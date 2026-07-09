Telangana Politics: తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో అసంతృప్తులు చల్లారడం లేదు.. ఒరిజనల్ కాంగ్రెస్ నేతలు.. వలస నేతల మధ్య ఆధిపత్య పోరుతో టీపీసీసీ తలలు పట్టుకుంటోంది. ఈ మధ్యనే ఖమ్మం కాంగ్రెస్ నేతలు గాంధీ భవన్లో ఆందోళన చేపట్టారు. ఆ తర్వాత కామారెడ్డి కాంగ్రెస్ లీడర్లు మాజీమంత్రి షబ్బీర్ అలీకి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు చేపట్టారు. అంతకుముందు జహీరాబాద్ కాంగ్రెస్ నేతల ధర్నాలతో గాంధీ భవన్ అట్టుడుకింది.. ఆ లోపే ఇప్పుడు చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలో పంచాయితీ మరోసారి గాంధీ భవన్కు చేరుకుంది. చేవెళ్ల ఎమ్మెల్యే కాలే యాదయ్యకు వ్యతిరేకంగా ఒరిజనల్ కాంగ్రెస్ నేతలు గాంధీ భవన్లో ఆందోళనకు దిగారు. కాలే యాదయ్య తీరుతో తమకు అన్యాయం జరుగుతోందని నినాదాలు చేశారు. చేవెళ్లలో ఆయన్ను తప్పించి కాంగ్రెస్ పార్టీ బతికించాలని ఆందోళన చేయడం హాట్ టాపిక్గా మారింది..
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో చెవేళ్ల నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచిన కాలే యాదయ్య.. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడంతోనే పార్టీ మారారు. అంతకుముందు రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు. 2014 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నుంచి గెలిచి బీఆర్ఎస్ లో చేరితే.. 2018 ఎన్నికల్లో మాత్రం.. గులాబీ పార్టీ హావాలో మరోసారి విజయం సాధించారు. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నారు. అయితే ఆయనలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాసనలు పోలేదని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలో ఏ కాంగ్రెస్ నేతను ఆయన కలుపుకుపోకుండా.. ఒంటెద్దు పోకడలకు పోతున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. అంతేకాదు.. సొంత నియోజకవర్గానికి సాగు, తాగు నీరు తెచ్చే విషయంలోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు సహకరించడం లేదని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంలో భాగంగా.. లక్ష్మీదేవిపల్లి ప్రాజెక్టు ఎత్తు పెంచేందుకు అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రయత్నాలు చేస్తుంటూ.. ఎమ్మెల్యే యాదయ్య మాత్రం.. చేవెళ్ల నియోజకవర్గాన్ని ఆనాదలా మార్చేసి నేతలకు సహకరించడం లేదని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు..
ఇక ఎమ్మెల్యే కాలే యాదయ్య కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చాక.. ఇతర నేతలతో సఖ్యతగా లేరని అంటున్నారు. గతంలో మాజీమంత్రి మహేందర్ రెడ్డితో గొడవలు పడ్డా సందర్భాలను గుర్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు నియోజకవర్గంలో ఒరిజినల్ కాంగ్రెస్ నేతలను దూరం పెట్టేసి.. కేవలం తన వర్గాన్ని మాత్రమే చేరదీస్తున్నారని ప్రత్యర్థి వర్గం ఆరోపిస్తోంది. దాదాపు ఏడాదిన్నరగా యాదయ్య పోకడలు చూశాక.. చివరకు విసిగిపోయిన కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలు గాంధీ భవన్ మెట్లు ఎక్కినట్టు సమాచారం.
ఇందులో భాగంగానే ఎమ్మెల్యే కాలె యాదయ్య హఠావో కాంగ్రెస్ పార్టీకో బచావో..అంటూ చేవెళ్ల కాంగ్రెస్ నేతలు పెద్ద ఎత్తున నిరసన చేపట్టారు. కాలె యాదయ్య ఏ పార్టీలో ఉన్నాడో కూడా చెప్పకుండా కనీసం కాంగ్రెస్ కండువా కూడా కప్పుకోవడం లేదని కార్యకర్తల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నో ఏండ్ల నుంచి పార్టీని నమ్ముకొని పని చేస్తున్న తమకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో సరైన గుర్తింపు లేదని వాపోయారు. నిన్నగాక మొన్న వచ్చిన కాలె యాదయ్య అసలైన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను కలుపుకొని పోకుండా ఇష్టారీతిగా వ్యహరిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. యాదయ్య చెర నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీని కాపాడాలని గాంధీ భవన్ ఎదుట ఆందోళన చేపట్టారు.
ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే కాలే యాదయ్య తీరుపై కాంగ్రెస్ నేతలు సంచలన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల నామినేటేడ్ పోస్టుల భర్తీ, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ పదవుల భర్తీలోనూ ఒరిజనల్ కాంగ్రెస్ నేతలకు అన్యాయం చేశారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి దాదాపు మూడేళ్లు కావొస్తున్న తమకు పదవులు దక్కడం లేదని పాత కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కొనసాగుతున్న.. గులాబీ లీడర్లకు టచ్లో ఉన్నారని కాంగ్రెస్ నేతలు గుర్తు చేస్తున్నారు.
ఒకవేళ 2028 ఎన్నికల్లో చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలో మార్పులు చేర్పులు జరిగితే.. మరో నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసేందుకు ప్లాన్ బి రెడీ చేసుకున్నారని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే.. యాదయ్య సొంత మండలం నవాబు పేట కావడంతో.. ఆయన వికారాబాద్కు మారిన మారొచ్చని అంటున్నారు. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీని, పార్టీ కార్యకర్తలను ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని టాక్ వినిపిస్తోంది. మొత్తంమీద ఎమ్మెల్యే కాలే యాదయ్యపై సొంత పార్టీ నేతలే తిరుగుబాటు చేయడంతో చేవెళ్ల రాజకీయాలు ఇంకెన్నీ మలుపులు తిరుగుతాయో అని గాంధీ భవన్ వర్గాలు తెగ చర్చించుకుంటున్నాయి..