English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Municipal Elections: నేడు ఏడు కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీల్లో పోలింగ్‌.. అవసరమైతే అక్కడ రీపోలింగ్‌..!

Municipal Elections: నేడు ఏడు కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీల్లో పోలింగ్‌.. అవసరమైతే అక్కడ రీపోలింగ్‌..!

Telangana Municipal Election Polling Today: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమైంది. మొత్తంగా 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీలో ఇవాళ ఉదయం 7 గంటల నుంచి పోలింగ్ మొదలవనుంది. సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు నిర్వహించనున్నారు. ఈ పోలింగ్ కేంద్రాలు ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. మొత్తంగా 52 లక్షల మందికి పైగా ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. అయితే అవసరమైతే రీపోలింగ్ కూడా నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 11, 2026, 07:05 AM IST

Trending Photos

Central Government Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. హోలీకి ముందే డీఏ పెంపు..!
5
Central Government Employees DA Hike
Central Government Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. హోలీకి ముందే డీఏ పెంపు..!
Manju Warrier: 47 ఏళ్ల వయస్సులో యంగ్ హీరోయిన్లకు పోటీగా ఇండస్ట్రీని ఊపేస్తున్న హీరోయిన్..!
7
Manju Warrier
Manju Warrier: 47 ఏళ్ల వయస్సులో యంగ్ హీరోయిన్లకు పోటీగా ఇండస్ట్రీని ఊపేస్తున్న హీరోయిన్..!
CM Revanth Reddy: మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ సీఎం రేవంత్ మరో శుభవార్త.. ఆ లబ్దిదారుల పెన్షన్‌లు ఏకంగా డబుల్.!.
6
CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy: మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ సీఎం రేవంత్ మరో శుభవార్త.. ఆ లబ్దిదారుల పెన్షన్‌లు ఏకంగా డబుల్.!.
Parijat raj yoga: మరో రెండు రోజుల్లో అరుదైన పారి జాత రాజయోగం.. ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్, నూతన గృహ యోగం..
6
Parijat raj yoga
Parijat raj yoga: మరో రెండు రోజుల్లో అరుదైన పారి జాత రాజయోగం.. ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్, నూతన గృహ యోగం..
Municipal Elections: నేడు ఏడు కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీల్లో పోలింగ్‌.. అవసరమైతే అక్కడ రీపోలింగ్‌..!

Telangana Municipal Election Polling Today: పురపోరుకు తెలంగాణ సిద్ధమైంది. బుధవారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగనుంది. అవసరమైతే కొన్నిపాంత్రాల్లో 12వ తేదీ రీపోలింగ్ కూడా నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ఇక ఈ పోలింగ్‌కు సంబంధించిన ఫలితాలను 13వ తేదీ విడుదల చేస్తారు. మొత్తంగా తెలంగాణలో ఏడు కార్పొరేషన్లతోపాటు, 116 మున్సిపాలిటీలో పోలింగ్‌కు సర్వం సిద్ధం చేశారు. ఇక 16వ తేదీన మేయర్‌, చైర్‌పర్సన్ల ఎన్నిక కూడా జరగనుంది. ఇక 2569 వార్డులకు 12,944 మంది అభ్యర్థులు బరిలో దిగుతున్నారు. మొత్తంగా 8191 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో 52 లక్షల మందికి పైగా ఓటు ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ఇక 417 డివిజన్‌లలో 2225 మంది కార్పొరేషన్ల వారీగా పోటీ చేయనున్నారు. దీనికి 2174 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. పురపాలికల వారీగా చూస్తే మాత్రం 2569 వార్డులో 10,719 మంది పోటీ చేస్తున్నారు. ఇక మొత్తం 7 నగరపాలక సంస్థల్లో 414 డివిజన్లకు 116 పురపాలికలు 2582 వార్డులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఇందులో రెండు డివిజన్లు, 12 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మక్తల్ ఆరో వార్డు భాజప అభ్యర్థి మృతి వల్ల అక్కడే ఎన్నిక వాయిదా పడింది. 

ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే ఓటర్లు స్లిప్ తో పాటు ఓటర్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు లేదా డ్రైవింగ్ వంటి గుర్తింపు కార్డులు తీసుకెళ్లాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఇక మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఓటర్ స్లిప్ ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్లో TE పోల్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా కూడా పొందవచ్చని ఎలక్షన్ కమిషన్ తెలిపింది. అధికారిక వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేసి ఓటర్ పోర్టల్ క్లిక్ చేయండి. అక్కడ డౌన్‌లోడ్ ఓటర్స్ పని కనిపిస్తుంది. ఎపిక్ ఐడి అర్బన్ 2025 క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ మీ వివరాలు నమోదు చేసి ఓటర్ స్లిప్ సులభంగా పొందవచ్చు. అదేవిధంగా యాప్ లోని డాష్ బోర్డు లో కూడా ఓటర్ షిప్ డౌన్‌లోడ్ పై క్లిక్ చేస్తే వివరాలు ఎంటర్ చేసి పొందవచ్చు. 

ఈరోజు ఉదయం 7 గంటలకు మొదలుకానున్న పోలింగ్ నేపథ్యంలో రంగారెడ్డిలో 6, వికారాబాద్ 4, మేడ్చల్ 3 మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే అభ్యర్థుల తరఫున సీఎం, మంత్రులు, ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలు హోరాహోరీగా ప్రచారం కూడా చేశారు. ఇక పురప్రజలను మెప్పించిన నాయకుడు ఎవరనేది తేలేది ఎల్లుండి. ఇక సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేడు కొడంగల్ లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. ఈరోజు ఉదయం 11:30 గంటల సమయంలో కొడంగల్ జిల్లా పరిషత్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్‌కు తిరిగి ప్రయాణమయ్యే అవకాశం ఉంది.

Also Read:​ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రేపు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?

Also Read:​  ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డిమాండ్లపై బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. ప్రభుత్వానికి బహిరంగ లేఖ

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

telangana municipal electionsTelangana municipal election polling todayTelangana local body elections liveMunicipal elections Telangana

Trending News