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నాన్-టెట్ ఉపాధ్యాయులకు మినహాయింపు ఇవ్వాల్సిందే.. టీచర్ సంఘాలకు విజ్ఞప్తి..!!

Telangana Non-TET Teachers: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యాబోధన రంగంలో సుదీర్ఘకాలంగా సేవలు అందిస్తూ, వేలాదిమంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దిన నాన్-టెట్ (Non-TET) ఇన్-సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. దశాబ్దాల బోధనా అనుభవం ఉన్నప్పటికీ, ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TET) నిబంధనల కారణంగా తమకు రావాల్సిన ప్రమోషన్లు, ఇతర సర్వీసు ప్రయోజనాలను కోల్పోతున్నామని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 12, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:02 PM IST
నాన్-టెట్ ఉపాధ్యాయులకు మినహాయింపు ఇవ్వాల్సిందే.. టీచర్ సంఘాలకు విజ్ఞప్తి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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