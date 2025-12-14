Telangana panchayat elections: పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ బిగ్ ట్విస్ట్..సెల్ టవర్ ఎక్కిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి..

Sarpanch candidate climbs cell tower in medak: తెలంగాణలో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. చాలా చోట్ల చెదురు మదురు ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. అయితే.. చలి నేపథ్యంలో కూడా ఎన్నికలు కాస్తంగా నెమ్మదిగా సాగుతున్నాయి. మరోవైపు అన్నిపార్టీలు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్ని కూడా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణలో మొదటి ఫెస్ లో కాంగ్రెస్ బలపర్చిన అభ్యర్థులు విజయం సాధించలేదు. దీంతో అపోసిషన్ పార్టీలు మాత్రం కాంగ్రెస్ కు ప్రజల్లో ఆదరణ తగ్గిందనడానికి ఇదే నిదర్శనం అని ఆరోపణలు చేశారు.
మరోవైపు ఈరోజు రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు మొదలయ్యాయి. మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలం నార్సింగి పరిధిలోని పెద్ద తండాలో అనూహ్య ఘటన సంభవించింది. సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేస్తున్న శంకర్ నాయక్ అభ్యర్థి సెల్ టవర్ ఎక్కి నిరసనకు దిగాడు. తనను ఓడించడానికి అందరు కుట్రలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డాడు. గతంలో కూడా ఓడిపోయానన్నాడు. గ్రామం మంచి కోసం చాలా ఖర్చుచేశానని చెప్పాడు.
ఓటుకు రూ. 4 వేలు ఇస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. పోలీసులు కూడా పట్టించుకోవడంలేదని ఆవేదనతో చిరవకు సెల్ టవర్ ఎక్కాడు. దీంతో పెద్ద రచ్చ మొదలైంది . వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
ఆరోపణలపై విచారణచేస్తామనహమీ ఇవ్వడంతో సర్పంచ్ అభ్యర్థి కిందకు దిగాడు. ఈ ఘటనతో ఒకవైపు ఓటింగ్ జరుగుతుండగా మరోవైపు ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
