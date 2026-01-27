English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Municipal Elections: తెలంగాణలో మోగిన మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు.. రేపటి నుంచే నామినేషన్లు షురూ

Municipal Elections Schedule Released For 7 Corporations And 116 Municipalities In Telangana: తెలంగాణలో మళ్లీ రాజకీయం వేడెక్కింది. చలికాలంలో వేడెక్కేలా తెలంగాణలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. ఏడు కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించే ప్రకటనను ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది. దీనికి సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 27, 2026, 04:30 PM IST

Telangana Municipal Elections Schedule: తెలంగాణలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు సంబంధించి షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. ఏడు కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించే ప్రకటనను ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్‌ విడుదల చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించగా.. తాజాగా మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ప్రకటన విడుదల కావడంతో తెలంగాణలో రాజకీయాలు వేడెక్కనున్నాయి. రేపటి నుంచే నామినేషన్లు ప్రారంభమవుతుండడం గమనార్హం.

Also Read: KTR: మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని బొంద పెట్టాలి.. రేవంత్ రెడ్డికి బుద్ధి చెప్పాలి: కేటీఆర్‌

హైదరాబాద్‌లోని ఎన్నికల కార్యాలయంలో మంగళవారం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కమిషనర్ రాణి కుముదిని మీడియా సమావేశం నిర్వహించి ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ విడుదల చేశారు. మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల కావడంతో తక్షణమే ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చింది. 116 మున్సిపాలిటీలు, 6 మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఈసీ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ ఎన్నికల్లో మొత్తం 56 లక్షల మంది ఓటర్లు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. ఇవి ఉల్లంఘిస్తే ఉద్యోగం ఊస్ట్‌!

ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ విడుదల కావడమే కాకుండా రేపటి నుంచే నామినేషన్లు ప్రారంభమవుతుండడంతో రాజకీయ పార్టీలు అప్రమత్తమయ్యాయి. వచ్చే నెల 11వ తేదీన పోలింగ్ నిర్వహించి.. ఫిబ్రవరి 13న కౌంటింగ్ జరిపి ఫలితాలు విడుదల చేయనున్నారు. బుధవారం నుంచి నామినేషన్లు ప్రారంభమై జనవరి 30తో ముగియనున్న నామినేషన్ల స్వీకరణ గడవు ముగుస్తుంది. జనవరి 31వ తేదీన అభ్యర్థుల నామినేషన్ల పరిశీలన చేస్తారు.

Also Read: HIV Injection: బ్రేకప్‌ చెప్పాడని మాజీ ప్రియుడి భార్యకు HIV ఇంజెక్షన్‌ ఇచ్చిన ప్రియురాలు

ఫిబ్రవరి 3వ తేదీన నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు తుది గడువు ఇచ్చారు. నామినేషన్ల ప్రారంభం నుంచే అభ్యర్థులు ఎన్నికల ప్రచారం చేసుకోవచ్చు. పోలింగ్‌ జరిగిన తర్వాత ఎక్కడైనా హింసాత్మకం, అనుకోని సంఘటనలు జరిగితే రీపోలింగ్‌ చేసేందుకు ఫిబ్రవరి 12వ తేదీన రీపోలింగ్‌ అవకాశం ఇచ్చారు. ఇక పోలింగ్‌ అనంతరం ఫిబ్రవరి 13న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. ఫిబ్రవరి 16వ తేదీన మున్సిపల్ ఛైర్మన్‌, వైస్‌ చైర్మన్‌ ఎన్నిక చేయనున్నారు. మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌లలో ఫిబ్రవరి 16వ తేదీన కార్పొరేషన్‌ మేయర్‌, డిప్యూటీ మేయర్‌ ఎన్నిక జరుగుతుంది.

రాజకీయ పార్టీ గుర్తులపై ఈ ఎన్నికలు జరుగుతుండడంతో తెలంగాణ రాజకీయాలపై ఈ ఎన్నికలు తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్నాయి. ఇప్పటికే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భారీగా స్థానాలు గెలుచుకోవడంతో పార్టీ గుర్తులపై జరుగుతున్న ఈ ఎన్నికల్లో గులాబీ పార్టీ సత్తా చాటుతుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకపోవడంతో రేవంత్ రెడ్డిపై, కాంగ్రెస్‌ పార్టీపై ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారనే విషయాన్ని గుర్తుచేస్తున్నారు.

