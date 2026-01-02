Telangana Panchayats: తలరాత మారునున్న తెలంగాణ పంచాయితీలు.. కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Panchayats: తెలంగాణలోని పంచాయతీల రాత మారనుంది.  ఇంతకాలం నిలిచిపోయిన ఫైనాన్స్ కమిషన్ నిధులు రిలీజ్‌ చేసేందుకు  కేంద్రం అంగీకరించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసినట్లుగా తెలుస్తోంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 2, 2026, 04:04 PM IST

రెండేళ్ల క్రితం వరకు ఇచ్చిన నిధుల ఖర్చుల వివరాలు సమర్పించాలని కోరినట్లు తెలిసింది. దీనితో పంచాయతీ రాజ్ శాఖ అధికారులు కేంద్రం ఆడిగిన సమాచారాన్ని పంపే పనిలో బిజీగా ఉన్నారు. రెండు మూడు రోజుల్లో ఆ వివరాలు పంపే ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని తెలుస్తోంది. ఈ నెలాఖరు నాటికి పంచాయతీలకు కేంద్ర నిధులు అందుతాయని ఓ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి తెలిపారు. ఇంత కాలం పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించక పోవడంతో దాదాపు రూ. 3 వేల కోట్ల కేంద్ర నిధులు పెండింగ్‌లో పడ్డాయి. ఈ మధ్య సర్పంచ్ ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి కావడంతో  కొత్త పాలకవర్గాలు ఏర్పడ్డాయి. 

దీంతో నిధులు ఇవ్వాలంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి లేఖ రాసింది. దీనితో పెండింగ్ నిధులను దశల వారీగా నేరుగా గ్రామ పంచాయతీల అకౌంట్స్‌లోకి జమ చేసేందుకు కేంద్రం ఓకే చెప్పింది. ఇంతకాలం కేంద్రం నుంచి నిధులు నిలిచిపోవడంతో గ్రామాల్లో చాలా పనులు పెండింగ్‌లో పడ్డాయి. పారిశుధ్యం, లైటింగ్ ఏర్పాట్లు, జీతాలు చెల్లింపుల కోసం స్పెషల్ ఆఫీసర్లు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. కొన్ని గ్రామాల్లో స్పెషల్ ఆఫీసర్లు అప్పులు చేసి గ్రామానికి కావాల్సిన అవసరాలు తీర్చేవారు. 

ఇప్పుడు కేంద్రం నుంచి నిధుల విడుదలకు అడ్డంకులు తొలగిపోవడంతో ప్రతినెలా గ్రామాలకు కావాల్సిన ఖర్చులకు ఇబ్బందులు ఉండవని అధికారులు ఆశిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో సర్పంచులు సొంత నిధులతో గ్రామాల్లో పలు అభివృద్ధి పనులు చేశారు. ఈలోపే సర్కారు మారడం, సర్పంచుల పదవీకాలం ముగియడంతో ఆ పనులకు బిల్లులు ఇప్పటివరకు చెల్లించలేదు. పెండింగ్ బిల్లులను రిలీజ్ చేయాలని మాజీ సర్పంచులు పలుసార్లు ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఇప్పుడు కొత్త పాలక వర్గాలు రావడం, కేంద్రం నుంచి ఫండ్స్ రిలీజ్‌కు క్లియరెన్స్ రావడంతో ప్రభుత్వం తమ పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లిస్తుందనే ఆశలో మాజీ సర్పంచులు ఉన్నారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana PanchayatsCentral Government Release More FundsSarpanch Elections ResultSarpanch Elections Result LiveTelangana Sarpanch Elections Result

