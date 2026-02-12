Telangana Muncipal Elections Results: రాష్ట్రంలో ముగిసిన మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్.. కౌంటింగ్ కు భారీ భారీ ఏర్పాట్లు..

Telangana Muncipal Elections Results 2026: నిన్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హైదరాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం కార్పోరేషన్లు మినహా మిగిలిన వాటికి ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ఈ నెల 16న కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, ఉపమేయర్లు, మున్సిపాలిటీల ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల పదవులకు పరోక్ష ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నిన్న చెదురుమదురు ఘటనలు మినహా పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగింది. ఎక్కడా రీపోలింగ్ అవసరం లేదని ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలో జరిగిన మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో దాదాపు 73.01 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. 2020 మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఇది 74.40శాతం గా వుంది.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏడు నగరపాలక సంస్థల్లోని 412 డివిజన్లు, 116 పురపాలక సంఘాల్లోని 2,569 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. మొత్తం మునిసిపాలటీల్లో 75.88 శాతం, కార్పొరేషన్లలో 66.05 శాతం మంది ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. అత్యధికంగా మహిళలల్లో 73.39శాతం, పురుషుల్లో 72.63 శాతం మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నట్టు ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు.
2 వేల 569 వార్డులు, 412 డివిజన్లలో పోలింగ్ జరిగింది. మొత్తం 8 వేల 191 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం 40 వేల మందికి పైగా సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తించారు. ఎన్నికలను పారదర్శకంగా నిర్వహించడానికి ఎన్నికల సంఘం ప్రతీ పోలింగ్కేంద్రంలో సీసీ కెమెరాలతో వెబ్ కాస్టింగ్ చేసింది. ఫిబ్రవరి 13న ఉదయం 8 గంటల నుంచి 116 మున్సిపాలిటీలు, ఏడు కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల కౌంటింగ్ మొదలవుతుంది. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో గెలుపోటములపై ఆయా పార్టీల నేతలు ఎవరి ధీమాలో వారున్నారు.
Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..
Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.
కార్పొరేషన్ల్లో అత్యధికంగా నల్గొండలో 77.36 శాతం పోలింగ్ జరగ్గా...అత్యల్పంగా నిజామాబాద్లో 59.12 శాతం మంది ఓటేశారు. మున్సిపాలిటీస్ లో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్లో 91.91 శాతం.. చండూరులో 91.52 శాతం, సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారంలో 90.98 శాతం, భువనగిరిలో 90.95 శాతం మేరకు పోలింగ్ జరిగింది. అత్యల్పంగా నల్గొండ జిల్లాలోని నందికొండలో 59.68 శాతం మంది మాత్రమే ఓటేశారు. ఎన్నికల సందర్భంగా పలు చోట్ల స్వల్ప ఘర్షణలు, వాగ్వాదాలు జరిగాయి.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.