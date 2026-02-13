Telangana Municipal election Results 2026: నల్గొండలో నయా సెన్సెషన్.. ట్రాన్స్ జెండర్ అభ్యర్థి ఘన విజయం..

Transgender independent candidate won In chityala: తెలంగాణలో ఎన్నికల ఫలితాల కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసిన కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లో ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఓట్లను లెక్కిస్తున్నారు. తొలి ఫలితాలు వెలువడుతుండగా, ప్రధాన పార్టీలైన కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు బోణీ కొట్టడమే కాకుండా.. పలు చోట్ల క్లీన్ స్వీప్ లు కూడా చేశాయి. అయితే.. నల్గొండ మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఒకింత ఆసక్తికరంగా మారాయి. నల్గొండలో ఇప్పటికే హలియా, చండూరు, నంది కొండ, చిట్యాల మున్సిపాలిటీలను కాంగ్రెస్ హస్త గతం చేసుకుంది.
మరోవైపు నల్గొండ జిల్లాలో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన ఒక ట్రాన్స్ జెండర్ విజయం సాధించారు. జిల్లాలోని చిట్యాల మున్సిపాలిటీలో 1వ వార్డు నుంచి ట్రాన్స్జెండర్ సుధాకర్ బరిలోకి దిగింది. ఎన్నికల ప్రచారంలో మున్సిపాలిటీ అభివృద్ది తన ప్రధాన ఎజెండా అంటూ ప్రచారం నిర్వహించింది. ప్రజలు కూడా ట్రాన్స్ జెండర్ కు తమ మద్దతు తెలిపారు.
ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ఒకసారి చాన్స్ ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ క్రమంలొ తాజాగా.. విడుదలైన మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ట్రాన్స్ జెండర్ సుధాకర్ భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించింది. ఈ క్రమంలో ప్రధాన పార్టీలైన కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ అభ్యర్థులను కాదని ఓటర్లు సుధాకర్ ను గెలిపించుకొవడం తెలంగాణలో రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
