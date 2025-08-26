English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Warangal Politics: వరంగల్ కాంగ్రెస్‌లో వర్గపోరు.. కత్తులు దూస్తున్న లీడర్లు

Warangal Politics: వరంగల్ కాంగ్రెస్‌లో వర్గపోరు చల్లారడం లేదా..! మంత్రి కొండా సురేఖపై జిల్లా నేతల అసంతృప్తి అస్సలు తగ్గలేదా..! కొండా సురేఖపై కత్తులు దూస్తున్న జిల్లా లీడర్లు.. ఇప్పట్లో కలిసి పోవడం కష్టమేనా..! అటు కాంగ్రెస్ క్రమశిక్షణ కమిటీ కూడా ఓరుగల్లు పంచాయితీని ఎటు తేల్చడం లేదు..! దాంతో జిల్లా నేతలు యుద్దానికి సై అంటే సై అంటున్నారా..! ఇప్పుడు ఓరుగల్లు లీడర్ల పంచాయితీ స్థానిక సంస్థల్లో గట్టిగా దెబ్బకొట్టే అవకాశం ఉందని చర్చ జరుగుతోందా..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Aug 26, 2025, 06:38 PM IST

Warangal Politics: తెలంగాణ పాలిటిక్స్ లో మంత్రి కొండా సురేఖ హాట్‌ టాపిక్‌. ఈ మధ్య కాలంలో మంత్రి సురేఖను వరుస వివాదాలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వస్తున్న వివాదాలతో మంత్రి డిఫెన్స్ లో పడాల్సిన పరిస్థితి.. ఇటీవల మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెద్ద దుమారమే చెలరేగింది. మంత్రి సురేఖ అక్కినేని ఫ్యామిలీపై చేసిన కామెంట్స్ రాజకీయాల్ని షేక్‌ చేశాయి. ఆ తర్వాత మంత్రి భర్త కొండా మురళి మరో సంచలనానికి తెర తీశారు. సొంత పార్టీ లీడర్లను ఉద్దేశించి అనుచిత కామెంట్స్ చేశారు. ఈ కామెంట్స్‌తో ఓరుగల్లు కాంగ్రెస్ విభేదాలు ఒక్కసారిగా భగ్గుమన్నాయి.. మంత్రి కొండా సురేఖ వర్సెస్‌ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు అన్నట్టుగా సీన్ మారిపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ పంచాయితీ కాంగ్రెస్ క్రమశిక్షణ కమిటీ ముందు ఆగింది. కమిటీ చైర్మన్ మల్లు రవి ఏం చేయబోతున్నారు అనేది ఇంట్రెస్టింగ్‌ మారింది. 
 
ఇటీవల మంత్రి కొండా సురేఖ భర్త.. కొండా మురళి సొంత పార్టీ నేతలపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ముఖ్యంగా జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు రేవూరి ప్రకాశ్ రెడ్డి, కడియం శ్రీహరిపై విరుచుకుపడ్డారు. కామెంట్స్‌ ఓరుగల్లు కాంగ్రెస్‌లో కలకలం రేపాయి. చివరకు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు వరంగల్ లో సమావేశమయ్యారు. వరంగల్ వెస్ట్ ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యేలు కడియం శ్రీహరి, రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి, నాగరాజు, ఎమ్మెల్సీ బస్వరాజు సారయ్యతో పాటు పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు సమావేశం అయ్యారు.

కొండా మురళీ కామెంట్లను ఖండించిన నేతలు.. ఆయనపై యాక్షన్ తీసుకోవాలని పీసీసీ కోరారు. మంత్రి కొండా సురేఖ ఏకపక్షంగా ముందుకు వెళుతున్నారని ఎమ్మెల్యేలు ఆరోపించారు. అయితే మాజీ ఎమ్మెల్సీ కొండా మురళీ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ అధిష్టానం సిరియస్ అయ్యింది. చివరకు క్రమశిక్షణ కమిటీకి ఓరుగల్లు పంచాయితీని అప్పగించింది. అయితే చర్యలు తీసుకోవాల్సిన క్రమశిక్షణ కమిటీ.. పాము చావొద్దు కట్టే విరుగొద్దు అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తోంది. దాంతో జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు క్రమశిక్షణ కమిటీ పనితీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్నారు.. 
 
ఈ నేపథ్యంలో రాజీవ్ గాంధీ జయంతి మరోసారి వరంగల్ కాంగ్రెస్‌లో అంతర్గత విభేదాలను బట్టబయలు చేసింది. వరంగల్ నగరంలో రాజీవ్ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ నేతలు ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. కానీ వారంతా వేర్వేరుగా నివాళులు అర్పించడమే ఇప్పుడు జిల్లాలో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. అంతేకాదు నివాళులు అర్పించే సమయంలో నేతలు పోటాపోటీగా నినాదాలు చేసుకోవడం వర్గ విభేదాలను మరోసారి బయట పడేసింది..

ముఖ్యంగా మంత్రి కొండా సురేఖతో ఒకే వేదిక పంచుకునేందుకు కూడా జిల్లా నేతలు ఇష్టపడటం లేదు.. మంత్రి కొండా సురేఖ రాకతో ఎమ్మెల్సీ బస్వరాజు సారయ్య వర్గం, ఎర్రబెల్లి స్వర్ణ వర్గం హడావుడిగా వేదిక దిగి కిందకు వెళ్లిపోవడం ఇప్పుడు జిల్లాలో హాట్‌ టాపిక్‌ మారింది. అయితే తనను చూడగానే పక్కకు వెళ్లిపోయినా నేతలను చూసి షాక్ తిన్న మంత్రి కొండా సురేఖ.. రాజీవ్‌ గాంధీ జయంతిని రాజకీయం చేయాలని అనుకోవడం లేదని చెప్పడం సంచలనంగా మారింది.. 
 
మొత్తంమీద ఓరుగల్లు కాంగ్రెస్‌లో వర్గ పోరు ఇప్పట్లో చల్లా రేలా కనిపించడం లేదు.. త్వరలోనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి.. ఈ సమయంలో నేతలు ఐక్యంగా కలిసి పనిచేయకపోతే.. పార్టీ పుట్టి మునగడం ఖాయమని అంటున్నారు. ఇప్పటికైనా పార్టీ హైకమాండ్ ఓరుగల్లు పంచాయితీకి చెక్ పెట్టాలని కోరుతున్నారు.. చూడాలి ఈ పంచాయితీకి కాంగ్రెస్ హైకమాండ్‌ ఎలా పరిష్కరిస్తుందో..! 

