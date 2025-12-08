English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Wine Shops Closed: మందు బాబులు ఉలిక్కిపడే వార్త..తెలంగాణలో 3 రోజులు మద్యం షాపులు బంద్..ఎందుకంటే?

Telangana Panchayat Election 2025: మందు బాబులకు బ్యాడ్‌న్యూస్. తెలంగాణలోని గ్రామ పంచాయితీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆయా మండలాల్లో వైన్ షాపులు బంద్ కానున్నాయి. డిసెంబర్ 11, 14, 17 తేదీల్లో గ్రామ పంచాయితీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయనే మాట వాస్తవమే. దీంతో ఎన్నికల రోజున వైన్ షాపులు మూసివేయాలని అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 8, 2025, 03:41 PM IST

డిసెంబరు 11న జరిగే ఎన్నికల కోసం డిసెంబరు 9వ తేదీన సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి డిసెంబరు 11 ఎన్నికల పూర్తయ్యి.. ఫలితాలు వచ్చేంత వరకు మద్యం విక్రయాలు నిలిపేయాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. 

అదేవిదంగా డిసెంబర్ 14 తేదీన జరగబోయే ఎన్నికలకు డిసెంబరు 12వ తేదీన సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి మద్యం షాపులు మూతపడి.. డిసెంబరు 14న ఆయా గ్రామాల్లో ఎన్నికలు ముగియడం సహా ఫలితాలు వచ్చేంత వరకు వాటిని మూసివేతగా ఉంచనున్నారు. 

Also Read: School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..స్కూళ్లకు 7 రోజులు సెలవులు పొడిగించిన ప్రభుత్వం..చలికాలం సెలవులు మంజూరు!

చివరిగా డిసెంబర్ 17 తేదీన జరిగే ఎన్నికలకు కూడా డిసెంబరు 15 సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి డిసెంబరు 17 వరకు ఎన్నికలు ముగియడం సహా ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాల వరకు ఆయా మండలాల్లోని మద్యం దుకాణాలు పూర్తిగా మూసివేసి ఉంచుతారు. 

గ్రామ పంచాయితీ ఎన్నికలు జరగనున్న డిసెంబరు 11, 14, 17 తేదీల్లో ఆయా మండలాల్లో వైన్‌షాపులు బంద్ చేయడమే కాకుండా ఆ పరిధిలోని బార్లు, మందు సరఫరా చేసే రెస్టారెంట్లు కూడా మూసివేయాలని కలెక్టర్లు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.  

గ్రామ పంచాయితీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకూడదని.. పోలింగ్ ప్రశాంతగా జరిగేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అయితే మండలాల్లోని వైన్ షాపులు నిబంధనలు అతిక్రమించి ఎవరైనా మద్యం దుకాణాలు తెరిచినా.. లేదా దొంగచాటుగా మద్యం విక్రయించినా వారిపై కఠినచర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. 

Also Read: EPS Pension Hike: కొత్త సంవత్సరంలో ఉద్యోగులకు తీపికబురు..రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500 పెంపు..క్లారిటీ వచ్చేది అప్పుడే!

 

