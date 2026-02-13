Telangana municipal election Results: మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ తీవ్ర విషాదం.. మరో బీజేపీ అభ్యర్థి మృతి..

Bjp candidate dies during health issues in Lakshettipet: తెలంగాణలో వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రారంభమైంది.రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 123 కేంద్రాల్లో, ఉదయం 8 కే కౌంటింగ్ ప్రారంభమైంది. 7 నగర పాలక సంస్థల్లోని 412 డివిజన్లు, 116 పురపాలికల్లోని 2,569 వార్డులకు సంబంధించిన ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేట లో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది.
స్థానికంగా 10వ వార్డు నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచిన ఎల్లమ్మ అనే బీజేపీ క్యాండిడెట్ అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. దీంతో ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రక్రియలో గందర గోళం ఏర్పడింది.అయితే.. దీనిపై అధికారులు మాత్రం కౌంటింగ్ ప్రక్రియ యథా ప్రకారం కొనసాగుతుందన్నారు.
ఒక వేళ మృతి చెందిన అభ్యర్థి విజయం సాధిస్తే దాన్ని ఖాళీగా ప్రకటించి మరోసారి ఉప ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారని తెలిపారు. మరో అభ్యర్థి గెలిస్తే వారిని విజేతలుగా ప్రకటిస్తారని వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీలో ఇప్పటికే మక్తల్ మున్సిపాలిటికి చెందిన 6వ వార్డు అభ్యర్థి మహాదేవప్ప ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ ఘటనపై ఆయన సతీమణి ఎన్నికల్లో ఓట్లు పడతాయో లేదో అని సూసైడ్ చేసుకున్నాడని తెలిపింది. కానీ బీజేపీ మాత్రం కాంగ్రెస్ నేతల బెదిరింపులు, వేధింపుల వల్ల మహాదేవప్ప ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడని వెల్లడించారు. మొత్తంగా కౌంటింగ్ వేళ మాత్రం మరో బీజేపీ అభ్యర్థి చనిపోవడం బీజేపీ పార్టీలో తీవ్ర విషాదంను నింపింది. మరోవైపు స్థానిక నేతలు, కార్యకర్తలు కూడా ఘటన పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
