections

Trending News