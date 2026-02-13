English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana municipal election Results: మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ తీవ్ర విషాదం.. మరో బీజేపీ అభ్యర్థి మృతి..

Telangana municipal election Results: మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ తీవ్ర విషాదం.. మరో బీజేపీ అభ్యర్థి మృతి..

Bjp Candidate dies in Mancherial: లక్షెట్టిపేట పరిధిలోని 10 వ వార్డు నుంచి బరిలోకి దిగిన బీజేపీ ఎన్నికల అభ్యర్థి ఎల్లమ్మ అనారోగ్యంతో చనిపోవడం తీవ్ర విషాదంగా మారింది. దీనిపై బీజేపీ క్యాడర్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 13, 2026, 10:01 AM IST
  • మంచిర్యాలలో ఊహించని ఘటన..
  • ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న నేతలు..

Trending Photos

Bharat Bandh Tomorrow: రేపు భారత్ బంద్.. స్కూల్లకు, కాలేజీలకు, బ్యాంకులకు రవాణాకు సెలవా..!
5
Bharat bandh tomorrow
Bharat Bandh Tomorrow: రేపు భారత్ బంద్.. స్కూల్లకు, కాలేజీలకు, బ్యాంకులకు రవాణాకు సెలవా..!
Niharika Konidela: పేరు మార్చుకున్న మెగా డాటర్..సీక్రెట్ ఇదేనా..!
5
Niharika Konidela Real Name
Niharika Konidela: పేరు మార్చుకున్న మెగా డాటర్..సీక్రెట్ ఇదేనా..!
Central Govt Jobs: పరీక్ష లేకుండా.. 28,740 ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఎలాగంటే..?
5
Central Govt Jobs 2026
Central Govt Jobs: పరీక్ష లేకుండా.. 28,740 ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఎలాగంటే..?
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత అలెర్ట్‌.. మీ పేరు జాబితాలో నుంచి తొలగించారా? ఇలా వెంటనే తెలుసుకోండి..!
5
PM Kisan 22nd installment
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత అలెర్ట్‌.. మీ పేరు జాబితాలో నుంచి తొలగించారా? ఇలా వెంటనే తెలుసుకోండి..!
Telangana municipal election Results: మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ తీవ్ర విషాదం.. మరో బీజేపీ అభ్యర్థి మృతి..

Bjp candidate dies during health issues in Lakshettipet: తెలంగాణలో వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రారంభమైంది.రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 123 కేంద్రాల్లో, ఉదయం 8 కే కౌంటింగ్ ప్రారంభమైంది. 7 నగర పాలక సంస్థల్లోని 412 డివిజన్లు, 116 పురపాలికల్లోని 2,569 వార్డులకు సంబంధించిన ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో  మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల వేళ మంచిర్యాల  జిల్లా లక్షెట్టిపేట లో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

స్థానికంగా 10వ వార్డు నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచిన ఎల్లమ్మ అనే బీజేపీ క్యాండిడెట్ అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. దీంతో ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రక్రియలో గందర గోళం ఏర్పడింది.అయితే.. దీనిపై అధికారులు మాత్రం కౌంటింగ్ ప్రక్రియ యథా ప్రకారం కొనసాగుతుందన్నారు.

ఒక వేళ మృతి చెందిన అభ్యర్థి విజయం సాధిస్తే దాన్ని ఖాళీగా ప్రకటించి మరోసారి ఉప ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారని తెలిపారు. మరో అభ్యర్థి గెలిస్తే వారిని విజేతలుగా ప్రకటిస్తారని వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీలో ఇప్పటికే మక్తల్ మున్సిపాలిటికి చెందిన 6వ వార్డు అభ్యర్థి మహాదేవప్ప ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయిన విషయం తెలిసిందే.

Read more: Municipal Election Results 2026: మున్సిపల్ ఫలితాల వేళ బిగ్ ట్విస్ట్.. స్ట్రాంగ్ రూమ్ తాళం చేవి గాయబ్.. తలలు పట్టుకున్న అధికారులు..

ఈ ఘటనపై ఆయన సతీమణి ఎన్నికల్లో ఓట్లు పడతాయో లేదో అని సూసైడ్ చేసుకున్నాడని తెలిపింది. కానీ బీజేపీ మాత్రం కాంగ్రెస్ నేతల బెదిరింపులు, వేధింపుల వల్ల మహాదేవప్ప ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడని వెల్లడించారు. మొత్తంగా కౌంటింగ్ వేళ మాత్రం మరో బీజేపీ అభ్యర్థి చనిపోవడం బీజేపీ పార్టీలో తీవ్ర విషాదంను నింపింది. మరోవైపు స్థానిక నేతలు, కార్యకర్తలు కూడా ఘటన పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana municipal elections results 2026telangana municipal elections 2026 resultsMancherial districtBjp candidate deathLakshettipet bjp candidate death

Trending News