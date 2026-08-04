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కొత్త పింఛన్లకు తెలంగాణ సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఆగస్టు 15నుంచి 2.25 లక్షల మందికి కొత్త పెన్షన్లు..!!

Pension Scheme: తెలంగాణలో అర్హులైన లబ్దిదారులకు కొత్త పెన్షన్లు ఇచ్చేందుకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఆగస్టు 15వ తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 2.50లక్షల మందికి కొత్త పెన్షన్లను మంజూరు చేసేందుకు ముహుర్తం ఖరారు చేసింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్ లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఈ నిర్ణయం పింఛన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, చేనేత, గీత కార్మికుల్లో కొత్త ఆశలు చిగురించేలా  చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 04, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:15 AM IST
కొత్త పింఛన్లకు తెలంగాణ సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఆగస్టు 15నుంచి 2.25 లక్షల మందికి కొత్త పెన్షన్లు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కొత్త పింఛన్లకు తెలంగాణ సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఆగస్టు 15నుంచి 2.25 లక్షల మందికి కొత్త పెన్షన్లు..!!
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