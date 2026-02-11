English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Municipal Elections: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో హైటెన్షన్‌.. పోలింగ్‌లో చొక్కాలు చిరిగేలా కొట్టుకున్న బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ కార్యకర్తలు..

High Tension At Telangana Municipal Elections: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ పోయినా పలుచోట్ల ఘర్షణలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి ప్రధానంగా నర్సాపూర్ మున్సిపాలిటీ 15 వార్డులో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి టీఆర్ఎస్ బిజెపి కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ గల్లాలు పట్టుకొని కొట్టుకున్నట్లు సమాచార ఏం నేపథ్యంలో పోలీసులు వారిని చదరగొట్టారు ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 11, 2026, 12:19 PM IST

Municipal Elections: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో హైటెన్షన్‌.. పోలింగ్‌లో చొక్కాలు చిరిగేలా కొట్టుకున్న బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ కార్యకర్తలు..

 High Tension At Telangana Municipal Elections: ఈరోజు జరుగుతున్న పోలింగ్‌లో నరసాపూర్ మున్సిపాలిటీ 15 వార్డులో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ప్రధానంగా బీఆర్ఎస్ ,బీజేపీ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ గల్లాలు పట్టుకొని ఒకరికి ఒకరు కొట్టుకునే పరిస్థితికి దారితీసింది. ఇరు పార్టీల కార్యకర్తలు కొట్టుకోవడంతో వారి చొక్కాలు కూడా చిరిగాయి. అయితే పోలీసులు వెంటనే వారిని చెదరగొట్టి అక్కడ సాధారణ పరిస్థితి నెలకొల్పారు. నర్సాపూర్ మున్సిపాలిటీలో అధికారిక కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ల మధ్య ఈ గొడవ జరిగింది. మెదక్ జిల్లా మున్సిపాలిటీ లో జరిగిన పోలింగ్‌ జరుగుతున్న సమయంలో 8వ వార్డులో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకోవడంతో పోలీసులు జోక్యం చేసుకున్నారు. ప్రధానంగా డబ్బులు పంచుతున్నారని ఆరోపణల మధ్య ఈ వాగ్వాదం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది.

ప్రధానంగా పోలింగ్‌ జరుగుతున్న ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఈ ఇరు పార్టీల కార్యకర్తలు గుమిగూడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ డబ్బు పంచుతున్నారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు దారితీస్తుంది. మెదక్‌ జిల్లా నర్సాపూర్‌ 15వ వార్డు పరిధిలో ఈ ఘటన జరిగింది. బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ పార్టీలు ఒకరుపై ఒకరు ప్రలోభాలకు ఓటర్లను గురిచేస్తున్నారంటూ ఆరోపణలు చేస్తూ ఘర్షణకు దారితీస్తోంది. మొదటి నుంచి కూడా ఈ పార్టీల నడుమ గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే సునితా లక్ష్మారెడ్డి. ఇక బీఆర్‌ఎస్‌ బీజేపీని టార్గెట్‌ చేస్తూ పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద ఉంటున్నారు. దీంతో ఇరువర్గాల మధ్య ఈ గొడవకు దారితీసింది.

నర్సాపూర్‌లో ఇప్పటి వరకు 28 శాతం పోలింగ్‌ జరిగింది. ఇక పోలీసులు ఇరు వర్గాల వారిని అదుపులోకి తీసుకుని కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు 100 మీటర్లకు దూరంగా ఉంటూనే ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురి చేస్తు చర్చలు జరుపుతున్నారు. ఇక అక్కడ ఉన్న పార్టీ నాయకులు కూడా గొడవలకు జరగకుండా పర్యావేక్షిస్తున్నారు.మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పలు కార్పొరేషన్ లో పోలింగ్ కొనసాగుతుంది. మొత్తంగా ఏడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీలో ఇవ్వాళ ఉదయం 7 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. మొత్తంగా 2981 వార్డులకు 12,944 మంది అభ్యర్థులు బరిలోకి దిగారు. ఇక 8191 పోలింగ్‌ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగా.. 52 లక్షల మంది పైగా ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.

Also Read:​ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల వేళ కీలకపరిణామం.. రాష్ట్రంలో 10 మంది ఐఏఎస్‌ల బదిలీ, సింగరేణి ఎండీ మార్పు..!

Also Read:​ గందరగోళంగా అర్ధరాత్రి విడుదలైన టెట్‌ ఫలితాలు.. ఆ టీచర్‌లే సత్తా చాటారు..!

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

telangana municipal electionsTelangana Municipal Elections 2026Telangana Municipal Polls 2026telangana municipal elections voter list

