Mudiraj Community: తెలంగాణలో మారుతున్న ముదిరాజ్‌ల స్వరం.. కాక రేపుతున్న సమ్మేళనం

Mudiraj Community Meeting: తెలంగాణ రాజకీయాలన్నీ బీసీల చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి..! ఇప్పటివరకు బీసీల్లో కొన్ని వర్గాలకే పదవులు దక్కుతున్నాయి..! దాంతో ముదిరాజులు రంగంలోకి దిగిపోయారా..! రేవంత్ సర్కార్ కు ముదిరాజ్ ల సత్తా చూపించేందుకు రెడీ అవుతున్నారా..! పార్టీలకు అతీతంగా సాగిన ముదిరాజ్ సమ్మేళనం.. కొత్త రాజకీయాలకు తెరతీయ బోతోందా..! లెట్స్ వాచ్ దిస్ స్టోరీ.

Written by - G Shekhar | Last Updated : Dec 31, 2025, 10:04 PM IST

Mudiraj Community: తెలంగాణలో మారుతున్న ముదిరాజ్‌ల స్వరం.. కాక రేపుతున్న సమ్మేళనం

Mudiraj Community Meeting: తెలంగాణలో రాజకీయ సమీకరణాలు మారుతున్నాయి. ఇన్నాళ్లు బీసీల చుట్టూ తిరిగిన పాలిటిక్స్.. ఇకమీదట ముదిరాజ్ సామాజికవర్గం చుట్టూ తిరిగేలా కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్ వేదికగా జరిగిన ముదిరాజ్ సమ్మేళనమే ఇందుకు నిదర్శనంగా కనిపిస్తోంది. హైదరాబాద్‌లోని రవీంద్రభారతిలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్నికైన ముదిరాజ్ సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులను తెలంగాణ ముదిరాజ్ కార్పొరేషన్ ఘనంగా సన్మానించింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రంలోని ముదిరాజ్ సర్పంచులు, ప్రజా ప్రతినిధుల సన్మాన సభలో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి, ఈటల రాజేందర్, బండ ప్రకాష్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఈ సభ వేదికగా రాష్ట్రంలో ఏ ఎన్నిక జరిగిన ముదిరాజ్ లు ముందుకు వచ్చి తమ సత్తా ఏంటో నిరూపించాలని నేతలు పిలుపు నిచ్చారు..

ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ముదిరాజ్ సామాజికవర్గం జనాభా 60 లక్షలకు పైగా ఉందని ఇటీవల నిర్వహించిన కులగణనలో తేలిన లెక్కలు ఇవి. అయితే బీసీల్లో మెజారిటీ ప్రజలు ముదిరాజులు ఉన్నప్పటికి ఆ సామాజికవర్గం నేతలకు ఆశించిన స్థాయిలో పదవులు దక్కడం లేదన్న చర్చ ఉంది. ఇటీవల ముదిరాజ్ సామాజికవర్గానికి చెందిన వాకిటి శ్రీహారికి మంత్రి పదవి దక్కింది. తప్పితే పెద్ద పదవుల్లో నేతలు లేకపోవడం ఆ సామాజికవర్గంలో తీవ్ర అసంతృప్తి నెలకొంది. అందుకే ఈ సమావేశానికి హాజరైన నేతలు ముదిరాజ్ లకు రాజ్యాధికారం వచ్చేవరకు పోరాడాల్సిందేనంటూ పిలుపునిచ్చారు.. 

ప్రస్తుతం అన్ని రాజకీయాల్లో ముదిరాజ్ లు ఉన్నప్పటికీ.. అందరూ కలిసి ముందుకు రావాలన్నారు ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్. రాష్ట్రంలో సంఖ్య బలంలో మనమే టాప్‌లో ఉన్న కలిసి పోరాడితేనే అధికారం దక్కుతుందన్నారు. అన్ని ఉన్న దేహీ అని అడుక్కునే పరిస్తితుల్లో ముదిరాజులు ఉన్నారని ఈటెల అన్నారు. అయితే పరిస్తితులు మారిపోవాలన్నారు. రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా ముదిరాజులంతా ఏకం కావాలన్నారు ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్. నిజానికి ఈటెల రాజేందర్ ముదిరాజ్ సామాజికవర్గంలో కీలక నేతగా ఉన్నారు. గత ఎన్నికలకు ముందే ఆయన బీజేపీలో చేరారు. ఆయనకు బలమైన సామాజికవర్గం కావడంతో రాష్ట్ర బీజేపీ పగ్గాలు ఇస్తారని ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఊహించని పరిణామాలతో ఈటెల రాజేందర్ కు రాష్ట్ర బీజేపీ పదవి దక్కకుండా పోయింది. ఈటెల రాజేందర్ కు రాష్ట్ర బీజేపీ పదవి దక్కలేదన్న అసంతృప్తి ముదిరాజ్ సామాజికవర్గంలో బలంగా ఉంది.
ఈటెల రాజేందర్, ఎంపీ  

ఇదిలా ఉంటే.. రాష్ట్రంలో ఏకైక ముదిరాజ్ ఎమ్మెల్యేగా వాకిటి శ్రీహారి గెలిచారు. దాంతో ఆయనకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మంత్రి పదవి ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ.. ముదిరాజ్‌లకు మరిన్ని పదవులు దక్కాల్సి ఉంది. తాజాగా సర్పంచుల సన్మాన సభకు వచ్చిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహారి ఇదే విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. అంతేకాకుండా ఓ మంత్రిగా సభకు రాలేదన్న వాకిటి శ్రీహారి.. ముదిరాజ్ బిడ్డగా సమ్మేళనానికి వచ్చినట్టు తెలిపారు. అలాగే సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో మాట్లాడి బీసీ డి నుండి బిసి ఎ కు వచ్చేవరకు పోరాడుతానని స్పష్టం చేశారు. ఇక గెలుపొందిన ముదిరాజ్ ప్రజాప్రతినిధులను గౌరవించడం మనకే  గర్వకారణమన్నారు. అటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ముదిరాజ్ వర్గంలో రాజకీయ చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలన్నారు మంత్రి వాకిటి శ్రీహారి. 
-వాకిటి శ్రీహరి, మంత్రి

ఇక బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలోనూ ముదిరాజ్ సామాజికవర్గానికి అన్యాయం జరిగిందనే అపవాదు ఉంది. జనాభా దామాషా ప్రకారం ముదిరాజులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. అసెంబ్లీలో, పార్లమెంటులో ప్రాతినిథ్యం పెరగాల్సి ఉందనే టాక్ ఉంది. త్వరలోనే ముదిరాజ్ ఐకత్య చాటేందుకు పరేడ్ గ్రౌండ్లో సభ ఏర్పాటు చేసే ఆలోచనలో నేతలు ఉన్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది. మొత్తంగా వచ్చే ఎన్నికల్లో సర్పంచ్‌లే కీలకం కాబోతున్నారు. అందుకే ఇటీవల సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి కాంగ్రెస్ సర్పంచ్‌లను ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి పది లక్షలు ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్ని జిల్లాల బీఆర్‌ఎస్ సర్పంచులకు సన్మానం చేశారు. ఇప్పుడు ముదిరాజులు రంగంలోకి దిగారు. రవీంద్ర భారతి వేదికగా సర్పంచ్‌లకు సన్మానం చేశారు. అయితే ముదిరాజ్ కులస్తులు అన్ని పార్టీల సర్పంచ్‌లను పిలిచి సన్మానించడమే ఇప్పుడు అనేక ప్రశ్నలకు తావిస్తోంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో ముదిరాజ్ సర్పంచ్‌లందరూ ఏకమైతే.. రాజకీయ పార్టీల పరిస్ధితి ఏంటన్న చర్చ జరుగుతోంది. వీరంతా ఏదైనా పార్టీ వైపు మొగ్గుచూపితే.. అధికార మార్పిడి ఖాయమనే చర్చ జరుగుతోంది.

Mudiraj Community, Etela Rajender, Banda Prakash, Vakiti Srihari, Mudiraj Community Meeting

