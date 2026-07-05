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తెలంగాణ పోలీస్ ఉద్యోగార్థులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్..పెరిగిన పోస్టులు,7,437 ఖాళీలతో నోటిఫికేషన్!

తెలంగాణ పోలీసు ఉద్యోగాల కోసం అభ్యర్థులకు శుభవార్త. కొన్ని రోజుల క్రితమే 5000 ఉద్యోగాలకు ఆర్థిక శాఖ అనుమతి ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.. అయితే తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో 2437 పోస్టులను పెంచింది. ఇందులో ఫైర్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో 790, జైలు విభాగంలో 223, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్‌లో 1424 పోస్టులు ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 05, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:53 AM IST
తెలంగాణ పోలీస్ ఉద్యోగార్థులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్..పెరిగిన పోస్టులు,7,437 ఖాళీలతో నోటిఫికేషన్!
Image Credit: TS Police Jobs 2026: Image Credits: AISource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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