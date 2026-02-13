TG Muncipal Elections Results: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేడే మున్సిపల్ ఎలక్షన్ కౌంటింగ్.. ఆశల పల్లకీల్లో ప్రధాన పార్టీలు..

Telangana Muncipal Elections Results 2026: ఈ నెల 11న హైదరాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం కార్పోరేషన్లు మినహా 138 కేంద్రాల్లో రాష్ట్ర ఎలక్షన్ కమిషన్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. సున్నిత ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా భద్రతా బలగాలు మోహరించారు. పోలింగ్ కౌంటింగ్ కేంద్రాలకు వంద మీటర్ల దూరంలో ఎవరు ర్యాలీలో రాకూడదని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ సారి ఎన్నికలు బ్యాలెట్ బాక్స్ కావడంతో ఫలితాల వెల్లడికి ఎక్కువ టైమ్ తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో ప్రధాన పార్టీలైన కాంగ్రెస్,భారతీయ జనతా పార్టీ, భారత రాష్ట్ర సమితి వంటి ప్రధాన పార్టీలు గెలుపుపై ధీమాగా ఉన్నాయి.
ఈ నెల 11న తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పుర పాలక ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎలక్షన్ రిజల్డ్ తర్వాత ఈ నెల 16న వివిధ కార్పొరేషన్ లకు సంబంధించిన మేయర్లు, ఉపమేయర్లు, మున్సిపాలిటీల ఛైర్పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల పదవులకు పరోక్షంగా ఎన్నుకోనున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు చోట్లు కాంగ్రెస్, బీజేపీ, మరికొన్ని చోట్ల కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, ఇంకొన్ని చోట్ల బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు బాహా బాహాకి దిగారు. రాష్ట్రంలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో 73.01 శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్టు ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. 2020 మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఇది 74.40శాతం గా వుంది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏడు నగరపాలక సంస్థల్లోని 412 డివిజన్లు, 116 పురపాలక సంఘాల్లోని 2,569 వార్డుల్లో ఎన్నికలు సజావుగా జరిగాయి. మొత్తం మున్సిపాలిటీలలో 75.88 శాతం, కార్పొరేషన్లలో 66.05 శాతం మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును యూజ్ చేసుకున్నారు. మహిళలల్లో 73.39శాతం, పురుషుల్లో 72.63 శాతం మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.
2 వేల 569 వార్డులు, 412 డివిజన్లలో ఎలక్షన్ ప్రశాంతంగా జరిగింది. మొత్తం 8 వేల 191 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటింగ్ నిర్వహించారు. ఎలక్షన్స్ సజావుగా సాగడానికి 40 వేల మందికి పైగా సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తించారు. ఎన్నికల సంఘం ప్రతీ పోలింగ్ కేంద్రంలో సీసీ కెమెరాలతో వెబ్ కాస్టింగ్ నిర్వహించింది.
కార్పొరేషన్ల్లో అత్యధికంగా నల్గొండలో 77.36 శాతం పోలింగ్ జరిగింది. అతి తక్కువగా నిజామాబాద్లో 59.12 శాతం మంది తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. మున్సిపాలిటీస్ లో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్లో 91.91 శాతం.. చండూరులో 91.52 శాతం, సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారంలో 90.98 శాతం, భువనగిరిలో 90.95 శాతం మేరకు పోలింగ్ జరిగినట్టు ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది. అత్యల్పంగా నల్గొండ జిల్లాలోని నందికొండలో 59.68 శాతం ఓటింగ్ నమోదు అయింది. మరి ఈ సారి ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్ తన పట్టు నిలుపుకుంటుందా.. బీజేపీ సత్తా చాటేనా.. బీఆర్ఎస్ ఉనికి నిలుపుకుంటుందానేది తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
