/తెలంగాణ పోలీస్ ఉద్యోగార్థులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్..పెరిగిన పోస్టులు,7,437 ఖాళీలతో నోటిఫికేషన్!

TS Police Jobs 2026: చాలా కాలంగా పోలీస్ ఉద్యోగం కావాలనుకుంటున్న అభ్యర్థుల కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త అందించింది. ఇటీవల ఐదు వేల ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ ఖాళీల భర్తీకి సంబంధించిన సమాచారం తెలియగా, ఇప్పుడు ఆ సంఖ్యను మరింత పెంచింది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 7437 పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. మూడు రోజుల క్రితం 5000 పోస్టులకు ఆర్థిక శాఖ అనుమతి ఇవ్వగా, తాజాగా మరో 2437 పోస్టులను జోడించారు. ఇందులో ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్లో 790, జైలు విభాగంలో 223, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్లో 1424 పోస్టులు ఉన్నాయి. త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నట్లు పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ తెలిపింది.
ఇటీవలి సమాచారం ప్రకారం, TSLPRB అతి త్వరలోనే 5000 పోస్టుల నియామక ప్రక్రియను ప్రారంభించనుంది. ఇందులో SI 148, సివిల్ కానిస్టేబుల్ 3697, కానిస్టేబుల్ AR 152, రిజర్వ్ 14, RSI 12 ఇతర పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. తాజాగా అదనపు ఖాళీలను చేర్చడంతో పోస్టుల సంఖ్య మరింత పెరిగింది.
పోలీసు ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్న వారికి ఇది ఒక సువర్ణ అవకాశం..దీనిని సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉద్యోగం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది. తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఈ భారీ రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ పోస్టుల సంఖ్య పెరగడంతో మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీవో నెంబర్ 78ను జారీ చేయడంతో, రాష్ట్ర స్థాయి పోలీస్ నియామక బోర్డు ఈ భర్తీ ప్రక్రియను చేపడుతుంది. అభ్యర్థులు అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం, ఎంపిక ప్రక్రియ గురించి పోలీసుల అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.tgprb.in/ లో వివరాలను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. ప్రధానంగా పోలీస్ శాఖలో రిటైర్మెంట్ వల్ల భారీగా ఖాళీలు ఏర్పడ్డాయి. కానిస్టేబుల్, SI పోస్టులతో కలిపి రాబోయే రెండేళ్లలో సుమారు 14,550 మంది సిబ్బంది కొరత ఏర్పడటంతో, కొత్త నియామకాల ద్వారా ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.
ఈ రిక్రూట్మెంట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు తమ డాక్యుమెంట్లు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. ఎంపిక ప్రక్రియ గురించి ముందే తెలుసుకుని, నిరంతరం సిద్ధంగా ఉండటం వల్ల ఉద్యోగం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది. ఆధార్ కార్డు, మొబైల్ నంబర్, ఓటర్ ఐడి, పదవ తరగతి విద్యార్హత సర్టిఫికేట్లు అందుబాటులో ఉంచుకోండి. ఎంపిక ప్రక్రియలో భాగంగా మొదట ప్రిలిమినరీ పరీక్ష, ఆ తర్వాత ఫిట్నెస్ పరీక్ష, మెయిన్స్ పరీక్షల ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. నియామకానికి నాలెడ్జ్తో పాటు ఫిట్నెస్ కూడా అత్యంత కీలకం. ఫిట్నెస్ ప్రమాణాల విషయానికి వస్తే, పురుషులకు ఎత్తు 165.6 సెంటీమీటర్లు, మహిళలకు 152.5 సెంటీమీటర్లు ఉండాలి. షెడ్యూల్డ్ తెగలు, ఆదివాసీ అభ్యర్థులకు నిబంధనలలో సడలింపు ఉంటుంది. ఫిట్నెస్ పరీక్షలో లాంగ్ జంప్, పరుగు పందెం, షాట్ పుట్ వంటి అంశాలు ఉంటాయి. ప్రాథమిక పరీక్ష నిర్వహించిన తర్వాత ఈ ఫిట్నెస్ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. సివిల్ కానిస్టేబుల్ కేటగిరీలకు ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలతో పరీక్ష ఉంటుంది. ఇందులో ఇంగ్లీష్, జనరల్ నాలెడ్జ్, భారత చరిత్ర, భూగోళ శాస్త్రం, రాజ్యాంగం, ప్రస్తుత అంశాలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
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