/Aasara Pensions: పెన్షనర్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. తెలంగాణలో ఆసరా పెన్షన్లపై బిగ్ అప్డేట్.. ఏంటంటే?

Aasara Pensions Update: రాష్ట్రంలో సామాజిక భద్రతే లక్ష్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వృద్ధులు, వితంతువులు, ఇతర అణగారిన వర్గాలకు అండగా నిలవడంలో ఆసరా పెన్షన్స్ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. గత కొంతకాలంగా కొత్త పెన్షన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మంది దరఖాస్తుదారులకు ఊరటనిచ్చే విధంగా.. రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి తాజాగా కీలక ప్రకటన చేశారు. ఖమ్మం జిల్లాలో నిర్వహించిన ప్రజాదర్బార్ వేదికగా ఆయన ప్రజలకు భరోసానిస్తూ.. త్వరలోనే అర్హులందరికీ కొత్త పెన్షన్స్ మంజూరు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెండింగ్లో ఉన్నపెన్షన్ల దరఖాస్తులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రకటన ప్రకారం.. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రభుత్వం నుంచి దీనిపై అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడనున్నాయి. కేవలం కాగితాల మీద దరఖాస్తులు చూసి కాకుండా, క్షేత్రస్థాయిలో లబ్ధిదారుల పరిస్థితిని సమీక్షించి, నిజమైన పేదలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు.
గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన లోపాలను సరిదిద్దుతూ.. ఏ రాజకీయ పక్షంతో సంబంధం లేకుండా, కేవలం అర్హతే ప్రామాణికంగా పెన్షన్లను మంజూరు చేస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. మొదటి విడతలో వయోవృద్ధులకు, వితంతువులకు పెద్దపీట వేయనున్నారు. కొత్త రేషన్ కార్డుల ప్రక్రియతో పాటు, పెన్షన్ల పంపిణీని కూడా వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. మరోవైపు కొన్ని గ్రామాల్లో ఇప్పటికే 50 ఏళ్లు నిండిన కల్లు గీత కార్మికుల పెన్షన్ కోసం అర్హులైన వారి నుంచి దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. ఆసరా పెన్షన్లలో భాగంగానే వీటిని కూడా అందించనున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా.. ప్రభుత్వం నిర్వహించే ‘ప్రజాదర్బార్’ కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజల నుంచి నేరుగా వినతులు స్వీకరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని నిరుపేదలకు సంక్షేమ పథకాలు చేరవేయడమే ధ్యేయమని మంత్రి పొంగులేటి వెల్లడించారు. ఆసరా పెన్షన్ల పెంపు, విస్తరణ ద్వారా రాష్ట్రంలోని ప్రతి పేదవాడి ముఖంలో చిరునవ్వు చూడటమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. మంత్రి పొంగులేటి చేసిన ఈ ప్రకటనతో రాష్ట్రంలోని కొత్త దరఖాస్తుదారుల్లో ఆశలు చిగురించాయి. త్వరలోనే బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి పెన్షన్ సొమ్ము జమ అవుతుందన్న ఆశాభావంతో వేలాది మంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook