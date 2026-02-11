BRS Party vs Congress: తెలంగాణ రాజకీయాలు హాట్హాట్గా కొనసాగుతున్న సమయంలో జరిగిన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొన్నాయి. కాంగ్రెస్ గూండాలు.. పోలీసులు అధికార పార్టీకి సహకరించడంతో చాలా చోట్ల వివాదం రాజుకుంది. మున్సిపాలిటీలను కైవసం చేసుకునేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ జోరుగా ప్రలోభాలకు గురి చేయగా.. బహిరంగంగా డబ్బులు, కానుకలు పంచింది. ఎదురు తిరిగిన వారిపై కాంగ్రెస్ గూండాలతోపాటు స్వయంగా అగ్ర నాయకులు రంగంలోకి దిగి పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. ఈ ఉత్కంఠ మధ్య జరిగిన ఓటింగ్ భారీగా నమోదు కాగా ఈ పోలింగ్పై ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు వచ్చాయి. ప్రధానంగా పీపుల్స్ పల్స్ ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు ప్రజలు బాగా విశ్వసిస్తారు. ఆ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
Also Read: Schools Holiday: రేపు తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ!
తెలంగాణలో మొత్తం 116 మున్సిపాలిటీలతోపాటు 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు జరిగాయి. మున్సిపాలిటీలతోపాటు కార్పొరేషన్లలో కూడా అత్యధికంగా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని పీపుల్స్ పల్స్ సంస్థ తన ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాల్లో వెల్లడించింది. సాధారణంగా అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి మద్దతు తెలపడం కానీ క్లీన్ స్వీప్ దిశగా కాంగ్రెస్కు ఓట్లు పడలేదని స్పష్టమవుతోంది. ఇక బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా విజయవంతమైందని.. కాంగ్రెస్ పోటీగా వార్డులు గెలుచుకుంటుందని తేలింది. అయితే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మాత్రం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఈసారి ప్రాధాన్యం లేదని స్పష్టమవుతోంది. మొత్తం 7 కార్పొరేషన్లలో రాజకీయ పోటీ ప్రధానంగా కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య జరిగిందని పీపుల్స్ పల్స్ సర్వే అంచనా వేసింది. నిజామాబాద్, కరీంనగర్ కార్పొరేషన్లలో బీజేపీ ఆధిక్యం సాధిస్తుందని.. మిగిలిన ఐదు కార్పొరేషన్లలో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించే అవకాశం ఉందని ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వేల్లో తేలుతోంది.
Also Read: Municipal Exit Polls: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు.. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలకు ఆధిక్యం
మహబూబ్నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్
అతిపెద్ద మహబూబ్నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఫలితాలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఆధిక్యం కొనసాగుతుందని అంచనా. బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం కొన్ని స్థానాలు సాధించే అవకాశం ఉండగా.. కాంగ్రెస్కు పీఠం దక్కే అవాకాశాలు ఉన్నాయి.
నిజామాబాద్
నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మొత్తం 60 డివిజన్లు ఉండగా.. మేజిక్ ఫిగర్ 31 మంది కౌన్సిలర్లు కావాలి. ఇందూరు గడ్డపై కాషాయ జెండా ఎగిరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. బీజేపీ గణనీయమైన స్థానాలు పొందే అవకాశం ఉందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ సూచిస్తున్నాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభావం ఉండదని.. ఎంఐఎం, కాంగ్రెస్ ప్రభావం చూపాయని ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు అంచనా వేశాయి.
కరీంనగర్
కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మొత్తం 66 డివిజన్లు ఉండగా.. మేజిక్ ఫిగర్ 34. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ మధ్య తీవ్ర పోటీ ఉన్నప్పటికీ.. బీజేపీకి స్వల్ప ఆధిక్యంతో కార్పొరేషన్ దక్కించుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెబుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఎంఐఎం పార్టీలకు కొన్ని స్థానాలు దక్కే అవకాశం ఉంది.
Also Read: AP Budget Session: విధ్వంసం నుంచి అభివృద్ధి- సంక్షేమంపై పరుగులు: ఏపీ గవర్నర్
నల్గొండ
నల్లగొండ కార్పొరేషన్లో 48 డివిజన్లు ఉండగా.. మేజిక్ ఫిగర్ 25 ఉండాలి. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఉంటుందని అంచనా. బీఆర్ఎస్ పార్టీ రెండో స్థానంలో.. బీజేపీకి ఒక్క కార్పొరేటర్ కూడా లభించే అవకాశాలు లేవు.
మంచిర్యాల
మంచిర్యాల కార్పొరేషలో 60 డివిజన్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అత్యధిక స్థానాలు గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెబుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తర్వాత అధిక స్థానాలు.. బీజేపీకి అతి తక్కువ స్థానాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కొత్తగూడెం
ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అత్యధిక స్థానాలు సొంతం చేసుకుంటుందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాల్లో వెల్లడైంది. అయితే అనూహ్యం సీపీఐ/ సీపీఎం కూడా అధిక స్థానాలు గెలుపొందే అవకాశాలు ఉండగా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కొంత ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. బీజేపీ ఇక్కడ బలహీనంగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
రామగుండం
రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మొత్తం 60 డివిజన్లు ఉండగా.. ఇక్కడ కాంగ్రెస్కు స్పష్టమైన ఆధిక్యం వచ్చే అవకాశం ఉంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తర్వాత.. ఇక మిగతా పార్టీలకు ఒక్కో స్థానం లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
Also Read: Municipal Elections: సంగారెడ్డిలో రెచ్చిపోయిన జగ్గారెడ్డి.. కరీంనగర్లో బీజేపీ శ్రేణులపై పోలీసుల దాడి
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook