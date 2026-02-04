Telangana Muncipal Polls: రంగంలోకి రేవంత్.. మున్సిపల్ ప్రచారం..

Telangana Muncipal Polls 2026: ఈ క్రమంలోనే ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించనున్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. నేటి నుంచి ఈ నెల 9 వరకూ ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ప్రచార సభలు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ నల్లగొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ నుంచి ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో పాల్గొంటారు. రేపు ఉమ్మడి కరీంగనర్ జిల్లా చొప్పదండి, 6వ తేదీన నిజామాబాద్ రూరల్, 7వ తేదీన పరిగి, 8వ తేదీ న భూపాల్పల్లి, 9న మెదక్ లో జరిగే ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొనున్నారు.
ఈ సభలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు, పథకాలు, ప్రత్యర్థి పార్టీల చేస్తున్న విమర్శలను తిప్పికొట్టే అంశాలను ప్రజలకు సీఎం వివరించనున్నారు. కాగా ఇప్పటికే మహాబూబ్నగర్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో సీఎం సభలు నిర్వహించారు. ఇప్పటికే పంచాయితీ ఎన్నికల ఫలితాల జోష్ లో ఉన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇపుడు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటాలని చూస్తున్నారు.
స్టూడెంట్స్ పరీక్షల సీజన్ మొదలయ్యేలోపే ఈ ఎన్నికలు పూర్తి చేయాలని డిసైడ్ అయినట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఎన్నికలకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. కాగా రాష్ట్రంలో 120 మున్సిపాలిటీలు, 9 కార్పొరేషన్లకు ఈ ఏడాది జనవరిలోనే గడువు ముగిసింది. ప్రస్తుతం అవి ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలో నడుస్తున్నాయి. ఇక GHMC తో పాటు, ఖమ్మం, వరంగల్ కార్పొరేషన్ల గడువు కూడా ఈ నెల ముగియబోతుంది. మరోవైపు తెలంగాణలో స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ జరుగుతుంది. ఇప్పటికే SIR ప్రాసెస్ తో బిహార్ లో అక్రమంగా ఉన్న లక్షలాది ఓట్లను తొలిగించింది. కొంత మందికి రెండు చోట్లా ఓట్లు ఉన్న వాళ్లవి కూడా తెలిగించింది. ప్రస్తుతం పశ్చిమ బెంగాల్ తో పాటు తమిళనాడులో ఇప్పటికే ఈ రివిజన్ పూర్తైంది. తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూడా అక్రమంగా నివాసం ఉంటున్న వారి ఓట్లను తెలిగించే పనిలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నడుం బిగించింది.
