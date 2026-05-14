Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Aasara Pensions: పెన్షనర్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. తెలంగాణలో ఆసరా పెన్షన్లపై బిగ్ అప్డేట్.. ఏంటంటే?

Aasara Pensions: పెన్షనర్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. తెలంగాణలో ఆసరా పెన్షన్లపై బిగ్ అప్డేట్.. ఏంటంటే?

Telangana Govt: రాష్ట్రంలో సామాజిక భద్రతే లక్ష్యంగా రేవంత్ సర్కార్ అడుగులు వేస్తోంది. గత కొంతకాలంగా కొత్త పెన్షన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మంది దరఖాస్తుదారులకు ఊరటనిచ్చే విధంగా.. రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి తాజాగా కీలక ప్రకటన చేశారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 14, 2026, 10:10 AM IST|Updated: May 14, 2026, 10:10 AM IST
Aasara Pensions: పెన్షనర్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. తెలంగాణలో ఆసరా పెన్షన్లపై బిగ్ అప్డేట్.. ఏంటంటే?
Image Credit: Telangana New Aasara Pensions Distribution Update Minister Ponguleti (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఢిల్లీలో మరో నిర్భయ ఘటన..స్లీపర్ బస్సులో మహిళపై డ్రైవర్, కండెక్టర్ అత్యాచారం!

ఢిల్లీలో మరో నిర్భయ ఘటన..స్లీపర్ బస్సులో మహిళపై డ్రైవర్, కండెక్టర్ అత్యాచారం!

Delhi rape case12 min ago
2

సామాన్యుడికి మరో దెబ్బ.. మహానగర్ గ్యాస్ కీలక నిర్ణయం.. పెరిగిన సీఎన్‌జీ ధర..

CNG Price hike58 min ago
3

తిరుమల వెళ్లే శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్..ఇకపై లక్కీడిప్ విధానంలో ఆ టికెట్లు!

TTD1 hr ago
4

రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ ఒక్క యాప్‌తో మీ టికెట్ కన్ఫర్మేషన్ ఛాన్స్

Indian Railways1 hr ago
5

UP Strom: వాన బీభీత్సం.. గంటల్లో 74 మంది మృతి..

uttar pradesh storm1 hr ago