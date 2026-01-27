Phone Tapping Case: కవితకు SIT నోటీసులు? KTRపై ఘాటు వ్యాఖ్యల వెనుక అసలు కథ!

Phone Tapping Case Latest News: గత కొద్దిరోజుల నుంచి తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఫోన్ ట్యాపింగ్ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తూ వస్తోంది. నిన్న మొన్నటి వరకు కొంతమంది అధికారుల చుట్టూ తిరిగిన ఈ కేసు.. ప్రస్తుతం గులాబీ పార్టీలోని అగ్రనేతల ఇంటి గడప తొక్కుతోంది.. ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తో పాటు, కేటీఆర్, జోగినపల్లి సంతోష్ రావులకు నోటీసులు అందగా.. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి మాజీ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవితపై పడింది.. మరో రెండు రోజుల్లో కవితకు సిట్ (SIT) నోటీసులు అందే చాన్స్ ఉందన్న వార్త రాజకీయ వర్గాల్లో పెను దుమారం రేపుతూ వస్తోంది. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే.. విచారణలో భాగంగా అసలు కవిత ఏం చెప్పబోతున్నారు? సొంత సోదరుడిపై ఆమె చేసిన ఆరోపణల అంతరార్థం ఏమిటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ దర్యాప్తు వేగవంతమైంది. బిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రతిపక్ష నేతలతో పాటు.. సొంత పార్టీ నేతల ఫోన్లు కూడా ట్యాప్ అయ్యాయన్నది ప్రధాన ఆరోపణ.. ఈ క్రమంలోనే కవిత భర్త అనిల్ కుమార్ ఫోన్ కూడా టాపింగ్కు గురైనట్లు.. స్వయంగా కవిత గతంలోనే బాంబు పేల్చిన సంగతి తెలిసిందే.. "నా భర్త ఫోను కూడా వదలట్లేదు" అంటూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో బిఆర్ఎస్ పార్టీలో కొంత చర్చకు దారి తీసిన సంగతి తెలిసిందే..
ఇది ఇలా ఉంటే ఈ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం వెనుక గులాబీ ప్రధాన లీడర్ కేటీఆర్ హస్తం ఉందన్న కోణంలో కవిత చేస్తున్న పరోక్ష విమర్శలు ఇప్పుడు సిట్ అధికారులకు కీలకంగా మారినట్లు తెలుస్తోంది. బాధితురాలిగా కవిత ఇచ్చే స్టేట్మెంట్ ఈ కేసులో ఎవరి మేడకు చుట్టుకుంటుందో అని బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో తీవ్ర వుడ్ కంట నెలకొన్నట్లు సమాచారం. ఇదిలా ఉంటే.. మున్సిపల్ ఎన్నికలవేళ ఈ కేసు మళ్లీ తెరపైకి రావడం వెనక రాజకీయ కుట్ర ఉందని కవిత ఆరోపిస్తున్నారు.. ఇదంతా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తో పాటు హరీష్ రావు కలిసి ఆడుతున్న డ్రామా అని ఆమె ఘాటుగా విమర్శిస్తున్నారు.
Read more: Rs Praveen Kumar: రేవంత్ ఏంచేప్తే.. కవిత అదే మాట్లాడుతుంది.!. షాకింగ్ నిజాలు బైటపెట్టిన ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్..
ఇక సిట్ అధికారులు మాత్రం అరిష్టైన పోలీస్ అధికారుల వాంగ్మూలం ఆధారంగానే నోటీసులు జారీ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ కవిత విచారణకు హాజరైతే.. ఆమె తన భర్త ఫోన్ ట్యాపింగ్పై ఇచ్చే ఆధారాలు పార్టీలో అంతర్గత పోరును మరింత బయటపెట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు రాజకీయ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి. SIT నోటీసులు అందితే కవిత విచారణకు వెళ్తారా? లేక దీనిపై న్యాయపోరాటం చేస్తారా? అనేది వేచి చూడాల్సిందే. ఏది ఏమైనా.. ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ భూతం తెలంగాణ రాజకీయాలను ఎటువైపు తీసుకెళ్తుందో చూడాల్సిందే..
