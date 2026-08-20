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Konda Surekha: వివాదాల కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మంత్రి కొండా సురేఖ.. డిఫెన్స్‌లో కాంగ్రెస్!

Minister Konda Surekha: తెలంగాణలో మంత్రి కొండా సురేఖ వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారింది.. మంత్రి చుట్టూ విభేదాలు వీడకుండా చుట్టుముడుతున్నాయి.. తాజాగా ఆమె కూతురు వ్యాఖ్యలు తలనొప్పిగా మారాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 20, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:26 AM IST
Konda Surekha: వివాదాల కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మంత్రి కొండా సురేఖ.. డిఫెన్స్‌లో కాంగ్రెస్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Konda Surekha: వివాదాల కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మంత్రి కొండా సురేఖ.. డిఫెన్స్‌లో కాంగ్రెస్!
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