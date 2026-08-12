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నీట్ అభ్యర్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. ఫ్రీగా లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్, అప్లై చేసుకోండి..!

Telangana NEET Free Coaching: వచ్చే ఏడాది నీట్ కు సిద్ధం అవుతున్న విద్యార్థులకు తెలంగాణ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. అర్హులైన విద్యార్థులకు హైదరాబాద్ లో ఫ్రీ లాంగ్ టర్మ్ నీట్ కోచింగ్ అందించనున్నట్లు తెలిపింది. మొత్తం 200 సీట్లలో 100 అబ్బాయిలు, 100 అమ్మాయిలకు ఫ్రీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నారు. బైపీసీతో ఇంటర్ పూర్తి చేసి నీట్ కు హాజరైన ఎస్టీ, ఎస్సీ, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు అర్హులవుతారని పేర్కొన్నారు. దరఖాస్తుకు  ఎలాంటి రుసుము వసూలు చేయడం లేదని ఈనెల 22లోగా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 12, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:15 PM IST
నీట్ అభ్యర్థులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. ఫ్రీగా లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్, అప్లై చేసుకోండి..!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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