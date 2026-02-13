English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
KTR: మున్సిపల్‌ ఫలితాలతో సంతృప్తి చెందాం.. 2029లో కేసీఆర్‌ సీఎం కావడం పక్కా: కేటీఆర్‌

KTR: Telangana Municipal Election Results Satisfied And BRS Party Get 30 Percent: తెలంగాణ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో తాము 30 శాతం విజయం సాధించామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని గెలిచిందని కాంగ్రెస్‌పై మండిపడ్డారు. మరికొన్ని చోట్ల కూడా తమ పార్టీ విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 13, 2026, 06:11 PM IST

KTR: మున్సిపల్‌ ఫలితాలతో సంతృప్తి చెందాం.. 2029లో కేసీఆర్‌ సీఎం కావడం పక్కా: కేటీఆర్‌

Telangana Municipal Election Results: 'మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో 30 శాతం బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచింది. ప్రజల మనస్సు గెలుచుకోవడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విఫలమైంది. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పి.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ 40 శాతం గెలిచింది. మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో 730కు పైగా వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ విజయం సాధించింది' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రకటించారు. అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులను ఇబ్బందులకు గురి చేశారని గుర్తుచేశారు. '16 మున్సిపాలిటీల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రత్యక్షంగా గెలిచింది. హంగ్ వచ్చిన చోట స్థానిక నాయకులతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు.

Also Read: BRS Clean Sweep: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ క్లీన్‌ స్వీప్‌.. కేసీఆర్‌కు గూడెం మహిపాల్‌ రెడ్డి గిఫ్ట్‌

తెలంగాణ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఫలితాలపై శుక్రవారం పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో కేటీఆర్‌ మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్నికల ఫలితాలపై స్పందిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'సింగరేణిలో రూ.6 వేల కోట్ల కుంభకోణం బయట పెట్టాం. కొత్తగూడెం సింగరేణి బెల్ట్‌లో భాగం. కొత్తగూడెంలో సీపీఐకి మద్దతు ఇస్తాం. ఇదే విషయంపై ఆ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావుతో మాట్లాడాం. కాంగ్రెస్, బీజేపీని అడ్డుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది' అని సీపీఐకి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేశారు.

Also Read: Municipal Election Results: ఈ మున్సిపాలిటీల్లో హంగ్‌.. హోరాహోరీ పోరులో ఎవరిదో పీఠం

'లౌకిక పార్టీలతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కలిసి పని చేస్తుంది. కాంగ్రెస్, బీజేపీల కుయుక్తులు పన్నుతున్నాయి. కాంగ్రెస్‌ను గద్దె దించే శక్తి, బీజేపీని అడ్డుకునే శక్తి బీఆర్ఎస్ పార్టీకే ఉంది' అని గులాబీ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ తెలిపారు. 'మున్సిపాలిటీల్లో  బీఆర్ఎస్ ఫలితాలు సంతృప్తినిచ్చాయి. హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో ఇదే ఉత్సాహం కనబరుస్తాం' అని తెలిపారు. తానే రాజు.. తానే మంత్రి అని ప్రకటించుకున్న రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందిస్తూ.. 'ఈ దేశం చాలా గొప్పది. ఇందిరాగాంధీ, ఎన్టీఆర్‌లాంటి వారే ఓడిపోయారు. రేవంత్ రెడ్డి ఓ పిచ్చి తుగ్లక్' అని కొట్టిపారేశారు. 'రెండేళ్లలో కాంగ్రెస్ పాలనలో ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత కనిపిస్తుంది. ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సఫలం అవుతుంది. 2029లో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కావడం ఖాయం' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ పునరుద్ఘాటించారు.

Also Read: Tirumala: గుండు చేయించుకున్న దర్శకుడు కె.రాఘవేంద్ర రావు.. ఎందుకో తెలుసా?

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

brs partyKT Rama Raotelangana municipal electionsTelangana BhavanHyderabad

