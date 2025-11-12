English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana State police: చిక్కుల్లో కేటీఆర్.. తెలంగాణ పోలీస్ అధికారుల సంఘం సీరియస్.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Telangana State police: చిక్కుల్లో కేటీఆర్.. తెలంగాణ పోలీస్ అధికారుల సంఘం సీరియస్.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Telangana police officers association  fires on ktr: డీజీపీని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలపై   రాష్ట్ర పోలీస్ అధికారుల సంఘం సీరియస్ అయ్యింది. ఈ వ్యాఖ్యల్ని వెంటనే వెనక్కు తీసుకుని బేషరతుగా కేటీఆర్ సారీ చెప్పాలని అధికారుల సంఘం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 12, 2025, 04:35 PM IST
  • కేటీఆర్ పై తెలంగాణ పోలీసుల సంఘం సీరియస్..
  • ఆ వ్యాఖ్యలు వెనక్కుతీసుకొవాలని ఆదేశాలు..

Trending Photos

Trisha Net Worth: త్రిష ఆస్తుల వివరాలు తెలుసా.. అందుకే అన్ని బెదిరింపులు..!
6
Trisha Krishnan net worth
Trisha Net Worth: త్రిష ఆస్తుల వివరాలు తెలుసా.. అందుకే అన్ని బెదిరింపులు..!
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బిగ్‌ షాక్‌.. రూ.189 ఎంట్రీ లెవల్‌ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ రద్దు..!
6
Airtel Rs 189 plan discontinued
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బిగ్‌ షాక్‌.. రూ.189 ఎంట్రీ లెవల్‌ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ రద్దు..!
Hair Transplant: స్టార్ హీరోల్లో ఎవరిది విగ్..ఎవరిది ఒరిజినల్ జుట్టు తెలుసా? బిత్తరపోయే సీక్రెట్ బయటపెట్టారు!
5
Hair transplant
Hair Transplant: స్టార్ హీరోల్లో ఎవరిది విగ్..ఎవరిది ఒరిజినల్ జుట్టు తెలుసా? బిత్తరపోయే సీక్రెట్ బయటపెట్టారు!
Old 50 Rs Note Sale: ఈ 50 రూపాయల నోట్లతో మీరు రూ.30 లక్షలు ఎలా సంపాదించవచ్చో తెలుసా?
6
50 Note Sale
Old 50 Rs Note Sale: ఈ 50 రూపాయల నోట్లతో మీరు రూ.30 లక్షలు ఎలా సంపాదించవచ్చో తెలుసా?
Telangana State police: చిక్కుల్లో కేటీఆర్.. తెలంగాణ పోలీస్ అధికారుల సంఘం సీరియస్.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Telangana police officers association condemns brs ktr comments on dgp:  తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నిక విజవంతంగా పూర్తయింది. ప్రస్తుతం.. అభ్యర్థుల భవితవ్యం ఈవీఎంలలో ఉంది. అందరు కూడా నవంబరు 14 ఎన్నికల ఫలితాల రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎన్నికలలో అన్నిపార్టీలు కూడా ఎవరికి వారు తాము గెలుస్తామని నమ్మకంతో ఉన్నారు. మరోవైపు తెలంగాణలో జూబ్లిహిల్స్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎక్కడ కూడా శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా అధికారులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు చేపట్టారు.

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపులు పలు రాజకీయ పార్టీలు మాత్రం పోలీసులపై నోరుపారేసుకుంటూ తరచుగా అధికారులు మనో స్థైర్యంను దెబ్బతీసేలా ఎన్నికల ప్రచారం వేళ నేతలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కేటీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారంతో కూడా కొంత మంది అధికారులు తోకలను జాడిస్తున్నారంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. వీరిపై తాము అధికారంలోకి వచ్చాకచర్యలుంటాయన్నారు.

అదే విధంగా ఒక మీడియా సంస్థలకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సైతం బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ హైదరాబాద్ పోలీసుల గురించి,డీజీపీని గురించి  కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై  రాష్ట్ర పోలీస్ అధికారుల సంఘం సీరియస్ అయ్యింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శివధర్ రెడ్డి పై ఎమ్మెల్యే కేటి రామారావు గారు చేసిన అనుచిత, అసభ్య వ్యాఖ్యలను రాష్ట్ర పోలీస్ అధికారుల సంఘం తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. 

కేటిఆర్ గారు ఒక వార్తా ఛానల్ కు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ ... డీజీపీ గారిని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు అసభ్యంగా, అనుచితంగా, అనాగరికంగా ఉన్నాయని మండిపడ్డారు. డీజీపీ గారి నాయకత్వంలో ఎన్నడూ లేనంత అప్రమత్తతతో తెలంగాణ పోలీసు పని చేస్తున్న విషయం ప్రజలకు తెలుసన్నారు. మేము చట్టానికి, ప్రజలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తామన్నారు.  

 పోలీసు శాఖ నిష్పక్షపాతంగా పని చేస్తుందని గుర్తు చేశారు. శాంతి భద్రతలు కాపాడడానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామన్నారు. ముఖ్యంగా పలువురు నేతలు.. ప్రస్తావించిన అన్ని సంఘటనల్లో పోలీసులు చట్ట ప్రకారం కేసులు రిజిస్టర్ చేశారన్నారు. దోపిడీ, హత్యల కేసుల్లో అత్యంత వేగంగా నిందితులను పట్టుకున్నామన్నారు.

Read more: Brs Vs Congress Video: జూబ్లిహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికల ముగింపు వేళలో హైటెన్షన్.. బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య వివాదం.. వీడియో..

పోలీసుల పనితీరులో ఆక్షేపించవలసింది ఏమీ లేదని స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ ప్రశ్నించవలసివచ్చినా సంస్కారయుతంగా, సభ్యతతో ప్రశ్నించాలని గుర్తు చేస్తున్నామన్నారు.  రాజకీయ ప్రేరేపిత సంఘటనలను దృష్టిలో పెట్టుకుని అభ్యంతరకర భాషలో రాష్ట్ర డీజీపీని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని, పత్రికా ముఖంగా క్షమాపణ చెప్పాలని కేటి రామారావు గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నామని తెలంగాణ పోలీసు అధికారుల సంఘం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ అంశం ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRDgp shiva dhar reddyTelangana police officers associationHyderabad PoliceKT Rama Rao

Trending News