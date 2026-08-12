/నీట్ అభ్యర్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. ఫ్రీగా లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్, అప్లై చేసుకోండి..!

Telangana NEET Free Coaching: నీట్ 2027కు సిద్ధమవుతున్న తెలంగాణ విద్యార్థులకు వైద్య విద్యలో ప్రవేశం పొందేందుకు ఒక గొప్ప అవకాశం లభించింది. వచ్చే ఏడాది జరిగే నీట్ యూజీ పరీక్ష కోసం తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయ సంస్థాన్ (టీజీఎస్డబ్ల్యూఆర్ఈఐఎస్) ఉచిత దీర్ఘకాలిక కోచింగ్ను అందించనుంది. అర్హులైన విద్యార్థులు ఆగస్టు 22వ తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని టీజీఎస్డబ్ల్యూఆర్ఈఐఎస్ కార్యదర్శి కంభంపాటి శారద తెలిపారు.
2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ఈ ప్రత్యేక కోచింగ్ కార్యక్రమంలో మొత్తం 200 మంది విద్యార్థులకు అవకాశాలు కల్పించనున్నారు. ఇందులో 100 సీట్లు బాలురకు, 100 సీట్లు బాలికలకు కేటాయించబడ్డాయి. హైదరాబాద్లోని చిలకూరులో ఉన్న టీజీఎస్డబ్ల్యూఆర్ ఫౌండేషన్ సీఓఈ బాలురకు, మహేంద్ర హిల్స్ ఫౌండేషన్ సీఓఈ బాలికలకు ఉచిత నీట్ కోచింగ్ను అందిస్తాయి. 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో ఏదైనా కళాశాల నుండి ఇంటర్మీడియట్ లేదా బీ.ఎస్సీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఈ ఉచిత కోచింగ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికే నీట్-2026 పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థులకు కూడా దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించబడింది. ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు చెందిన అర్హులైన విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించడమైనది.
ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు అధికారిక టీజీఎస్డబ్ల్యూఆర్ఈఐఐఎస్ (TGSREIIS) వెబ్సైట్ నుండి నోటిఫికేషన్, దరఖాస్తు ఫారమ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, దానిని పూర్తిగా నింపి, అవసరమైన పత్రాలను జతచేసి, సంబంధిత జిల్లా కోఆర్డినేటర్ (డీసీఓ) నిర్దేశించిన కేంద్రాలలో సమర్పించాలి. బాలుర దరఖాస్తులను చిలుకూరు కేంద్రంలో, బాలికల దరఖాస్తులను మహేంద్ర హిల్స్ కేంద్రంలో సమర్పించాలని అధికారులు సూచించారు.
ఈ ఉచిత నీట్ కోచింగ్ కార్యక్రమానికి దరఖాస్తు చేసుకునే విద్యార్థుల నుండి ఎటువంటి దరఖాస్తు రుసుము వసూలు చేయడం లేదని వర్గాలు తెలిపాయి. ఎంపికైన 200 మంది అభ్యర్థులకు ఉచిత వసతి , నిపుణులైన ఉపాధ్యాయుల నుండి నాణ్యమైన కోచింగ్ లభిస్తుందని కూడా వెల్లడించారు. వైద్య విద్యను అభ్యసించాలనుకునే అర్హులైన విద్యార్థులకు ఈ అవకాశం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని వారు పేర్కొన్నారు. ఈ ఉచిత నీట్ కోచింగ్కు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఈ నెల 22వ తేదీ. గడువులోగా దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ఆయన విద్యార్థులను కోరారు.
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