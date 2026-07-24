/ఓ మై ఫ్రెండ్.. పాత దోస్తుకే మంచిర్యాల బీఆర్ఎస్ సీటు..?

Telangana Politics: మంచిర్యాల నియోజకవర్గం గులాబీ పార్టీకి అడ్డా..! తెలంగాణ ఏర్పాటు తర్వాత 2014, 2018లో అక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ రెండు సార్లు విజయాలు నమోదు చేసింది. ఈ నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ నేత నడిపల్లి దివాకర్ రావు వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్లారు. అంతకుముందు రెండుసార్లు కాంగ్రెస్ నుంచి నడిపల్లి దివాకర్ రావు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. 2014 ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే గడ్డం అరవింద రెడ్డి టీఆర్ఎస్ ను వీడి కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్లడంతో కాంగ్రెస్ లో ఉన్న దివాకర్ రావు టీఆర్ఎస్ లో చేరిపోయారు. దీంతో నడిపల్లి దివాకర్ రావు 2014 లో అరవింద్ రెడ్డిని ఓడించి టీఆర్ఎస్ నుంచి దివాకర్ రావు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాడు. 2019 ఎన్నికల్లో త్రుటిలో ఓటమిని తప్పించుకుని వరుసగా రెండోసారి మొత్తానికి నాలుగోసారి దివాకర్ రావు ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు.
ఆ తరువాత జరిగిన 2023 ఎన్నికల్లో దివాకర్ రావు ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూశారు. దివాకర్ రావుపై కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కొక్కిరాల ప్రేమ్ సాగర్ రావు 60 వేల పైచిలుకు ఓట్లతో గెలుపొందారు. ఓటమి తరువాత దివాకర్ రావు ఆయన కుమారుడు విజిత్ రావు పూర్తిగా సైలెంట్ అయ్యారు. ప్రజా క్షేత్రంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేగా ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుడిగా కనిపించడమే మానేశారు. అటు అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు తమపై అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారని గులాబీ లీడర్ల తెగ బాధపడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
అదీగాక ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు, ఆయన అనుచరులు భూ కబ్జాలు చేస్తున్న ఆరోపణల పై ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేగా దివాకర్ రావు నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదని అంటున్నారు. ఎమ్మెల్యేకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయకుండా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ఎమ్మెల్యే మాటలకు కౌంటర్ ఇవ్వడం తప్ప చేసేందేమీ లేదని మంచిర్యాల నియోజకవర్గంలో టాక్. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేను ధీటుగా ఎదుర్కోకపోవడం, కష్టకాలంలో ఉన్న కార్యకర్తలు, నాయకులకు అండగా ఉండడం లేదనే సమాచారంతో బీఆర్ఎస్ అధిష్టానం అలర్ట్ అయినట్టు తెలుస్తోంది.
అందుకే మంచిర్యాల జిల్లాలో గట్టి పట్టున్న మరో నాయకుడిని ఇన్ డైరెక్ట్ గా తెరపైకి తీసుకొచ్చారని సమాచారం. ఇన్నాళ్లు మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి పక్కన ఉన్న ఈయనే పుస్కూరి రామ్మోహన్ రావు. ఈయన గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ కు అత్యంత సన్నిహితుడు. వీరి మధ్య దాదాపు నలబై సంవత్సరాల కు పైగా స్నేహం ఉంది. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో కేసిఆర్ కి చేదోడు వాదోడు గా ఉండటంతో.. ఇప్పుడు ఆయన్ను మంచిర్యాలలో యాక్టివ్ చేశారని పార్టీ వర్గాల్లో ప్రచారం సాగుతోంది.
గతంలో 2014 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలోనే మంచిర్యాలలో రామ్మోహన్ రావు పేరు తెరపైకి వచ్చింది. అప్పట్లో మంచిర్యాలలో రామ్మోహన్ రావు పేరిట పెద్ద ఎత్తున ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే రామ్మోహన్ రావు హైదరాబాద్ లో నివాసం ఉండటంతో మంచిర్యాల ప్రజలకు అంతగా తెలియదు. అందుకే 2014 లో మంచిర్యాల నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ప్లెక్సీలు పెట్టించి తనను తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు. అనుహ్య రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో 2014 లో పోటీచేయలేదు.
