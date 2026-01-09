English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Kitchen: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విద్యార్ధులకు సెంట్రలైజ్జ్ కిచెన్..

Telangana Kitchen: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విద్యార్ధులకు సెంట్రలైజ్జ్ కిచెన్..

Telangana Kitchen:తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విద్యార్ధులకు సెంట్రలైజ్డ్‌ కిచెన్ అందుబాటులోకి తేవాలని ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. అక్కడి నుంచే స్టూడెంట్స్ కు బ్రేక్ ఫాస్ట్, లంచ్ అందించాలని భావిస్తోంది. ఇందుకుగాను  ప్రతి రెండు నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల‌కు ఒక సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ ఏర్పాటు చేసి  అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో  విద్యార్థులకు బ్రేక్ ఫాస్ట్, లంచ్ అందించాలని సీఎం  రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 10, 2026, 09:35 PM IST

Trending Photos

School Holidays: ఉద్యోగులకు, విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు మరో 4 రోజులు సెలవులు..సంక్రాంతి తర్వాత మరో పండగ!
6
School holidays
School Holidays: ఉద్యోగులకు, విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు మరో 4 రోజులు సెలవులు..సంక్రాంతి తర్వాత మరో పండగ!
Famous Actress: నా వక్షోజాలపై కొట్టి ప్రెస్ చేశాడు.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన హీరోయిన్..
6
Parvathy Thiruvothu
Famous Actress: నా వక్షోజాలపై కొట్టి ప్రెస్ చేశాడు.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన హీరోయిన్..
Kite Flying: సంక్రాంతి పండక్కి గాలి పటాలు ఎందుకు ఎగురవేస్తారో తెలుసా..?
5
Kite Flying Reason
Kite Flying: సంక్రాంతి పండక్కి గాలి పటాలు ఎందుకు ఎగురవేస్తారో తెలుసా..?
Prabhas: ప్రభాస్ వల్ల బోరిన ఏడ్చిన స్టార్ హీరోయిన్ పాయల్ రాజ్‌పుత్..!
5
Payal Rajput
Prabhas: ప్రభాస్ వల్ల బోరిన ఏడ్చిన స్టార్ హీరోయిన్ పాయల్ రాజ్‌పుత్..!
Telangana Kitchen: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విద్యార్ధులకు సెంట్రలైజ్జ్ కిచెన్..

Telangana New Centralized Kitchen: తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సెంట్రలైజ్జ్ కిచెన్ ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.  ప్రస్తుతం కొడంగ‌ల్ నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలోని ప్రభుత్వ పాఠ‌శాలలో స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా అమ‌లు చేస్తున్న బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌, మ‌ధ్యాహ్న భోజ‌న ప‌థ‌కాన్ని తెలంగాణ‌ వ్యాప్తంగా అమ‌లు చేయ‌డానికి గ‌ల అవ‌కాశాలను ప‌రిశీలించాలని  సీఎం ఆదేశించారు. సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ ఏర్పాటుకు రెండు ఎక‌రాల స్థలం కేటాయింపు లేదా 99 సంవ‌త్సరాల‌కు లీజు  తీసుకునే అంశంపై జిల్లా క‌లెక్టర్లతో మాట్లాడి త్వర‌గా నిర్ణయం తీసుకోవాల‌ని సూచించారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్, మధ్యాహ్న భోజనం, ఒకటవ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు ఆధునిక అవసరాలకు అనుగుణంగా సిలబస్ లో మార్పులపై సమీక్షించి అధికారులకు  ఆదేశాలు జారీ చేశారు. యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియ‌ల్ స్కూల్స్‌ లో మొదటి విడ‌త‌లో పూర్తయ్యే వాటిలో ఎక్కువగా బాలికలకు కేటాయించాల‌ని సీఎం రేవంత్  ఆదేశించారు. రానున్న మూడేళ్లలో ప్రతి నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలోనూ బాలురు, బాలిక‌ల‌కు ఒక్కొక్కటి చొప్పున వీటి నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లను ప్రస్తుతం బాలిక‌ల‌కు కేటాయించిన నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలో మ‌రో విడ‌తలో బాలుర‌కు కేటాయించాలని సూచించారు. ఈ స్కూళ్లలో సోలార్ కిచెన్ల నిర్మాణాలను పీఎం కుసుమ్ లో చేపట్టే అవకాశాలను పరిశీలించాలని... వీటి నిర్మాణాల‌కు సంబంధించి బిల్లుల‌ను ఎప్పటికపుడు  విడుద‌ల చేయాలని ఆదేశించారు సీఎం.

గ్రేట‌ర్ హైద‌రాబాద్ ప‌రిధిలో 23 నూత‌న పాఠ‌శాల భ‌వ‌నాలు నిర్మాణాలు వ‌చ్చే విద్యా సంవత్సరం నాటికి అందుబాటులోకి రావాలని చెప్పారు సీఎం. బాచుపల్లి పాఠశాలకు ప్రస్తుతం ఉన్న స్థలం స‌మీపంలో ఒకటిన్నర ఎకరాన్ని ఆ పాఠశాల నిర్మాణానికి కేటాయించాలని చెప్పారు.  ప్రస్తుత‌, భ‌విష్యత్ అవ‌స‌రాల‌కు త‌గిన‌ట్లు ఒక‌టి నుంచి ప‌దో త‌ర‌గ‌తి వ‌ర‌కు సిల‌బ‌స్ మార్పుపై క‌స‌ర‌త్తును వెంట‌నే ప్రారంభించాలని ఆదేశించారు. పాలి టెక్నిక్ క‌ళాశాల‌లు, యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్‌ యూనివ‌ర్సిటీ నుంచి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చే ప్రతి విద్యార్థికి క‌చ్చితంగా ఉద్యోగం ల‌భించేలా సిల‌బ‌స్, బోధ‌న అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు సీఎం. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana KitchenTealangan Centralized KitchenKitchenTelanganaRevanth Reddy

Trending News