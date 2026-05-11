Telangana BJP: తెలంగాణలో 'బెంగాల్' సీన్ రిపీట్ అవుతుందా? బీజేపీ కల నెరవేరేనా.. గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ ఇదీ..!!

Telangana BJP: కేంద్రంలోని బిజెపి ప్రభుత్వం ఇటీవల జరిగిన ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో వెస్ట్ బెంగాల్, అస్సాం, పుదుచ్చేరిలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో వెస్ట్ బెంగాల్లో బిజెపి తొలిసారిగా అధికారం చేపట్టనుండడం విశేషం. గడచిన మూడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిజెపి వెస్ట్ బెంగాల్లో గట్టిగా పాగా వేసేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోగా 2016లో కేవలం 3 సీట్లు మాత్రమే లభించగా ఆ తర్వాత 2021 లో జరిగిన ఎన్నికల్లో బిజెపి ఏకంగా 77 సీట్లకు పెరిగింది. ఆ తర్వాత బిజెపి 2026 నాటికి అధికారం చేపట్టే ఇంకా 200 సీట్లు సాధించింది. గడచిన పది సంవత్సరాలుగా బిజెపి వెస్ట్ బెంగాల్లో తీవ్రంగా ఫోకస్ చేసి ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ పార్టీగా వెస్ట్ బెంగాల్లో ఎదగడం చూడవచ్చు.
ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని రాష్ట్రాల్లో బిజెపి 20కు పైగా రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉంది. సార్వత్రిక ఎన్నికల అనంతరం జరిగిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఎన్నికల్లో బిజెపి అప్రతిహతంగా గెలుస్తూ వస్తోంది. హర్యానా, ఢిల్లీ, బీహార్, మహారాష్ట్ర, వెస్ట్ బెంగాల్ కీలకమైన రాష్ట్రాల్లో బిజెపి ప్రభుత్వం తన అధికారం నిలుపుకుంటూ వస్తోంది. కానీ అనూహ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలో మాత్రం బిజెపి కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో మాత్రమే భాగస్వామిగా ఉంది. దక్షిణ భారతదేశంలోని తెలంగాణ, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఇటీవల జరిగిన తమిళనాడు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ప్రస్తుతం అధికారంలో భాగస్వామిగా ఉంది. అయితే తాజాగా జరిగిన రాజకీయ పరిణామాలను బట్టి చూసినట్లయితే తెలంగాణలో బిజెపి బలం పుంజుకోనుందా భవిష్యత్తులో బిజెపి తెలంగాణలో అధికారం చేపట్టే అవకాశం ఉందా అనే చర్చ రాజకీయ వర్గాల్లో బలంగా ఉంది.
నిజానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి బిజెపి ఈ రాష్ట్రంలో తన బలం పెంచుకోవాలని మొదటి నుంచి ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఎందుకంటే బిజెపి ఈ రాష్ట్రంలో ఎదిగేందుకు అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని ఆ పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తెలంగాణలో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ మూలాలు బలంగా ఉన్నాయి. అలాగే బిజెపి కార్యకర్తలు కూడా తెలంగాణలో పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. జాతీయ స్థాయిలో కూడా తెలంగాణ చెందిన బిజెపి నేతలు చురుగ్గా ఉంటారు. అయినప్పటికీ కూడా బిజెపి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నామమాత్రం గానే సీట్లు సాధిస్తూ వస్తోంది. గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఎనిమిది ఎంపీ సీట్లు సాధించి బిజెపి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిజెపి తెలంగాణలో అధికారంలోకి వస్తుందా అనే చర్చ బలంగా కొనసాగుతోంది.
