/పల్లెలకు మహర్దశ.. మన ఊరి పైసలు.. మన ఊరికే..

Telangana Panchayat Ordinance: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గ్రామ పంచాయతీలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం చారిత్రాత్మక నిర్ణయానికి శ్రీకారం చుట్టబోతోంది. మన ఊరి పైసలు.. మన ఊరికే అనే నినాదాన్ని నిజం చేస్తూ.. గ్రామాల్లో వసూలయ్యే పన్నుల నిధులను స్థానికంగానే.. తక్షణమే వాడుకునేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించనుంది. జరగనున్న రాష్ట్ర క్యాబినెట్ సమావేశంలో ఇందుకు సంబంధించిన కీలక ఆర్డినెన్స్ను తీసుకువచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ముమ్మరంగా కసరత్తు చేస్తోంది.
ఆర్డినెన్స్తో చెక్..
ఇప్పటివరకు గ్రామాల్లో వసూలయ్యే ఇంటి పన్నులతో పాటు నల్లా పన్నులు వంటి స్థానిక నిధులను తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వ ట్రెజరీల్లో జమ చేయాల్సి ఉండేది.. అత్యవసరంగా గ్రామంలో ఏదైనా చిన్న పని చేయాలన్నా.. వీధి దీపాలు మార్చాలన్నా.. డ్రైనేజీ పూడికతీత తీయాలన్నా ఆర్థిక శాఖ అనుమతి కోసం నెలల తరబడి వేచి చూడాల్సి వచ్చేది. ఈ సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు, బ్యూరోక్రసీకి చెక్ పెడుతూ ప్రభుత్వం సరికొత్త ఆర్డినెన్స్ను సిద్ధం చేసింది. దీని ద్వారా నిధుల డ్రాపై ఉన్న ఆంక్షలన్నీ తొలగిపోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
12,760 పంచాయతీలకు నేరుగా లబ్ధి..
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 12,760 గ్రామ పంచాయతీలకు ఈ నిర్ణయం ద్వారా భారీ ఊరట లభించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇకపై స్థానిక నిధులను వాడుకోవడానికి ఉన్నతాధికారుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు.. సర్పంచులు, పంచాయతీ పాలకవర్గాలు గ్రామ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా.. నేరుగా ఆ నిధులను డ్రా చేసుకుని.. పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేసుకునే వెసులుబాటు కలుగుతుంది.
ఏయే పనులకు ఈ నిధులు వాడుకోవచ్చు?..
ఈ ఆర్డినెన్స్ అమల్లోకి వస్తే.. పంచాయతీలు కింది అత్యవసర పనులను తక్షణమే చేపట్టే సౌకర్యం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా నల్లా కనెక్షన్ల మరమ్మతులు, పైప్లైన్ల లీకేజీల రిపేర్ చేయడంతో పాటు గ్రామాల్లో బ్లీచింగ్ చల్లడం, డ్రైనేజీల క్లీనింగ్, దోమల నివారణ చర్యలకు ఈ డబ్బు ఖర్చు పెట్టొచ్చు. ఇవే కాకుండా... పాడైపోయిన ఎల్ఈడీ బల్బుల స్థానంలో కొత్తవి ఏర్పాటు చేయడం, అంతర్గత సీసీ రోడ్ల ప్యాచ్ వర్క్స్, ప్రభుత్వ భవనాల చిన్నపాటి రిపేర్లు చేసుకునే సౌకర్యం కూడా లభించడం విశేషం..
ప్రభుత్వం తీసుకోబోయే.. ఈ నిర్ణయంపై గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నిధులు ఉండి కూడా ట్రెజరీ ఆంక్షల వల్ల పనులు చేయలేక చేతులు కట్టేసుకున్న సర్పంచులకు ఇది నిజంగానే పెద్ద ఊరటగా భావిస్తున్నారు. నేటి క్యాబినెట్ సమావేశంలో ఈ ఆర్డినెన్స్కు ఆమోదం ముద్ర పడడమే ఆలస్యం.. గ్రామాల్లో సరికొత్త ప్రగతి ప్రారంభం కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
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