English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • తెలంగాణ
Telangana Pending Dues: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త చెప్పిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం..రూ.1000 కోట్ల పెండింగ్ బకాయిలు విడుదల!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 29, 2026, 04:49 PM IST

Trending Photos

Telangana Pending Dues Released: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల దీర్ఘకాలిక సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరో కీలక ముందడుగు వేసింది. గతంలో అసెంబ్లీ వేదికగా ఇచ్చిన హామీ మేరకు డిప్యూటీ సీఎం, ఆర్థిక మంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క ఉద్యోగులతో పాటు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు తీపికబురు అందించారు. ఉపముఖ్యమంత్రి స్పష్టమైన ఆదేశాల మేరకు, ఉద్యోగుల పెండింగ్ బకాయిల కోసం రూ.1000 కోట్ల నిధులను తెలంగాణ ప్రభుత్వం బుధవారం విడుదల చేసింది. డిప్యూటీ సీఎం సూచన మేరకు ఆర్థిక శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా ఈ మేరకు నిధుల విడుదల చేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

​గతేడాది ఉద్యోగ సంఘాలతో జరిగిన చర్చల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం నెలకు రూ.700 కోట్లు విడుదల చేస్తామని హామీ గతంలో ఇచ్చింది. ఈ విధంగా మార్చి 2026 వరకు ప్రతినెల ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన మాటను  ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది. అయితే, ఉద్యోగుల ఆర్థిక అవసరాలను, ఇబ్బందులను స్వయంగా మానిటర్ చేసిన డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క..ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి ఆ మొత్తాన్ని రూ.1000 కోట్లకు పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏప్రిల్ నెలలో రూ.1000 కోట్లను యుద్ధ ప్రాతిపదికన విడుదల చేశారు. 

అదే విధంగా ​రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పట్ల తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యంత సానుకూలంగా స్పందించింది. అక్టోబర్ 2025 వరకు పెండింగ్‌లో ఉన్న రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (GPF) బకాయిలన్నింటినీ ఈ నిధులతో పూర్తిగా క్లియర్ చేయడం జరిగింది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత సెటిల్మెంట్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇదో గొప్ప ఊరటనిచ్చే అంశం.

అలాగే ఉద్యోగుల ఆరోగ్య అవసరాలకు సంబంధించి మెడికల్ బిల్లులను ఆలస్యం చేయకుండా, ప్రాధాన్యత క్రమంలో చెల్లింపులు చేసేందుకు అధికారులకు ఆదేశాలు అందాయి. ప్రస్తుతం మెడికల్ బిల్లుల చెల్లింపులు ఎంతో వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ​మెడికల్ బిల్లులు, స్కాలర్‌షిప్‌లకూ మోక్షం ​ఉద్యోగుల ఆరోగ్య భద్రత విషయంలో రాజీపడకూడదని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఒక్క రోజు కూడా జాప్యం లేకుండా మెడికల్ బిల్లుల చెల్లింపులు రెగ్యులర్‌గా జరిగేలా యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది. తెలంగాణ ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క చొరవతో పెద్ద మొత్తంలో నిధులు విడుదల కావడం పట్ల ఉద్యోగ సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

telangana newsRs 1000 croreRetired EmployeesPension BenefitsBhatti Vikramarka

Trending News