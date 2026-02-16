English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Karimnagar Bjp: చక్రం తిప్పిన కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్.. కరీంనగర్ కార్పోరేషన్ బీజేపీ కైవసం..

Karimnagar Bjp: చక్రం తిప్పిన కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్.. కరీంనగర్ కార్పోరేషన్ బీజేపీ కైవసం..

Bandi sanjay key role in karimnagar mayor elections: కరీంనగర్ లో మొత్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠకు తెరపడింది. మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ పదవులు కాషాయం పార్టీకి దక్కడంతో బీజేపీ ఫుల్ జోష్ లో ఉంది. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ దీనిలో తనదైన స్టైల్ లో చక్రం తిప్పారని చెప్పుకొవచ్చు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 16, 2026, 02:02 PM IST
  • కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ పై కాషాయం కైవసం..
  • పుల్ జోష్ లో బీజేపీ క్యాడర్..

Karimnagar Bjp: చక్రం తిప్పిన కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్.. కరీంనగర్ కార్పోరేషన్ బీజేపీ కైవసం..

kolagani Srinivas elected as Karimnagar mayor: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదలయ్యాక రాజకీయాలు మరింత హీట్ ఎక్కాయి. ముఖ్యంగా ఆయా కార్పోరేషన్ల లో హంగ్ ఏర్పడటం, ఏ పార్టీకి పూర్తిగా మెజారిటీ రాకపోవడంతో అన్ని పార్టీలు క్యాంపు రాజకీయాలకు తెరతీశాయి. కొన్నిచోట్ల ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థుల్ని, ఇతర పార్టీలో గెల్చిన అభ్యర్థులు మరో పార్టీలు జంప్ అయిన ఘటనలు కూడా వార్తలలో నిలిచాయి. అయితే.. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా  మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్  పదవులను దక్కించుకొవడంపై అన్ని పార్టీలు తమదైన వ్యూహలతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ముఖ్యంగా కరీంనగర్ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ పదవులు ఒకింత హట్ టాపిక్ గా మారాయి.

ఏడు  కార్పోరేషన్ లలో కరీంనగర్  పీఠంను దక్కించుకునేందుకు అన్నిపార్టీలు తమదైన వ్యూహలతో ముందుకు వెళ్లిన చివరకు కాషాయ పార్టీ కరీంనగర్  కార్పొరేషన్ ను బీజేపీ సొంతం చేసుకుంది. కరీంనగర్ లో  66 స్థానాలకు గాను బీజేపీ 30, కాంగ్రెస్ 14, బీఆర్ఎస్ 9, మజ్లిస్ 3, ఇతరులు 10 మంది కార్పొరేటర్లుగా గెలిచారు. కార్పొరేషన్‌లో ఎక్స్‌అఫీషియోతో కలిపి సభ్యుల సంఖ్య 69కి చేరగా, మేయర్ పదవికి 35 మంది మద్దతు అవసరం.

ఎన్నికల అనంతరం బీజేపీలో కొందరు కార్పొరేటర్లు చేరడంతో, బీజేపీ బలం 34 వరకు చేరుకుంది. కేంద్ర సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ ఎక్స్ అఫీషియో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ముఖ్యంగా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వ్యూహత్మకంగా ముందుకు వెళ్లడంతో కరీంనగర్ కార్పొరేషన్  బీజేపీ సొంతమయ్యింది.

Read more: Mancherial: ఓటు వేశారా..?.. లేదంటే డబ్బులు ఇచ్చేయండి.. ఓడిన అభ్యర్థి వింత డిమాండ్.. వీడియో వైరల్..

కరీంనగర్  మేయర్ గా కొలగాని శ్రీనివాస్, డిప్యూటీ మేయర్ గా సునీల్ రావు ఎన్నికయ్యారు. మొత్తంగా  కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తన వ్యూహలతో ఎలాగైన కరీంగనగర్ కార్పొరేషన్ పై బీజేపీ జెండా ఎగురవేయాలని ఆయన తన పంతంను నెగ్గించుకున్నట్లైంది. మొత్తంగా బీజేపీ క్యాడర్ కూడా దీనిపై ఫుల్ జోష్ గా ఉన్నారు. మరోవైపు కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు బీఆర్ఎస్ దూరంగా ఉంటున్నామని ముందే ప్రకటించింది.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Karimnagar mayor resultsBandi Sanjaykolagani SrinivasTelangana PoliticsKarimnagar municipal elections

