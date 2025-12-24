Telangana Phone Tapping Case: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం.. రేవంత్ వ్యూహంలో బీఆర్ఎస్..కేసీఆర్ ప్రతివ్యూహం ఇదేనా..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Phone Tapping Case: కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడు జరిగిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది.  ధర్యాప్తులో జాప్యం జరుగుతోందని కమిషనర్ సజ్జనార్ సారథ్యంలో సిట్ ఏర్పాటు చేసిన రేవంత్ సర్కారు. అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, ఐటీ మంత్రలుకు కేటీఆర్ కు నోటీసులిచ్చి విచారణ జరపనున్న సిట్. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 24, 2025, 06:00 AM IST

తెలంగాణలో సంచలనం రేకెత్తించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు ఇపుడు ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. రాజకీయాల్లో ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ మారింది. హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన విశ్వనాథ్ చన్పప్న సజ్జనార్ సారథ్యంలో సిట్ ఏర్పాటు చేశారు. రాజకీయ నాయకులు, వ్యాపారవేత్తలతో పాటు మీడియా ప్రతినిధుల ఫోన్లను సైతం ప్రభాకర్ రావు ట్యాప్ చేసినట్లు తమ దర్యాప్తులో సిట్ గుర్తించింది. ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి ప్రభాకర్ రావు వెనుక ఎవరున్నారు? ఆయన నియామకం వెనుక మతలబు ఏమిటి ? కీలక అంశాలను లోతుగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈనేపథ్యంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, ఐటీ మినిస్టర్ కేటీఆర్ లకు నోటీసులు ఇచ్చి విచారించబోతున్నారనే విషయం చర్చనీయాంశమైంది. 

బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందని వెలుగులోకి రావడం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కేసు నమోదు చేయడం సంచలనం రేకెత్తించింది. కేసు నమోదైన తర్వాత 21 నెలల పాటు ధర్యాప్తు కొనసాగింది. దర్యాప్తులో వేగం తగ్గడం, కీలక సూత్రధారులను పట్టుకోవడంలో జాప్యం జరగడంపై ప్రభుత్వం అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కేసులో కేవలం కొంతమందిని విచారించడం, కొంతమంది అధికారుల అరెస్టుతో సైలెంట్ అయ్యారు. అసలైన రాజకీయ కోణాన్ని వెలికితీయడంలో అధికార యంత్రాంగం విఫలమైందనే విమర్శలు చోటుచేసుకున్నాయి. 

బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారని అప్పటి విపక్ష నేతలు పీసీసీ అధ్యక్షులుగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి, అప్పటి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్  ఆరోపణలు చేశారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక..  ఇంటలిజెన్స్ విభాగంలో అత్యంత సున్నితమైన డేటా కనిపించకండా పోవడంతో విచారణ చేపట్టారు. దీంతో ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. జూన్ 2024లో వెలుగు చూసిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు తెలంగాణలో సంచలనం సృష్టించింది. ఇప్పటివరకు జరిగిన విచారణ సరిపోలేదని భావించిన ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అధికార యంత్రాంగం విచారణ బాధ్యతను పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్‌కు అప్పగించింది.

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఐపీఎస్ సీనియర్ అధికారి సజ్జనార్ సారథ్యంలో అధికారులతో సమీక్షించారు. కేసు పూర్వపరాలను తెలుసుకునేందుకు రివ్యూ కమిటీలో ఉన్న వారిని సిట్‌ మరోసారి విచారించింది. ప్రభాకర్ రావు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసిన సమయంలో రివ్యూ కమిటీలో ఉన్న జీఏడీ సెక్రెటరీ, సీఎస్, ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్‌ను మరోసారి ప్రశ్నించి వారి స్టేట్‌మెంట్లను రికార్డు చేసింది. ముగ్గురు మాజీ ఐఏఎస్‌లతో పాటు మాజీ ఐపీఎస్ లను సిట్ సాక్షులుగా విచారించింది. 

మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి సోమేశ్ కుమార్, మాజీ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్, ఐపీఎస్ అధికారి నవీన్ చంద్‌కు సైతం నోటీసులు ఇచ్చి సిట్‌ విచారించింది. అప్పటి ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్‌ నవీన్ చంద్‌ ఎదుట ప్రభాకర్‌ రావును ఉంచి విచారించారు. సాధారణ పరిపాలన శాఖ పొలిటికల్ విభాగ సెక్రటరీ రఘునందన్ రావుతోపాటు మాజీ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ నవీన్ చంద్‌ లపై సిట్ బృందం ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. ఉన్నతాధికారులు చెప్పినట్లు గానే తాను వ్యవహరించానని ప్రభాకర్ రావు దర్యాప్తు అధికారులకు చెప్పారు. రెండోసారి నవీన్ వద్దకు వెళ్లి ఆయన స్టేట్‌మెంట్‌ రికార్డు చేసింది. మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి, అప్పటి సీఎస్ సోమేశ్ కుమార్ స్టేట్‌మెంట్‌ కూడా మరోసారి రికార్డు చేసిన సిట్‌.. ఈ కేసులో అనుబంధ ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.

 

బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కేసీఆర్, ఐటీ మంత్రిగా ఉన్న కేటీఆర్ కు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో నోటీసులు ఇచ్చి విచారించబోతున్నారని సమాచారం. ప్రభుత్వ అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని వ్యక్తిగత వివరాలను ఆధునిక టెక్నాలజీతో ట్యాపింగ్ చేయడం నేరమనే కోణంలో అప్పటి ప్రజాప్రతినిధులను విచారించబోతున్నారు. దీంతో ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు మరోసారి తెరపైకి వచ్చి తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

(రచయత .. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Phone Tapping CaseTelangana Phone Taaping CaseKCRKTRHarish Rao

