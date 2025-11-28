English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Panchayat Elections: పంచాయితీ ఎన్నికల సందడి షురూ..సర్పంచ్‌, వార్డు మెంబర్‌గా పోటీ చేయాలంటే అర్హత, కావాల్సిన పత్రాలు ఏంటి?

Telangana Panchayat Election 2025: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్‌కు రంగం సిద్ధమైంది. ఇటీవలే ఎన్నికల తేదీలు ప్రకటించడం వల్ల పల్లెల్లో సర్పంచ్ ఎన్నికల సందడి మొదలైంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తంగా మూడు దశల్లో పంచాయితీ ఎన్నికలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్వహించనుంది. సర్పంచ్ కావాలంటే అర్హత, నామినేషన్‌కు కావాల్సిన పత్రాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 28, 2025, 12:31 PM IST

Telangana Panchayat Election 2025: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్‌కు రంగం సిద్ధమైంది. ఇటీవలే ఎన్నికల తేదీలు ప్రకటించడం వల్ల పల్లెల్లో సర్పంచ్ ఎన్నికల సందడి మొదలైంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తంగా మూడు దశల్లో పంచాయితీ ఎన్నికలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్వహించనుంది. ఈ క్రమంలో తొలి దశలో జరగనున్న గ్రామ పంచాయితీ ఎన్నికల కోసం గురువారం అనగా నవంబరు 27 నుంచే నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలైంది. 

ఈ పరిస్థితుల్లో గ్రామాల్లో పెద్ద ఎత్తున అభ్యర్థులు సర్పంచ్ సహా వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు నామినేషన్లు దాఖలు చేస్తున్నారు. అయితే ఇంత జరుగుతున్నా చాలామందికి సర్పంచ్, వార్డు మెంబరు అయ్యేందుకు కావాల్సిన అర్హతలు, నామినేషన్ సమర్పించే సమయంలో కావాల్సిన పత్రాల వివరాలపై స్పష్టత లేదు. ఇప్పుడా వివరాలను తెలుసుకుందాం. 

1) పంచాయితీ ఎన్నికల్లో నామినేషన్ దాఖలు చేయాలనుకున్న వ్యక్తి కనీసం 21 ఏళ్ల వయసు నిండి ఉండాలి.
2) అభ్యర్థి కచ్చితంగా పోటీ చేసే గ్రామం నుంచి ఓటరు‌గా నమోదై ఉండాలి.
3) అభ్యర్థిని ప్రతిపాదించే వ్యక్తి కూడా అదే గ్రామంలో ఓటరుగా ఉండాలి. 
4) అభ్యర్థి, వారి ప్రతిపాదించే వ్యక్తులు గ్రామ పంచాయితీకి కట్టిన ఇంటి పన్ను నో డ్యూ సర్టిఫికేట్ తీసుకోని ఉండాలి. 
5) పోటీ చేసే స్థానం నుంచి ఏ రిజర్వేషన్ అనగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళల కేటాయించి ఉంటే నామినేషన్ దాఖలు చేసిన అభ్యర్థి కచ్చితంగా ఆ అభ్యర్థి చెందినవారై ఉండాలి.

6) ఆ వర్గానికి చెందిన కులధ్రువీకరణ పత్రాన్ని కూడా సమర్పించాలి లేదంటే నామినేషన్ ఫారం పార్ట్-3లో డిప్యూటీ తహసీల్దార్‌తో సంతకం చేయించాలి. 
7) సర్పంచ్ అభ్యర్థికి డిపాజిట్ రుసుము రూ.2,000 కాగా.. వార్డు అభ్యర్థి రూ.500 డిపాజిట్ రుసుము చెల్లించాలి. 
8) రిజర్వ్‌డ్ కేటగిరీ సర్పంచ్ అభ్యర్థులకు రూ.1,000.. వార్డు అభ్యర్థికి రూ.250 డిపాజిట్ రుసుము చెల్లించాలి.  
9) ఇద్దరు సాక్షులు స్వీయ ధ్రువీకరణ చేయడం సహా అభ్యర్థికి సంబంధించిన నేర చరిత్ర, ఆస్తులు, అప్పులు విద్యార్హతలు వంటి వివరాలతో స్వీయ ప్రకటన చేయాలి. 
11) రిటర్నింగ్ అధికారి సమక్షంలో ఎన్నికల ఖర్చు నిర్వహణ చేసే డిక్లరేషన్ సంతకం చేయాలి. ఆ బ్యాంకు పాస్ బుక్ జిరాక్స్ సమర్పించాలి.
12) నామినేషన్ దాఖలు చేసే అభ్యర్థి తన పాస్‌ ఫోటోతో పాటు సంతకాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. 
13) నామినేషన్ పరిశీలన రోజున ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించిన సమయంలోపు రిటర్నింగ్ ఆఫీసరు ఎదుట హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. 
14) ఒకవేళ నామినేషన్ దాఖలు చేసిన అభ్యర్థుల్లో క్రిమినల్ కేసుల్లో శిక్ష పడినా.. దివాలా తీసినా, ప్రభుత్వం లేదా స్థానిక సంస్థలకు ఏవైనా బకాయిలు ఉంటే వారిని అనర్హులుగా ప్రకటిస్తారు

తెలంగాణలో పంచాయితీ ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ ఎలా నడుస్తుంది?
తొలి విడతలో ఇలా..
గ్రామ పంచాయితీ ఎన్నికల్లో మొదటి విడతలో భాగంగా నామినేషన్ల స్వీకరణ నవంబరు 27 నుంచి ప్రారంభం అవుతుండగా.. నవంబరు 29న ముగియనున్నాయి. ఈ క్రమంలో అభ్యర్థులు సమర్పించిన నామినేషన్లను నవంబరు 30న పరిశీలించనున్నారు. అదే విధంగా అప్పీల్‌కు డిసెంబరు 1 తేదీని నిర్ణయించారు. చివరిగా నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు డిసెంబరు 3 వరకు గడువు పెట్టి.. అదే రోజున పోటీలో నిలిచిన అభ్యర్థులను జాబితాను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించనుంది. తొలి దశలో పోలింగ్ డిసెంబరు 11న ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు జరగనున్నాయి. అదే రోజున అనగా నవంబరు 11న మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది.

రెండో విడతలో ఇలా..
ఈ పంచాయితీ ఎన్నికల్లో రెండో విడతలో భాగంగా నామినేషన్ల స్వీకరణ నవంబరు 30 నుంచి ప్రారంభం అవుతుండగా.. డిసెంబరు 2న నామినేషన్లకు చివరితేది కానుంది. ఈ క్రమంలో అభ్యర్థులు సమర్పించిన నామినేషన్లను డిసెంబరు3న పరిశీలించనున్నారు. అదే విధంగా అప్పీల్‌కు డిసెంబరు 4 తేదీని నిర్ణయించారు. చివరిగా నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు డిసెంబరు 6 వరకు గడువు పెట్టి.. అదే రోజున పోటీలో నిలిచిన అభ్యర్థులను జాబితాను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించనుంది. రెండో దశలో పోలింగ్ డిసెంబరు 14న ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు జరగనున్నాయి. అదే రోజున అనగా నవంబరు 14న మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది.

చివరిగా మూడో విడతలో ఇలా..
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జరగనున్న మూడో విడత గ్రామ పంచాయితీ ఎన్నికల్లో భాగంగా నామినేషన్ల స్వీకరణ డిసెంబరు 3న ప్రారంభం అవుతుండగా.. డిసెంబరు 5న నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగియనుంది. ఈ క్రమంలో అభ్యర్థులు సమర్పించిన నామినేషన్లను డిసెంబరు 6న పరిశీలించనున్నారు. అదే విధంగా అప్పీల్‌కు డిసెంబరు 7 తేదీని నిర్ణయించారు. చివరిగా నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు డిసెంబరు 9 వరకు గడువు పెట్టి.. అదే రోజున పోటీలో నిలిచిన అభ్యర్థులను జాబితాను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించనుంది. చివరి దశ పోలింగ్ డిసెంబరు 17న ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు జరగనున్నాయి. అదే రోజున అనగా నవంబరు 17న మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది. 

