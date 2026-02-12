Congress candidate demands to voters back to his gifts in municipal election campaign: తెలంగాణలో ఇటీవల మున్సిపల్ ఎన్నికలు ముగిశాయి. మొత్తంగా రాష్ట్రంలోని 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీల్లో బుధవారం జరిగిన ఈ ఎన్నికల్లో ఓటర్లు ఫుల్ జోష్ తో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 73.03 శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్లు ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు. అయితే.. అన్ని పార్టీలు కూడా ఈ ఎన్నికలను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పీక్స్ కు వెళ్లిపోయిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు ప్రచార హోరును ఏ మాత్రం తగ్గించకుండా నేతలు తమపదునైన వ్యూహాలతో ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో పడ్డారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తనకు ఓటు వేయలేదని పంచిన డబ్బులు, కుక్కర్లను వెనక్కి తీసుకున్న కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట మున్సిపాలిటీలోని 10వ వార్డులో తనకు ఓటు వేయలేదని పంచిన డబ్బులు, కుక్కర్లు వెనక్కి ఇవ్వమని అవమానకరంగా మాట్లాడిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి… pic.twitter.com/2pqtKeRUHV
మొత్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికలు మిని రంగంను తలపించాయి. రేపు అంటే శుక్రవారం ఓటింగ్ రిజల్ట్ లు వెలువడనున్నాయి. దీంతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో నరాలు తెగె ఉత్కంఠ నెలకొందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ క్రమంలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వరావుపేట లో ఒక అభ్యర్థి నిర్వాహకం వార్తలలో నిలిచింది.
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వరావుపేట మున్సిపాలిటీలో 10వ వార్డు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి హరిబాబు ఎన్నికలకు ముందు ఇంటింటికి డబ్బులు, కుక్కర్ లను పంచిపెట్టాడు. ఆ తర్వాత ఓటింగ్ రోజునతనకు అంతగా ఓట్లు పడలేదని భావించి, ఈ రోజున ఇచ్చిన గిఫ్ట్ లు తిరిగి ఇచ్చేయాలని పేచి పెట్టాడు. ప్రతి ఇంట్లోకి వెళ్లి కుక్కర్ లు, నగదు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాడు.
మొత్తంగా దీనిపై వివాదం రాజుకుంది. దీంతో మహిళలు అతని కుక్కలు రోడ్డుమీద పడేశారు. తమకు గిఫ్ట్గా కుక్కర్లు, నిన్న ఓటుకు రూ.2500తో పాటు డబ్బులు తాముఇవ్వలేదని అన్నారు. నిన్న ఇచ్చి ఈ రోజు ఇచ్చివేయమనడం ఏంటని మండిపడ్డారు. అసలు రిజల్ట్ రాకముందు ఈ విధంగా అభ్యర్థి ఎలా ప్రవర్తిస్తాడని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మొత్తంగా
కుక్కర్ పంచారని.. కౌంటింగ్ కాకముందే.. ఓడిపోతానంటూ.. తానిచ్చిన డబ్బులు, గిఫ్టులు ఇవ్వాలంటూ గొడవపెట్టుకుంటున్నారంటూ స్థానికులు తెలిపారు. ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది. దీనిపై చుట్టుపక్కల జనాలు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
