Municipal Elections 2026: గెలుపు కోసం అభ్యర్థుల పాట్లు.. ఓటుకు రూ. 30 వేలు, గెలిపిస్తే అరతులం బంగారం.?.. కాకరేపుతున్న ఎన్నికలు..

Telangana municipal elections 2026: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు అసెంబ్లీకి ఎన్నికలకు ఏ మాత్రం తీసిపోనట్లు మారాయి. ముఖ్యంగా అన్ని ప్రధాన పార్టీలు మున్సిపల్ ఎన్నికలను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ఇక నేతల మధ్య డైలాగ్ వార్ ను మాత్రం ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. బూతులు తిట్టుకుంటూ ఒకరిపై మరోకరు వాగ్బాణాలతో విరుచుకుపడ్డారు. మొత్తంగా తెలంగాణలో మరోసారి మున్సిపల్ ఎన్నికలు సమ్మర్ కు ముందే మరింత హీట్ ను పెంచాయి. రేపు(బుధవారం) తెలంగాణలో 116 మునిసిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లలో పోలింగ్ జరుగనుంది.
బ్యాలెట్ పేపర్ల ద్వారానే ఓటింగ్ను నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం అధికారులు అన్నిరకాల ఏర్పాట్లు చేశారు . ఈ ఎన్నికల రిజల్ట్స్ ఈ నెల 13న వెలవడనున్నాయి. తెలంగాణలో.. 2,996 వార్డులకు 8,203 పోలింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నికల బరిలో 12,993 మంది అభ్యర్థులు నిలువగా.. 52.43 లక్షల మంది ఓటర్లు తమ హక్కును వినియోగించుకొనున్నారు. అయితే నిన్నటితో(సోమవారం) ప్రచారం ముగిసింది.
ఇక ఓటర్ దేవుళ్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ఇప్పటికే అభ్యర్థుల తరపున మధ్యవర్తులు రంగంలోకి దిగినట్లు వార్తలువస్తున్నాయి. నేరుగా వారి ఇంటికి నగదు , లిక్కర్ ను సరఫరా చేసేందుకు పక్కా ప్లాన్ రెడీ చేసుకున్నారంట. ఇక మరోవైపు ఓటుకు రూ. 30 వేలు, గెలిపిస్తే క్యాండిడెట్ సగం తులం బంగారంను కూడా పలు చోట్ల ఆఫర్ చేశారని వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
Read more: Akbaruddin Owaisi: సీఎంలు ఎవరైన మా దగ్గరకు రావాల్సిందే.!. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఏమన్నారంటే..?
కొన్ని చోట్ల ఫర్నీచర్, ఇంట్లో ఉండే సామాన్లు,మొబైల్ ఫోన్ లు కూడా ఆఫర్ చేశారని సమాచారం. మొత్తంగా ఏదిచేసిన ఎన్నికల్లో గెలవాలని కొంత మంది అభ్యర్థులు భారీగా డబ్బుల్ని ఖర్చు చేస్తున్నారని వార్తలు సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం అవుతున్నాయి. దీంతో రేపు జరగబోయే ఎన్నికలపై తెలంగాణవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook