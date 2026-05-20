JNTU Hyderabad postpones Telangana PGECET 2026: తెలంగాణ పీజీఈసెట్ పరీక్షల షెడ్యూల్లో కీలక మార్పు జరిగింది. బక్రీద్ పండుగను పురస్కరించుకుని, అభ్యర్థుల సౌకర్యార్థం అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం మే 28న జరగాల్సిన పీజీఈసెట్ పరీక్షను జూన్ 1వ తేదీకి** వాయిదా వేస్తున్నట్లు ఎగ్జామ్ కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ వెంకటేశ్వరరావు అధికారికంగా ప్రకటించారు. మే 29, 30, 31 తేదీల్లో జరగాల్సిన మిగతా సబ్జెక్టుల పరీక్షల షెడ్యూల్లో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. అవి యథావిధిగా జరుగుతాయి.
అదేవిధంగా ఈ పరీక్ష తేదీ మారినప్పటికీ, పరీక్ష నిర్వహించే షిఫ్ట్ సమయాల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజీ యూనివర్సిటీ (JNTUH) స్పష్టం చేసింది. మార్నింగ్ సెషన్ ఉదయం 10 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, రెండో సెషన్ మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు.
తెలంగాణ పీజీఈసెట్ పరీక్ష అనేది పూర్తిగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT). విద్యార్థులు ఇంజినీరింగ్, టెక్నాలజీ, ఆర్కిటెక్చర్, ఫార్మసీ రంగాల్లో పీజీ చేయాలనుకునే వారికి ఇది అత్యంత కీలకం.
తెలంగాణ పీజీఈసెట్ హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం..
ఈ పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు మే 22వ తేదీ ఉదయం 11 గంటల నుండి అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
మొదట తెలంగాణ పీజీఈసెట్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://pgecet.tgche.ac.in/ ఓపెన్ చేయండి.
హోంపేజీలో కనిపించే Download Hall Ticket లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ, అవసరమైన వివరాలను నమోదు చేయండి.
వివరాలు సమర్పించిన తర్వాత మీ స్క్రీన్పై హాల్ టికెట్ కనిపిస్తుంది.
దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ అవుట్లు తీసి భద్రపరుచుకోండి.
తెలంగాణ ఉన్నత విద్యామండలి (TGCHE), జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ సంయుక్తంగా ఈ పరీక్షను పారదర్శకంగా నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నాయి. విద్యార్థులు ఈ తాజా మార్పులను గమనించి, గందరగోళానికి గురికాకుండా తమ ప్రిపరేషన్ను కొనసాగించాల్సిందిగా కోరడమైనది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి