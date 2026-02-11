Municipal Exit Poll Results: పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎదురుగాలి వీయగా.. మున్సిపల్ ఎన్నికలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆలస్యంగా నిర్వహించినా తీవ్ర ఉత్కంఠతో ఎన్నికలు జరిగాయి. 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో బుధవారం పోలింగ్ ముగిసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు గూండాల్లా రెచ్చిపోయి పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద దాడులు చేయగా.. పలుచోట్ల తీవ్ర ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. బ్యాలెట్ పత్రాల్లో ఓటర్లు తమ నిర్ణయాన్ని ఉంచారు. ఎల్లుండి ఫలితాలు విడుదల కానుండగా ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ ఫలితాల్లో ఆసక్తికర విషయాలు ఉన్నాయి. యథావిధిగా అధికార పార్టీకి అత్యధిక స్థానాలు దక్కుతుండగా.. అంతే పోటీగా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి స్థానాలు దక్కుతున్నాయి. బీజేపీకి సింగిల్ డిజిట్ స్థానాలు దక్కే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మున్సిపాలిటీల్లో ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు
మున్సిపల్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు సంబంధించి పీపుల్స్ పల్స్తోపాటు మరికొన్ని సంస్థలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు విడుదల చేశాయి. వాటిలో అత్యధికంగా మున్సిపాలిటీలను కాంగ్రెస్ పార్టీ దక్కించుకుంటుండగా.. గులాబీ పార్టీ కూడా ఇంచుమించు అదే స్థాయిలో స్థానాలు దక్కించుకుంటుందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాల్లో వెల్లడైంది. ఇక బీజేపీ మూడో స్థానానికి పరిమితమైంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ మధ్య హోరాహోరీగా ఉన్నాయని స్పష్టమవుతోంది.
==> 116 మున్సిపాలిటీల్లో అత్యధికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ 68-76 దక్కించుకుంటుందని ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాల్లో తేలింది.
==> ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ పార్టీ 29-36 మున్సిపాలిటీలను కైవసం చేసుకుంటుందని తెలిసింది.
==> బీజేపీ 3-5 సింగిల్ డిపాజిట్ దక్కించుకుంటుందని వెల్లడైంది.
==> ఎంఐఎం ఒక్కటీ లేకుంటే సున్నా ఉండే అవకాశం.
ఓట్ల శాతం
కాంగ్రెస్: 36 శాతం
బీఆర్ఎస్ పార్టీ: 29.7 శాతం
బీజేపీ: 19.3 శాతం
ఎంఐఎం: 2 శాతం
ఉత్తర తెలంగాణలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొందని.. ఈ ఫలితాలు కొద్దితేడాలతో అటు ఇటు మారుతాయని అంచనా వేశారు. 8 నుంచి 14 మున్సిపాలిటీల్లో ఇరు పార్టీల మధ్య హోరాహోరీగా రాజకీయం నడిచినట్లు తెలుస్తోంది.
పీపుల్స్ పల్స్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ వార్డుల వారీగా ఫలితాలు
కాంగ్రెస్: 1,210 నుంచి 1,290
బీఆర్ఎస్ పార్టీ: 860 నుంచి 930
బీజేపీ: 250 నుంచి 270
ఎంఐఎం: 35-44
సీపీఐ: 12 నుంచి 17
సీపీఎం: 10 నుంచి 14
ఇతరులు: 90 నుంచి 110
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల ఫలితాలు
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ హోరాహోరీగా తలపడగా.. కొన్ని చోట్ల ఎంఐఎం కింగ్ మేకర్గా నిలుస్తుందని తెలుస్తోంది. నిజామాబాద్, కరీంనగర్, మహబూబ్నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో ఎంఐఎం ప్రధాన పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది. ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ పార్టీ రెండు, మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
