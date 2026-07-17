Saroornagar Stadium: హైదరాబాద్లోని సరూర్నగర్ స్టేడియంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 18వ తేదీన నిర్వహించనున్న యువ సంగ్రామ సదస్సుకు పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. కొన్ని వారాల కిందట అనుమతి కోసం దరఖాస్తు చేసుకోగా.. పోలీసులు ఇంకా అనుమతించకపోవడాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. సభకు అనుమతి కోసం గులాబీ పార్టీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.
సభకు అనుమతి నిరాకరించడంపై ఆ పార్టీ మేడ్చల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు, ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ శంబీపూర్ రాజు మాట్లాడుతూ.. 'యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న సదస్సు కోసం గత నెలలోనే కలెక్టర్కు దరఖాస్తు సమర్పించాం. కలెక్టర్ లేఖ ఆధారంగా స్పోర్ట్స్ అథారిటీకి కూడా సమాచారం వెళ్లింది. జూలై 8న పోలీస్ కమిషనర్కు కూడా అధికారికంగా లేఖ అందించాం. పోలీసులు సూచించిన విధంగా సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు, డీడీల చెల్లింపులు సహా కోరిన ప్రతి నిబంధనను పాటించినప్పటికీ అనుమతి ఇవ్వలేదు' అని వెల్లడించారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. తాను చేసిన ఫోన్ కాల్స్కు కూడా పోలీస్ కమిషనర్ స్పందించడం లేదని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచే సభకు అనుమతి ఇవ్వవద్దని పోలీసు అధికారులకు ఆదేశాలు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోందని ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీల సభలకు అనుమతులు ఇచ్చామని గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు ప్రతిపక్షమైన బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభకు అనుమతి నిరాకరించడం ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధం అని రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు.
నిరుద్యోగ యువత పక్షాన నిలబడే ‘యువ సంగ్రామం’ సదస్సుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అడ్డంకులు సృష్టించడం దుర్మార్గం!
అన్ని అనుమతులు, డీడీలు కట్టినా సీఎంఓ ఒత్తిళ్లతో పోలీసులు పర్మిషన్ నిరాకరించడం ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయడమే.
గతంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు మీరు గజ్వేల్లో సభ పెట్టినా… pic.twitter.com/C1ZfcOKCeM
— BRS Party (@BRSparty) July 17, 2026
'నిరుద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీల గురించి ప్రశ్నిస్తామనే భయంతోనే ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని, నిరుద్యోగులపై రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్న తీరు బాధాకరం. ప్రభుత్వం ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా యువ సంగ్రామ సదస్సు విజయవంతమవుతుంది. యువత పెద్ద సంఖ్యలో హాజరుకావాలి' అని ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. 'పోలీసులు ఆరు రకాల వివరాలు విడతలవారీగా కోరినా అన్నింటినీ సమర్పించాం. రెండు రోజులుగా పోలీస్ కమిషనర్కు ఫోన్ చేసినా స్పందించడం లేదు. ఏసీపీ ద్వారా మాట్లాడించినా అనుమతి ఇవ్వలేదు. అనుమతి నిరాకరణపై న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాం' అని తెలిపారు.
'ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచే సభకు అనుమతి ఇవ్వవద్దని ఆదేశాలు వచ్చినట్లు సమాచారం ఉంది. భారీగా యువత హాజరయ్యే అవకాశం ఉండడంతో ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతుందనే కారణంతో రేవంత్ రెడ్డి సభను అడ్డుకుంటున్నాడు' అని ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు, ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఎన్నికల సమయంలో రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలతో రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పించి.. ఇప్పుడు నిరుద్యోగులను మోసం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. విద్యార్థులపై దమనకాండ కొనసాగించడం, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేయక విద్యార్థులను ఇబ్బందులకు గురిచేయడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలకు నిదర్శనమని ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు, ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి వివరించారు. సభకు అనుమతి ఇవ్వకపోతే సరూర్నగర్ స్టేడియం వద్దకే వచ్చి తమ నిరసనను తెలియజేస్తామని రేవంత్ రెడ్డికి హెచ్చరించారు.ఈ సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడు గెల్లు శ్రీనివాస్, నాయకులు బాలమల్లు, నర్సింహా గౌడ్, కిశోర్గౌడ్, రాఘవ, అమృత లాల్ చౌహన్, రవినాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
pic.twitter.com/Tz8djqYV3c🔥 @D_SudheerReddy- ఎమ్మెల్యే
యువ సంగ్రామ సదస్సును పెట్టి తీరుతాం!
కాంగ్రెస్ సర్కార్ ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా..
నిరుద్యోగులకు నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వకుండా ద్రోహం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ సర్కార్ వైఖరిపై పోరుకు సిద్ధమైంది బీఆర్ఎస్ ✊
విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇవ్వకుండా..
— BRS Party (@BRSparty) July 17, 2026