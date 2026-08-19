/తెలంగాణ పోలీస్ పోస్టుల అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ షురూ.. ఈ లింక్ ద్వారా వెంటనే అప్లై చేయండి!

TG Police Jobs 2026: చాలా కాలంగా తెలంగాణ నిరుద్యోగులు ఎదురుచూస్తున్న పోలీస్ ఉద్యోగాల నియామక ప్రక్రియ ఈరోజు నుండి మొదలైంది. అభ్యర్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ముందుగా ప్రిలిమినరీ పరీక్ష కోసం పార్ట్-1 అప్లికేషన్ను సెప్టెంబర్ 9 లోపు సమర్పించాలి. దరఖాస్తుతో పాటు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, సంతకాన్ని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మొత్తం 7437 పోలీస్ ఉద్యోగాల నియామక ప్రక్రియ ఈరోజు ఉదయం 8 గంటల నుండి ప్రారంభమైంది. దీని కోసం ఆధార్ యాప్ను కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయిన తర్వాత అప్లికేషన్ ప్రక్రియ ఉంటుంది.
అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.tgprb.in/ లో ఈరోజు నుండి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది. సెప్టెంబర్ 9 వరకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ పోస్టులకు వయోపరిమితి పెంచడంతో దరఖాస్తుల సంఖ్య భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆధార్ ఫేస్ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరి కాబట్టి, అభ్యర్థులు నోటిఫికేషన్ను క్షుణ్ణంగా చదివి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అలాగే దరఖాస్తుతో పాటు అవసరమైన సర్టిఫికేట్లను కూడా సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
ఫేస్ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరి..
తెలంగాణ పోలీస్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థులు ఫేస్ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరి అని గుర్తుంచుకోవాలి. దీని కోసం మీ మొబైల్లో ఆధార్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు పూర్తయిన తర్వాత ప్రింట్ అవుట్ జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే అధికారిక వెబ్సైట్లో ఇచ్చిన నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు. కానిస్టేబుల్, ఎస్సై పోస్టులకు మొదట రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు, ఆ తర్వాత PMT, PET, తుది పరీక్షలు ఉంటాయి. ఈ ప్రక్రియలన్నింటిలో విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వారికి పోస్టింగ్ ఇస్తారు.
మీ వద్ద ఉండాల్సిన సర్టిఫికేట్లు..
తెలంగాణ పోలీస్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు తమ వద్ద ఈ క్రింది సర్టిఫికేట్లను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి:
1 నుండి 7వ తరగతి వరకు చదివిన బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్, రెజర్వేషన్ ఉంటే కుల ధృవీకరణ పత్రం, ఏప్రిల్ తర్వాత తీసుకున్న నాన్-క్రిమినల్ సర్టిఫికేట్, స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ అభ్యర్థులైతే దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్లతో పాటు క్లాసిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ కూడా తప్పనిసరి.
మొత్తం 7437 పోలీసు పోస్టుల కోసం అభ్యర్థులు ఈ నెల 19 ఉదయం 8 గంటల నుండి సెప్టెంబర్ 9 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ తెలిపింది. పోస్టుల ఆధారంగా ఫీజును ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ. 600 నుండి 750 వరకు, ఇతరులకు రూ. 1200 నుండి 1500 వరకు నిర్ణయించారు. ఒకవేళ ఒకటి కంటే ఎక్కువ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకుంటే, ఎస్సీ, ఎస్టీ వారికి రూ. 50 చొప్పున, ఇతరులకు రూ. 100 చొప్పున అదనపు రుసుము ఉంటుంది.
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