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ఓ మై ఫ్రెండ్.. పాత దోస్తుకే మంచిర్యాల బీఆర్ఎస్ సీటు..?

Telangana Politics: ఆ నియోజకవర్గం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కంచుకోట..! కానీ గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగిరింది..! దాంతో ఆ గులాబీ లీడర్ సైలెంట్ అయ్యారు..! కానీ సదరు గులాబీ నేత కుమారుడు.. రాజకీయంగా యాక్టివ్ అయ్యేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా..! అధికార పార్టీ నేతల ముందు.. ఆయన తట్టుకోలేకపోతున్నారు..! ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన బీఆర్ఎస్ హైకమాండ్ అక్కడ కొత్త నేతను రంగంలోకి దింపిందా..! నియోజకవర్గంలో యాక్టివ్ కావాలని ఆదేశించిందా..! పార్టీ పెద్దల సూచనలతో ఆ కొత్త నేత నియోజకవర్గంలో అందరినీ కలుపుకుని ముందుకువెళ్తుండటంతో.. గులాబీ క్యాడర్ పరేషాన్ అవుతోందా..! వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్ ఎవరికి దక్కుతుందో అని అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా..! ఇంతకీ కారు పార్టీలో ఈ గొడవలు ఎక్కడా జరుగుతున్నాయి..!

Written ByG Shekhar
Published: Jul 24, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:56 PM IST
ఓ మై ఫ్రెండ్.. పాత దోస్తుకే మంచిర్యాల బీఆర్ఎస్ సీటు..?
Image Credit: Telangana Politics

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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