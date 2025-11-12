Telangana State police: చిక్కుల్లో కేటీఆర్.. తెలంగాణ పోలీస్ అధికారుల సంఘం సీరియస్.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Telangana police officers association condemns brs ktr comments on dgp: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నిక విజవంతంగా పూర్తయింది. ప్రస్తుతం.. అభ్యర్థుల భవితవ్యం ఈవీఎంలలో ఉంది. అందరు కూడా నవంబరు 14 ఎన్నికల ఫలితాల రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎన్నికలలో అన్నిపార్టీలు కూడా ఎవరికి వారు తాము గెలుస్తామని నమ్మకంతో ఉన్నారు. మరోవైపు తెలంగాణలో జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎక్కడ కూడా శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా అధికారులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు చేపట్టారు.
మరోవైపులు పలు రాజకీయ పార్టీలు మాత్రం పోలీసులపై నోరుపారేసుకుంటూ తరచుగా అధికారులు మనో స్థైర్యంను దెబ్బతీసేలా ఎన్నికల ప్రచారం వేళ నేతలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కేటీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారంతో కూడా కొంత మంది అధికారులు తోకలను జాడిస్తున్నారంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. వీరిపై తాము అధికారంలోకి వచ్చాకచర్యలుంటాయన్నారు.
అదే విధంగా ఒక మీడియా సంస్థలకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సైతం బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ హైదరాబాద్ పోలీసుల గురించి,డీజీపీని గురించి కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై రాష్ట్ర పోలీస్ అధికారుల సంఘం సీరియస్ అయ్యింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శివధర్ రెడ్డి పై ఎమ్మెల్యే కేటి రామారావు గారు చేసిన అనుచిత, అసభ్య వ్యాఖ్యలను రాష్ట్ర పోలీస్ అధికారుల సంఘం తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు.
కేటిఆర్ గారు ఒక వార్తా ఛానల్ కు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ ... డీజీపీ గారిని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు అసభ్యంగా, అనుచితంగా, అనాగరికంగా ఉన్నాయని మండిపడ్డారు. డీజీపీ గారి నాయకత్వంలో ఎన్నడూ లేనంత అప్రమత్తతతో తెలంగాణ పోలీసు పని చేస్తున్న విషయం ప్రజలకు తెలుసన్నారు. మేము చట్టానికి, ప్రజలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తామన్నారు.
పోలీసు శాఖ నిష్పక్షపాతంగా పని చేస్తుందని గుర్తు చేశారు. శాంతి భద్రతలు కాపాడడానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామన్నారు. ముఖ్యంగా పలువురు నేతలు.. ప్రస్తావించిన అన్ని సంఘటనల్లో పోలీసులు చట్ట ప్రకారం కేసులు రిజిస్టర్ చేశారన్నారు. దోపిడీ, హత్యల కేసుల్లో అత్యంత వేగంగా నిందితులను పట్టుకున్నామన్నారు.
పోలీసుల పనితీరులో ఆక్షేపించవలసింది ఏమీ లేదని స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ ప్రశ్నించవలసివచ్చినా సంస్కారయుతంగా, సభ్యతతో ప్రశ్నించాలని గుర్తు చేస్తున్నామన్నారు. రాజకీయ ప్రేరేపిత సంఘటనలను దృష్టిలో పెట్టుకుని అభ్యంతరకర భాషలో రాష్ట్ర డీజీపీని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని, పత్రికా ముఖంగా క్షమాపణ చెప్పాలని కేటి రామారావు గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నామని తెలంగాణ పోలీసు అధికారుల సంఘం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ అంశం ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
