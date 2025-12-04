Nalgonda: కొంప ముంచిన పంచాయతీ ఎన్నికలు... కూతురుపై పోటీకి దిగిన తల్లి ఆత్మహత్య..

Woman commits suicide over nomination dispute in nalgonda: తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ పర్వం కొనసాగుతుంది. అయితే.. పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ తెలంగాణలో వింత వింత ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. కొన్నిచోట్ల సర్పంచ్ అభ్యర్థులు వినూత్నంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.ఒంటికి సబ్బుల్ని రాస్తున్నారు. అదే విధంగా కోతుల బెడద దూరం చేస్తామని, రోడ్లు వేయిస్తామని, నీళ్ల సదుపాయం అందిస్తామని ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. కొంత మంది సర్పంచ్ ఎన్నికల బరిలో.. కుటుంబ సభ్యులుకూడా ఉంటున్నారు. అయితే..
నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం ఏపూరులో ఒకే వార్డు నుంచి తల్లి, కూతురు నామినేషన్లు వేశారు. ఆతర్వాత.. ఇంట్లో గొడవలు జరగటంతో మందుల లక్ష్మమ్మ సూసైడ్ చేసుకుంది. నామినేషన్ విషయంలో వాగ్వాదం జరిగి అది కాస్త ఆత్మహత్య వరకు వెళ్లిందని సమాచారం.
మరోవైపు ఆమె భర్త మాత్రం.. కడుపునొప్పి భరించలేకే ఆమె చనిపోయిందని భర్త పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అచ్చం.. ఇలాంటి మరోక ఘటనే వికారాబాద్ జిల్లాలోనూ చోటుచేసుకుంది. వార్డు మెంబర్గా నామినేషన్ వేసినందుకు భర్త మందలించడంతో లక్ష్మి అనే మహిళ పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది. వెంటనే ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. ప్రస్తుతం బాధితురాలు కొలుకుంటున్నట్లు వైద్యులు చెప్పారు.
మొత్తంగా సర్పంచ్ ఎన్నికలు పార్టీల నేతల మధ్యనే కాదు.. కుటుంబంలోని వ్యక్తులు మధ్య కూడా వివాదాన్ని రాజేసి, ఆత్మహత్యల వరకు వెళ్లేలా చేశాయని కొంత మంది ప్రజలు అంటున్నారు.