దివాకర్ రావు పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు. 2019 ఎన్నికల సమయంలో మరోసారి మంచిర్యాల కు వచ్చి ఈ సారి నేనే పోటీచేస్తాను మీ మద్దతు కావాలని నియోజకవర్గం లోని కొంతమంది నాయకులను వెంబడి వేసుకుని తిరిగాడు. కేసిఆర్ రామ్మోహన్ రావు కి టిక్కెట్ ఇవ్వకుండా మళ్లీ దివాకర్ రావు కే టికెట్ ఇవ్వడంతో గెలిచాడు. ఇలా రెండుసార్లు టికెట్ కోల్పోయిన రామ్మోహన్ రావు ముడోసారి ఖచ్చితంగా టికెట్ దక్కించుకుని ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలనే ఆలోచనతో ఉన్నారట. సరైనా అవకాశం కోసం ఎదురుచూసిన రామ్మోహన్ రావు ఇటీవల మంచిర్యాల నియోజకవర్గం లక్షట్టిపేట దగ్గర నిర్వహించిన రైతు సదస్సును అందుకు వేదికగా చేసుకున్నాడని ప్రచారం సాగుతోంది.
అయితే ఇన్నాళ్లు గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ అంత్యంత ఆప్తుడిగా ఉన్న రామ్మోహన్ రావు ఈసారి రూట్ మార్చినట్టు తెలుస్తోంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్ కోసం కేసీఆర్ను కాకుండా కేటీఆర్ ద్వారా లాబీయింగ్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం. ఇటీవల మంచిర్యాల రైతు సదస్సు కార్యక్రమంలో రైతులకు చెక్కులు ఇచ్చేటప్పుడు కేటీఆర్... మరీ రామ్మోహన్ రావు ను పిలిచి చెక్కును అందించాలని కోరారు. ఆ సమయంలో రామ్మోహన్ రావుకు కేటీఆర్ ఎవరికి ఇవ్వనంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంతో.. అక్కడే ఉన్న గులాబీ లీడర్లు షాక్ అయ్యారట. అదీగాక కేటీఆర్ స్పీచ్ ఇచ్చే ప్రారంభంలో వేదిక మీద ఉన్న మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేల పేర్లు చదువుతూ రామ్మోహన్ రావు పేరును కూడా ప్రస్తావించారు.
అంతేకాకుండా వేదికపై కింద కూర్చున్న రామ్మెహన్ రావును కేటీఆర్ చేయి తట్టి లేపి అందరు చూసేలా నిలబెట్టారు. రామ్మోహన్ రావుకి కేటీఆర్ ఇంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం చూసిన దివాకర్ రావు, విజిత్ రావు కూడా ఒకింత అసహనానికి గురైనట్టుగా అనిపించింది. మాజీ ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు గురించి ప్రత్యేకంగా కేటీఆర్ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. చెక్కు పంపిణీ చేసేటప్పుడు దివాకర్ రావు కేటీఆర్ వెనకాల ఉన్నాడు. దీంతో దివాకర్ రావు ఫోటోలో కనిపించే అవకాశం లేకపోవడంతో చివరి చెక్కు ఇచ్చేటప్పుడు మధ్యలో వచ్చి నిలుచున్నాడు. మాజీ ఎమ్మెల్యే... కాబోయే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థికి ఇవ్వాల్సిన ప్రీయారిటీ దివాకర్ రావు కు దక్కలేదు. నలుగురు రైతుల కుటుంబాలకు అందించిన ఆర్థిక సాయంలో రామ్మోహన్ రావు కొంత డబ్బు ఇవ్వడం వలనే చెక్కుల పంపిణీ కీ కేటీఆర్ రమ్మనాడని అందుకే అంతటి ప్రాముఖ్యత ను కేటీఆర్... రామ్మోహన్ రావు ఇచ్చారని సన్నిహితులు చెప్పుకొచ్చారు.
ఏదీఏమైనా మంచిర్యాల రైతు సదస్సులో అనుహ్యంగా రామ్మోహన్ రావు కనిపించడం, రామ్మోహన్ రావుకు కేటీఆర్ ఇచ్చిన ప్రాముఖ్యత చూస్తే రాబోయే ఎన్నికల్లో పుస్కూరి రామ్మోహన్ రావు కే మంచిర్యాల బీఆర్ఎస్ టికెట్ కన్ ఫర్మ్ అని బీఆర్ఎస్ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి. అయితే గతంలో రెండుసార్లు ఎన్నికల సమయంలో వచ్చిన రామ్మోహన్ రావు తీర సమయానికి మాయం అయ్యేవాడని ముడోసారి కూడా అలాగే చేస్తాడనే సందేహం కొంతమంది బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో ఉంది. ప్రతిసారి అదృష్టం కలిసి రావడం వలన గెలుస్తున్న దివాకర్ రావు కి ఈ సారి కూడా అధృష్టం కలిసి వస్తే అయిదోసారి ఎమ్మెల్యే అయిన కావచ్చునని కొంతమంది బీఆర్ఎస్ నాయకులు, దివాకర్ రావు అనుచరులు అనుకుంటున్నారు. మొత్తంమీద రామ్మోహన్ రావు రీ ఎంట్రీతో బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు కన్ఫూజన్ లో పడ్డారని మంచిర్యాలలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.