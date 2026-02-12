Telangana Municipal Elections: కేటీఆర్ ఇలాఖాలో పెద్ద మోసం.. బంగారం అంటూ ఓటర్లకు నకిలీ నాణెలు.!. నెట్టింట రచ్చ..

Telangana municipal elections distributes fake gold coins in rajanna sircilla: ఎట్టకేలకు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక ఘట్టమైన మున్సిపల్ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ముఖ్యంగా.. రాష్ట్రంలోని ఏడు కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీలలో నిన్న పోలింగ్ ముగిసింది. చెదురు ముదురు ఘటనలు మినహా రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. కొంత మంది నేతలు ఎన్నికల సంఘం నియమావళిని అతిక్రమించి చిక్కుల్లో పడ్డారు. మొత్తంగా ఓటర్ల ఇప్పటికే తమ తీర్పును వెల్లడించారు.ఇక అభ్యర్థుల భవితవ్యం మాత్రం రేపు తెలనుంది. ఇదిలా ఉండగా చాలా చోట్ల ఓటర్లు ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు అభ్యర్థులు నగదు, మద్యం, చికెన్ , మటన్ లు, చీరలున ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పంచిపెట్టారు. తమకు ఓటువేయాలని చాలా మంది పార్టీలకు చెందిన నేతలు ప్రలోభాలకు తెలతీశారు.
దీనిపై పోలీసులు సైతం ఉక్కుపాదం మోపి పలు చోట్ల కేసులను నమోదు చేశారు. అయితే.. కేటీఆర్ ఇలాఖాలోని సిరిసిల్లాలో ఒక ఆసక్తికర ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది. కొంత మంది ఓటర్లు తమకు ఎన్నికల రోజు రాత్రి బంగారం కాయిన్లను పంచిపెట్టారని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఉదయం ఓటింగ్ కావడంతో ఎక్కడికక్కడ గుప్ చుప్ గా ఓట్లు వేశారు. కానీ ఎవరికి చెప్పవద్దని అందరి దగ్గర అలానే బంగారం కాయిన్లను ఇచ్చినట్లు ప్రజలు చెప్పారు.
కొంత మంది అసలు ఇది నిజమైన బంగారమా లేదా.?.. అని గోల్డ్ షాపుకు వెళ్లి విచారించగా అది ఫెక్ అని చెప్పగానే ఆశ్చర్యంతో నోరెళ్ల బెట్టారు. దీంతో తమను మోసం చేస్తారా..?.. అంటూ ప్రజలు వాళ్లలో వాళ్లుమాట్లాడుకొని కొంత మంది ఈ ఘటనను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారు. మరోవైపు అది ఎవరు పంపిణిచేశారనేది ప్రస్తుతం మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మారింది.
కొంత మంది ఓట్లు వేయించుకోవడానికి రాగి నాణేలకు పసిడి పూత పూసి వాటిని బంగారు నాణేలుగా ఇచ్చారని పలువురు వాపోయారు. ఈ ఘటన కాస్త బాగా వైరల్ గా మారడటంతో దీనిపై ఎన్నికల సంఘం అధికారులతో పాటు,పోలీసులు కూడా విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై కొంత మంది కావాలని కుట్రలు చేశారని ఇలాంటి పంపిణి జరగలేదని చెప్పడం కొసమెరుపు. దీనిపై ఈ రోజు కూడా కొంత మందినకిలీ కాయిన్లపై తమ బాధను సోషల్ మీడియా వేదికగా వ్యక్తం చేశారు.
మరోవైపు సిరిసిల్ల కేటీఆర్ ఇలాఖ. స్థానికంగా ఆయన ఎమ్మెల్యే. ఇక్కడ పాగా వేయాలని కాంగ్రెస్, బీజేపీలు శాయశక్తులు ఓడ్డి ప్రచారం నిర్వహించాయి. కేటీఆర్ మాత్రం ఇతర పార్టీలకు బుద్ది చెప్పాలని తమదైన స్టైల్ లో ఎన్నికల ప్రచారంలో విరుచుకుపడ్డారు. రేపు వెలువడనున్న ఎన్నికల ఫలితాలు ఏవిధంగా ఉంటాయో అనేది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రసవత్తరంగా మారింది.
