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తెలంగాణలో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ యువ సంగ్రామ సదస్సుకు పోలీసుల అనుమతి నిరాకరణ

Telangana Police Deny Permission To BRS Party Yuva Sangrama Meeting: యువజన సమస్యలపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తలపెట్టిన యువ సంగ్రామ సదస్సుకు పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించడంతో తెలంగాణలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. అనుమతి నిరాకరించడం ప్రజాస్వామ్యాన్ని గొంతు నొక్కే చర్యగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మండిపడ్డారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 17, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:59 PM IST
తెలంగాణలో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ యువ సంగ్రామ సదస్సుకు పోలీసుల అనుమతి నిరాకరణ
Image Credit: BRS Party Yuva Sangramam Meeting

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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తెలంగాణలో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ యువ సంగ్రామ సదస్సుకు పోలీసుల అనుమతి నిరాకరణ
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