నిజానికి తెలంగాణలో ప్రాంతీయ పార్టీ హవా బలంగానే ఉన్నప్పటికీ అది కేవలం బీఆర్ఎస్ కు మాత్రమే పరిమితం అయ్యింది. ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలంగాణలో మొదటి నుంచి కూడా బలమైన సామాజిక వర్గమైన రెడ్డి సామాజిక వర్గం అండగా ఉండటంతో పాటు ఎస్సీ, మైనారిటీ వర్గాలు తోడు నిలవడంతో కాంగ్రెస్ తెలంగాణలో అధికారం చేపట్టేందుకు దారులు ఏర్పడ్డాయి. కానీ బీజేపీకి ఓటు బ్యాంకు పరంగా చూసినట్లయితే ఎస్సీ మైనార్టీ ఓటింగ్ నామమాత్రం గానే ఉంటుంది. కేవలం బిసి, ఓటింగ్ పై మాత్రమే బిజెపి ఆశలు పెట్టుకుంది. అదే సమయంలో ప్రాంతీయ పార్టీ అయినటువంటి టిఆర్ఎస్ మాత్రం కెసిఆర్ చరిష్మాతో పాటు బలమైన స్థానిక నేతలతో ముందుకు నెట్టుకొని వస్తోంది. అదే సమయంలో బిజెపి హైదరాబాద్ అలాగే ఉత్తర తెలంగాణలో కొద్దిగా ప్రభావం చూపిస్తున్నప్పటికీ మిగతా జిల్లాల్లో నామమాత్రం నేతలతోనే నెట్టుకొస్తుంది. బలమైన నేతలు ఇప్పటికి కూడా బీజేపీ వంక చూడటం లేదు.
ఇది ఒక రకంగా బిజెపికి మైనస్ అనే చెప్పవచ్చు. కొత్త నేతలను పార్టీలోకి వస్తే పాత నేతలు సహకరించకపోవడం, వంటి సందర్భాలు ఈటల రాజేందర్ విషయంలో జరిగినట్లు రాజకీయ వర్గాలు మాట్లాడుకుంటున్నాయి. గతంలో పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి లాంటి నేతలను బిజెపిలోకి ఆహ్వానించినా, వారు కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్లేందుకే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపారు. దీన్నిబట్టి బిజెపి రాష్ట్ర శాఖలో ఏ స్థాయిలో అంతర్గత విభేదాలు ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. కొత్త పాత నేతల మధ్య సమన్వయం లేకపోవడం వల్లనే ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. దీనికి తోడు జాతీయ నాయకత్వం కూడా తెలంగాణ పైన ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టకపోవడం వల్లనే ఈ పరిస్థితి ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
వెస్ట్ బెంగాల్, ఒడిస్సా తరహాలో బిజెపి తెలంగాణపై కూడా గురిపెట్టినట్లయితే కచ్చితంగా రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయవచ్చని కార్యకర్తలు భావిస్తున్నారు. కేంద్రంలో మూడు దఫాలుగా అధికారం చేపట్టిన బిజెపి తెలంగాణలో ఇంకా సింగిల్ డిజిట్ కే పరిమితమై సీట్లు సాధించటం కార్యకర్తలకు నైతికంగా నైరాశ్యంలోకి నెట్టివేస్తోందని స్థానిక నేతలు వాపోతున్నారు. గతంలో బండి సంజయ్ వంటి నేతలు బిజెపిని గ్రామస్థాయిలో బలంగా తీసుకొని వెళ్లినప్పటికీ కూడా వారిని సరైన సమయంలో బాధ్యతల నుంచి తప్పించడంతో పార్టీ గాడి తప్పిందని కూడా కార్యకర్తలు బలంగా విశ్వసిస్తున్నారు. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిజెపి బలంగా పుంజుకోవాలంటే బలమైన నాయకత్వం అవసరమని..ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ప్రతిపక్షంలో ఉన్న టిఆర్ఎస్ పైన ప్రజల్లో ఇంకా సానుభూతి ఉండే అవకాశం ఉందని, ఈ నేపథ్యంలో అధికారం చేపట్టాలంటే ముందు టిఆర్ఎస్ ను టార్గెట్ చేస్తేనే అధికారం సాధ్యమవుతుందని కూడా కార్యకర్తల్లో చర్చ నడుస్తోంది.
అయితే మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ బిజెపి బీఆర్ఎస్ భవిష్యత్తులో పొత్తు పెట్టుకుంటాయని ప్రచారం చేస్తోంది. అందుకు తగ్గట్టుగానే కొన్ని రాజకీయ ఎత్తుగడలు చూడవచ్చు. ఇది కూడా కార్యకర్తల్లో అయోమయానికి గురి చేస్తోందని స్థానిక నేతలు వాపోతున్నారు. మొత్తానికి 2028లో జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిజెపి తెలంగాణలో అధికారం చేపట్టాలంటే బెంగాల్ తరహాలో జరిగిన మహా యజ్ఞం జరిగితేనే అధికారం సాధ్యమవుతుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook