English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Phone Tapping: ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో కీలక పరిణామం.. సాంకేతిక ఆధారల సేకరణ..

Telangana Phone Tapping: ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో కీలక పరిణామం.. సాంకేతిక ఆధారల సేకరణ..

Telangana Phone Tapping: తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం మూడడుగులు ముందుకు .. ఆరడుగులు వెనక్కి అన్నట్టుగా తయారైంది. తాజాగా ఈ కేసులో కేటీఆర్, హరీష్ రావులను ప్రశ్నించిన సిట్.. బీఆర్ఎస్ లో కీలక నేతగా వ్యవహరిస్తున్న జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ స్టేట్ మెంట్ ను రికార్డు చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని సాంకేతిక ఆధారాలు సేకరించినట్టు సమాచారం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 28, 2026, 08:37 AM IST

Trending Photos

Flight Ticket: ఆర్టీసీ బస్సులా కాదు.. 2 ఏళ్ల పిల్లలకు ఫ్లైట్‌ టిక్కెట్‌ తీసుకోవాలా? DGCA కొత్త నిబంధన ప్రతి పేరెంట్ తప్పక తెలుసుకోవాలి..!
5
child flight ticket rules india
Flight Ticket: ఆర్టీసీ బస్సులా కాదు.. 2 ఏళ్ల పిల్లలకు ఫ్లైట్‌ టిక్కెట్‌ తీసుకోవాలా? DGCA కొత్త నిబంధన ప్రతి పేరెంట్ తప్పక తెలుసుకోవాలి..!
Samantha: సమంత గురించి బయటపడిన షాకింగ్ వీడియో.. అది నోటీస్ చేశారా అంటూ బాలీవుడ్ మీడియా కామెంట్స్..!
5
samantha
Samantha: సమంత గురించి బయటపడిన షాకింగ్ వీడియో.. అది నోటీస్ చేశారా అంటూ బాలీవుడ్ మీడియా కామెంట్స్..!
Gold Import Duty: గోల్డ్‌ రేట్లు తగ్గింపు? బడ్జెట్‌కు ముందు ఆసక్తికర చర్చ.. ఒకవేళ అదే జరిగితే..!
7
gold import duty
Gold Import Duty: గోల్డ్‌ రేట్లు తగ్గింపు? బడ్జెట్‌కు ముందు ఆసక్తికర చర్చ.. ఒకవేళ అదే జరిగితే..!
Star Heroine: 40 లక్షలు తీసుకొని మోసం చేసింది.. అందుకే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆ స్టార్ హీరోయిన్‌ను గెంటేశారు
6
Tollywood Star Heroine
Star Heroine: 40 లక్షలు తీసుకొని మోసం చేసింది.. అందుకే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆ స్టార్ హీరోయిన్‌ను గెంటేశారు
Telangana Phone Tapping: ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో కీలక పరిణామం.. సాంకేతిక ఆధారల సేకరణ..

BRS Leader Santosh Special Investigation Team : తెలంగాణలో సంచలనం సృష్టించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు జోగినపల్లి సంతోష్ రావును సిట్ విచారించింది. జూబ్లీహిల్స్‌లోని ఏసీపీ కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ విచారణ సుమారు 5 నుంచి 7 గంటల పాటు కొనసాగింది. ఈ సందర్భంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో సంతోష్ రావు పాత్ర ఏమిటి, మాజీ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ ప్రభాకర్ రావును ఆ పదవిలో నియమించిన నిర్ణయం ఎవరిదనే దానిపై ఆయన పై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఆ నిర్ణయంలో సంతోష్ రావు పాత్ర ఎంతవరకు ఉందన్న అంశాలపై సిట్ అధికారులు లోతుగా ప్రశ్నించారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్‌కు సంబంధించిన సాంకేతిక ఆధారాలు, పలు డాక్యుమెంట్లు చూపిస్తూ ప్రశ్నలు అడిగి ఆయన వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేశారు. విచారణ అనంతరం సంతోష్ రావు బయటికి వచ్చారు. అవసరమైతే మళ్లీ విచారణకు పిలవవచ్చని సమాచారం.

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

ఈ కేసులో ఇప్పటికే మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్, హరీష్ రావులను సిట్ ప్రశ్నించగా, మాజీ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ ప్రభాకర్ రావు సహా పలువురు పోలీసు అధికారులు అరెస్ట్ అయ్యారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ కాలంలోనే ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందన్న ఆరోపణలతో సిట్ దర్యాప్తు వేగంగా సాగుతుండగా, ఈ విచారణ తర్వాత కేసులో మరిన్ని కీలక మలుపులు వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

santosh kumarbrsTelangana Phone Tapping CasePhone Tapping CaseKTR

Trending News