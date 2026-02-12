English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Municipal Elections: కేటీఆర్ ఇలాఖాలో పెద్ద మోసం.. బంగారం అంటూ ఓటర్లకు నకిలీ నాణెలు.!. నెట్టింట రచ్చ..

Telangana Municipal Elections: కేటీఆర్ ఇలాఖాలో పెద్ద మోసం.. బంగారం అంటూ ఓటర్లకు నకిలీ నాణెలు.!. నెట్టింట రచ్చ..

Candidates distibutes fake gold coins in sircilla:  కొంత మంది నేతలు ఓటర్లకు  ఇచ్చినవి నకిలీ నాణెలు అంటూ రచ్చ చేశారు. ఈ  ఘటన నెట్టింట దుమారంగా మారింది. దీనిపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చ మొదలైంది. ఇది కుట్ర అంటూ బీఆర్ఎస్ మండిపడుతుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 12, 2026, 12:48 PM IST
  • ఓటర్లకు ఫెక్ గోల్డ్ కాయిన్ లు..
  • కుట్ర అంటున్న బీఆర్ఎస్..

Trending Photos

Gold Rate Today: బంగారం కొనేవారికి గుడ్ న్యూస్.. 24 క్యారెట్‌పై భారీ తగ్గుదల!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: బంగారం కొనేవారికి గుడ్ న్యూస్.. 24 క్యారెట్‌పై భారీ తగ్గుదల!
Ranveer Singh: మొన్న సల్మాన్ ఖాన్.. ఇప్పుడు రణ్‌వీర్ సింగ్‌.. దురంధర్ హీరోకి బెదిరింపులు..!
5
Ranveer Singh
Ranveer Singh: మొన్న సల్మాన్ ఖాన్.. ఇప్పుడు రణ్‌వీర్ సింగ్‌.. దురంధర్ హీరోకి బెదిరింపులు..!
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం పై కేంద్రం కీలక ప్రకటన..పెన్షనర్లకు భారీ ఊరట
5
8Th Pay Commission Latest Update
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం పై కేంద్రం కీలక ప్రకటన..పెన్షనర్లకు భారీ ఊరట
Gold Rate Today: బంగారు కొన్నవారికి మరో శుభవార్త.. ఈరోజు మరింత భారీగా తగ్గిన బంగారం..!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: బంగారు కొన్నవారికి మరో శుభవార్త.. ఈరోజు మరింత భారీగా తగ్గిన బంగారం..!
Telangana Municipal Elections: కేటీఆర్ ఇలాఖాలో పెద్ద మోసం.. బంగారం అంటూ ఓటర్లకు నకిలీ నాణెలు.!. నెట్టింట రచ్చ..

Telangana municipal elections distributes fake gold coins in rajanna sircilla: ఎట్టకేలకు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక ఘట్టమైన మున్సిపల్ ఎన్నికలు ముగిశాయి.   ముఖ్యంగా.. రాష్ట్రంలోని ఏడు కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీలలో నిన్న పోలింగ్ ముగిసింది. చెదురు ముదురు ఘటనలు మినహా రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. కొంత మంది నేతలు ఎన్నికల సంఘం నియమావళిని అతిక్రమించి చిక్కుల్లో పడ్డారు. మొత్తంగా ఓటర్ల ఇప్పటికే తమ తీర్పును వెల్లడించారు.ఇక అభ్యర్థుల భవితవ్యం మాత్రం రేపు తెలనుంది. ఇదిలా ఉండగా చాలా చోట్ల ఓటర్లు ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు అభ్యర్థులు నగదు, మద్యం, చికెన్ , మటన్ లు, చీరలున ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పంచిపెట్టారు. తమకు ఓటువేయాలని చాలా మంది పార్టీలకు చెందిన నేతలు ప్రలోభాలకు తెలతీశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

దీనిపై పోలీసులు సైతం ఉక్కుపాదం మోపి పలు చోట్ల కేసులను నమోదు చేశారు. అయితే.. కేటీఆర్ ఇలాఖాలోని సిరిసిల్లాలో ఒక ఆసక్తికర ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది. కొంత మంది ఓటర్లు తమకు ఎన్నికల రోజు రాత్రి బంగారం కాయిన్లను పంచిపెట్టారని చెప్పారు.  ఆ తర్వాత ఉదయం ఓటింగ్ కావడంతో ఎక్కడికక్కడ గుప్ చుప్ గా ఓట్లు వేశారు. కానీ ఎవరికి చెప్పవద్దని అందరి దగ్గర అలానే బంగారం కాయిన్లను ఇచ్చినట్లు ప్రజలు చెప్పారు.

కొంత మంది అసలు  ఇది నిజమైన బంగారమా లేదా.?.. అని గోల్డ్ షాపుకు వెళ్లి విచారించగా అది ఫెక్ అని చెప్పగానే ఆశ్చర్యంతో నోరెళ్ల బెట్టారు.  దీంతో తమను మోసం చేస్తారా..?.. అంటూ ప్రజలు వాళ్లలో వాళ్లుమాట్లాడుకొని కొంత మంది ఈ ఘటనను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారు. మరోవైపు అది ఎవరు పంపిణిచేశారనేది ప్రస్తుతం మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మారింది.

కొంత మంది ఓట్లు వేయించుకోవడానికి రాగి నాణేలకు పసిడి పూత పూసి వాటిని బంగారు నాణేలుగా ఇచ్చారని పలువురు వాపోయారు. ఈ ఘటన కాస్త బాగా వైరల్ గా మారడటంతో దీనిపై  ఎన్నికల సంఘం అధికారులతో పాటు,పోలీసులు కూడా విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై కొంత మంది కావాలని కుట్రలు చేశారని ఇలాంటి పంపిణి జరగలేదని చెప్పడం కొసమెరుపు. దీనిపై ఈ రోజు కూడా కొంత మందినకిలీ కాయిన్లపై తమ బాధను సోషల్ మీడియా వేదికగా వ్యక్తం చేశారు.

Read more:Telangana: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల వేళ కీలకపరిణామం.. రాష్ట్రంలో 10 మంది ఐఏఎస్‌ల బదిలీ, సింగరేణి ఎండీ మార్పు..!

మరోవైపు సిరిసిల్ల కేటీఆర్ ఇలాఖ. స్థానికంగా ఆయన ఎమ్మెల్యే. ఇక్కడ పాగా వేయాలని కాంగ్రెస్, బీజేపీలు శాయశక్తులు ఓడ్డి ప్రచారం నిర్వహించాయి. కేటీఆర్ మాత్రం ఇతర పార్టీలకు బుద్ది చెప్పాలని తమదైన స్టైల్ లో ఎన్నికల ప్రచారంలో విరుచుకుపడ్డారు. రేపు వెలువడనున్న ఎన్నికల ఫలితాలు ఏవిధంగా ఉంటాయో అనేది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రసవత్తరంగా మారింది.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

telangana municipal electionsSircillaBRS KTRCM Revanth ReddyCongress govt

Trending News