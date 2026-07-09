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ఒరిజినల్ Vs వలస నేతలు.. తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌లో మళ్లీ మంటలు..!

Telangana Politics: ఆయనో గులాబీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే..! గతేడాది కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు..! ఆయన ఎంట్రీ తర్వాత.. ఆ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ నేతలకు ప్రాధాన్యత లేకుండా పోయిందా..! పార్టీ పదవులు కావొచ్చు...! అభివృద్ధి పనులన్నీ తన వర్గానికే ఇచ్చుకుంటున్నారా..! ప్రత్యర్ధి వర్గానికి ఎక్కడా అవకాశం ఇవ్వకుండా వన్ మ్యాన్ షో చేస్తున్నారా..! సదరు ఎమ్మెల్యే తీరుతో విసిగిపోయిన ప్రత్యర్ధి వర్గం గాంధీభవన్ లో ఆందోళనకు దిగడం హాట్ టాపిక్ గా మారిందా..! ఇంతకీ ఎవరా ఎమ్మెల్యే.. ఏంటా నియోజకవర్గం..!

Written ByG Shekhar
Published: Jul 09, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:15 PM IST
ఒరిజినల్ Vs వలస నేతలు.. తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌లో మళ్లీ మంటలు..!
Image Credit: Telangana Politics (Source: Zee Telugu News)Source: Bureau

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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