/నాన్-టెట్ ఉపాధ్యాయులకు మినహాయింపు ఇవ్వాల్సిందే.. టీచర్ సంఘాలకు విజ్ఞప్తి..!!

Telangana Non-TET Teachers: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యాబోధన రంగంలో సుదీర్ఘకాలంగా సేవలు అందిస్తూ, వేలాదిమంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దిన నాన్-టెట్ (Non-TET) ఇన్-సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. దశాబ్దాల బోధనా అనుభవం ఉన్నప్పటికీ, ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TET) నిబంధనల కారణంగా తమకు రావాల్సిన ప్రమోషన్లు, ఇతర సర్వీసు ప్రయోజనాలను కోల్పోతున్నామని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని ఉపాధ్యాయ సంఘాలన్నింటికీ తెలంగాణ నాన్-టెట్ ఇన్-సర్వీస్ టీచర్స్ ఫోరం ఒక బహిరంగ విజ్ఞప్తి లేఖను విడుదల చేసింది. ప్రభుత్వం నిర్వహించే సమావేశాల్లోనూ, ఆర్థికేతర.. ఆర్థిక అంశాల చర్చల సందర్భంగా నాన్-టెట్ ఉపాధ్యాయుల సమస్యను ప్రధాన ప్రాధాన్యత అంశంగా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని కోరుతూ పలు న్యాయమైన డిమాండ్లను వారి ముందుంచింది.
ముఖ్యమైన డిమాండ్లు:
టెట్ (TET) నుండి పూర్తి మినహాయింపు: 2010 కంటే ముందు నియామకం పొందిన ఇన్-సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకు టెట్ నుండి పూర్తి మినహాయింపు ఇవ్వాలి. తమిళనాడు ప్రభుత్వం తరహాలోనే తెలంగాణ శాసనసభలో ప్రత్యేక తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపేలా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తేలాలని కోరారు.
అర్హత మార్కుల సడలింపు: సుదీర్ఘ సర్వీసు ఉన్న ఇన్-సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకు టెట్ అర్హత మార్కులను 60 మార్కులుగా నిర్ణయించి తగిన సడలింపు ఇచ్చేలా ప్రభుత్వం వద్ద ప్రాతినిధ్యం వహించాలి.
సర్వీస్ వెయిటేజీ కేటాయింపు: ఉపాధ్యాయుల బోధనా అనుభవానికి తగిన ప్రాధాన్యతనిస్తూ సీనియారిటీ, సర్వీస్ ఆధారంగా ప్రత్యేక సర్వీస్ వెయిటేజీ మార్కులను కేటాయించాలి.
ఆఫ్లైన్ పరీక్ష.. స్థానిక పరీక్షా కేంద్రాలు: టెట్ పరీక్షను ఆన్లైన్ (CBT) పద్ధతిలో కాకుండా ఉపాధ్యాయుల సౌకర్యార్థం పాత పద్ధతిలోనే ఆఫ్లైన్ (OMR) విధానంలో నిర్వహించాలి. అలాగే పరీక్షా కేంద్రాలను అభ్యర్థుల సొంత జిల్లాల్లోనే కేటాయించాలి.
సిలబస్, ప్రశ్నాపత్రాల పునఃసమీక్ష: తెలుగు, హిందీ, ఆంగ్లం.. బయోసైన్స్ ఉపాధ్యాయులకు మార్కుల కేటాయింపులో జరిగిన అన్యాయాన్ని తక్షణమే పునఃసమీక్షించి, ఆయా సబ్జెక్టుల ప్రాతిపదికన మాత్రమే ప్రశ్నాపత్రాల రూపకల్పన జరిగేలా చూడాలి.
భావితరాలను తీర్చిదిద్దే ఉపాధ్యాయుల భద్రత, మానసిక ప్రశాంతతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, తెలంగాణలోని 8 గుర్తింపు పొందిన.. 40 రిజిస్టర్డ్ ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులందరూ ఒకే వేదికపైకి వచ్చి నాన్-టెట్ ఇన్-సర్వీస్ ఉపాధ్యాయుల సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి బలంగా తీసుకెళ్లాలని, తద్వారా తమకు తగిన న్యాయం చేయాలని ఫోరం ప్రతినిధులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
ఉపాధ్యాయుల ముఖ్యమైన వాదన:
ఉచిత నిర్బంధ విద్యల హక్కు చట్టం (RTE) ప్రకారం పాఠశాలల్లో బోధించే ఉపాధ్యాయులందరికీ టెట్ తప్పనిసరి అని సుప్రీంకోర్టు NCTE నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ స్పష్టం చేశాయి. ఇన్-సర్వీస్లో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు సైతం ప్రమోషన్లు పొందాలన్నా లేదా ఉద్యోగంలో కొనసాగాలన్నా టెట్ అర్హత సాధించడం తప్పనిసరి అని అత్యున్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేయడంతో ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమైంది.
అయితే ఉపాధ్యాయ వాదన మరోలా ఉంది. తాము 2010లో టెట్ నిబంధన రాకముందే ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఉద్యోగాల్లో చేరామని, దశాబ్దాల బోధనా అనుభవం ఉన్న తమకు ఇప్పుడు టెట్ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. వయోపరిమితి సాంకేతిక ఇబ్బందులు: చాలామంది ఉపాధ్యాయులు రిటైర్మెంట్కు దగ్గరగా ఉండటం, అలాగే కంప్యూటర్ ఆధారిత (CBT) పరీక్షలు రాయడంలో సాంకేతిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తమిళనాడు వంటి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇన్-సర్వీస్ ఉపాధ్యాయుల రక్షణ కోసం శాసనసభలో ప్రత్యేక తీర్మానాలు చేయడం లేదా న్యాయపరమైన మినహాయింపుల కోసం కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేశారని... తెలంగాణ నాన్-టెట్ ఉపాధ్యాయులు కూడా ఇదే విధానాన్ని ఇక్కడ అమలు చేయాలని కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సాధారణ అభ్యర్థుల అర్హత మార్కులతో పోలిస్తే, ఏళ్ల తరబడి సర్వీస్ పూర్తి చేసిన ఉపాధ్యాయులకు మార్కుల సడలింపు (60 మార్కులు/కట్ ఆఫ్ తగ్గించడం) ఇవ్వాలని వారు సేవ చేసిన ప్రతి సంవత్సరానికి కొంత సర్వీస్ వెయిటేజీ మార్కులను కలపాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook