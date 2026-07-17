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పల్లెలకు మహర్దశ.. మన ఊరి పైసలు.. మన ఊరికే..

Telangana Panchayat: తెలంగాణలోని 12,760 గ్రామ పంచాయతీల ఆర్థిక బలోపేతమే లక్ష్యంగా.. ప్రభుత్వం చారిత్రాత్మక ఆర్డినెన్స్‌ను తీసుకురాబోతోంది. ప్రత్యేకమైన నినాదంతో గ్రామాల్లో వసూలయ్యే ఇంటి పన్ను, నల్లా పన్ను వంటి నిధులను ప్రభుత్వ ట్రెజరీలలో జమ చేయకుండా.. స్థానికంగానే తక్షణ అవసరాలకు వాడుకునేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 17, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:25 PM IST
పల్లెలకు మహర్దశ.. మన ఊరి పైసలు.. మన ఊరికే..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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