/కొత్త పింఛన్లకు తెలంగాణ సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఆగస్టు 15నుంచి 2.25 లక్షల మందికి కొత్త పెన్షన్లు..!!

August 15 Pension Rollout: తెలంగాణ కొత్త పెన్షన్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది రేవంత్ సర్కార్. కొత్త పెన్షన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అర్హులైన లబ్దిదారులకు శుభవార్త వినిపించింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొత్త చేయూత పెన్షన్ల పంపిణీని ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. తొలి దశలో సుమారు 2.25 లక్షలకుపైగా అర్హులైన వారికి పింఛన్లు మంజూరు చేసేందుకు సర్కార్ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తోంది. పెన్షన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్ లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఆ సమయంలోనే జిల్లాల్లో ఇంచార్జీ మంత్రులు లబ్దిదారులకు పెన్షన్లు మంజూరు పత్రాలను అందించే విధంగా ప్రభుత్వం కార్యచరణ రూపొందించింది. కార్యక్రమం సజావుగా సాగే విధంగా సంబంధిత శాఖలు ఇప్పటికే మార్గదర్శకాలను సిద్ధం చేశాయి.
ప్రభుత్వ అంచనాల ప్రకారం.. ఈ దశలో 2,25,599 మంది కొత్త అర్హులైన లబ్ధిదారులు పింఛన్లు అందుకోనున్నారు. సామాజిక భద్రతను మరింత విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఒంటరి మహిళలు, వితంతువులు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, చేనేత కార్మికులు, గీతా కార్మికులు, బీడీ కార్మికులు, బీడీ కాంట్రాక్టర్లు, హెచ్ఐవి-ఏఆర్టి రోగులు, ఫైలేరియాసిస్ రోగులు, డయాలసిస్ రోగులు సామాజిక భద్రతా పింఛన్లు పొందుతున్నారు. పింఛను పథకంలో తలసేమియా, సికిల్ సెల్ అనీమియా రోగులను కూడా చేర్చాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే అధికారులను ఆదేశించారు. దీనివల్ల మరిన్ని కొత్త వర్గాల వారు ఈ పథకం నుంచి లబ్ధి పొందేందుకు వీలవుతుంది.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కొత్త లబ్ధిదారులను చేర్చే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, ఇప్పటివరకు మొత్తం 1,23,625 మంది కొత్త లబ్ధిదారులకు పింఛన్లు అందజేశారు. వీరిలో 82,625 మంది వృద్ధాప్య పింఛనుదారులు, 19,044 మంది వితంతు పింఛనుదారులు, 13,830 మంది హెచ్ఐవి-ఏఆర్టి రోగులు, 6,996 మంది డయాలసిస్ రోగులు, 982 మంది దివ్యాంగులు ఉన్నారు.
ఈ కొత్త ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో, అర్హులైన లబ్ధిదారులను గుర్తించే ప్రక్రియను అధికారులు వేగవంతం చేశారు. ఇటీవలి కుల గణన (CPEC సర్వే) స్వయం సహాయక మహిళా సంఘాల (SHGలు) నుండి అందిన సమాచారం ఆధారంగా లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియను గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంఘం (SERP) అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. నిజమైన లబ్ధిదారులను గుర్తించి, వివిధ వర్గాల అర్హతా ప్రమాణాలను ధృవీకరించిన తర్వాతే పింఛన్లను పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆగస్టు 15న ప్రారంభమయ్యే ఈ కార్యక్రమం వేలాది కుటుంబాలకు ఆర్థిక భద్రతను కల్పించడంతో పాటు, సామాజిక భద్రతా పథకాలను విస్తరించడంలో ఇది మరో ముఖ్యమైన అడుగు అని కూడా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
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