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తెలంగాణ పోలీస్ పోస్టుల అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ షురూ.. ఈ లింక్ ద్వారా వెంటనే అప్లై చేయండి!

నిరుద్యోగులకు శుభవార్త! తెలంగాణ పోలీస్ ఉద్యోగాల దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఈరోజు ఉదయం 8 గంటల నుండి ప్రారంభమైంది. మొత్తం 7437 పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి దరఖాస్తుల స్వీకరణ మొదలైంది. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://www.tgprb.in/ లోకి వెళ్లి పూర్తి వివరాలు చదివి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆ అప్లికేషన్ ప్రక్రియ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 19, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:50 AM IST
తెలంగాణ పోలీస్ పోస్టుల అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ షురూ.. ఈ లింక్ ద్వారా వెంటనే అప్లై చేయండి!
Image Credit: TG Police Jobs 2026

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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