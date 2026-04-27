Telangana Politics: ఆ నియోజకవర్గంలో జంపింగ్ ఎమ్మెల్యేకు.. పాత కాంగ్రెస్ నేతకు మధ్య వార్..!

Telangana Politics: తెలంగాణలో రాజకీయాలన్నీ ఒక ఎత్తు.. జోగులాంబ గద్వాల మరో ఎత్తు. అందుకు కారణం ఇక్కడి ఎమ్మెల్యే వ్యవహార తీరే.. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినా బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి.. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడంతోనే పార్టీ మారారు. ఆ వెంటనే యూటర్న్ తీసుకుని.. తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నట్టు ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా తన ఇంట్లో కేసీఆర్, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇద్దరి ఫొటోలను పెట్టుకుని క్యాడర్ను కూడా పూర్తిగా కన్ఫ్యూజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఏ పార్టీలో ఉన్నారో ఆయనకే తెలియని పరిస్ధితి.. ఇప్పుడు ఇదే అంశం లోకల్ కాంగ్రెస్ లీడర్లకు ఇబ్బందిగా మారింది. ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి వ్యవహారంతో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత సరితా తిరుపతయ్య తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం గద్వాలలో ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి తిరిగి కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటుండటంతో సరితా వర్గానికి మింగుడుపడటం లేదని తెలుస్తోంది. ఇటీవల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బండ్ల వర్గానికి కాంగ్రెస్ పెద్దలు మెజారిటీ సీట్లు ఇవ్వడంతో.. బండ్ల వర్గం మరింత దూకుడు చూపిస్తుందట.. ఈ నేపథ్యంలోనే పార్టీ పెద్దలను కలిసి బండ్ల వర్గానికి చెక్ పెట్టాలని సరితా చేసినా ప్రయత్నాలు విఫలం కావడంతో.. ఆమె సైలెంట్ అయ్యారు. అయితే సరితా పార్టీలో సైలెంట్ కావడంతో. పార్టీ మారుతున్నారంటూ ప్రచారం మరింత ఊపందుకుందట. అయితే ఇప్పటికే జీవన్ రెడ్డి పార్టీ మారడంతో.. ఇబ్బందులు పడుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ.. ఇప్పుడు సరితా కూడా పార్టీ మారితే.. ప్రతిపక్షానికి అడ్వాంటేజ్ అవుతుందని పార్టీ పెద్దలు సరితాకు బుజ్జగింపులు చేశారని సమాచారం..
వాస్తవానికి గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సరితా ఓటమిని ఎవరూ ఊహించలేదు. గద్వాలలో ఆమె బంపర్ మెజారిటీతో గెలుస్తుందని అందరూ లెక్కలు వేసుకున్నారు. కానీ ఎన్నికలు ఫలితాలు మాత్రం.. బండ్లకు అనుకూలంగా వచ్చాయి. దాంతో సరితాకు ప్రభుత్వంలో కీలక పదవి ఇస్తామంటూ పార్టీ పెద్దలు బుజ్జగించారట. అయితే సరితాకు హామీ ఇచ్చి దాదాపు ఏడాది దాటినా.. ఇంకా ఏ పదవి దక్కలేదు. దాంతో సరితా తిరుపతయ్య సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, టీపీసీసీ చీఫ్ చుట్టూ తిరిగి పలుమార్లు విజ్ఞప్తులు చేశారట. కానీ ఇప్పటివరకు అయితే ఏ పదవి దక్కకపోవడంతో.. ఆమె పార్టీ మారుతున్నారంటూ ప్రచారం ఊపందుకుంది.
దాంతో ఆమెను నామినేటేడ్ పదవి ఇచ్చేందుకు పార్టీ పెద్దలు అంగీకరించారని తెలుస్తోంది. వచ్చే నెలలో నామినేటేడ్ పోస్టుల భర్తీకి సరితాకు మంచి పదవి ఇస్తామని పార్టీ పెద్దలు సర్ధిచెప్పారని తెలుస్తోంది. అయితే గద్వాలలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సరైన లీడర్ షిప్ లేకపోవడం.. సరితా గులాబీ పార్టీలో చేరితే.. సీటు ఖాయమవుతుందని కూడా కాంగ్రెస్ నేతలు టెన్షన్ పడుతున్నారట. అందుకే ఆమెకు వీలైనంతా త్వరగా రాష్ట్రస్థాయి పోస్టులు అప్పగించాలని భావిస్తున్నారట.
మొత్తంమీద హస్తం పార్టీలో అసంతృప్తులకు పార్టీ పదవులు ఇచ్చేందుకు హైకమాండ్ పెద్దలు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారని అంటున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు అవుతున్నా.. పార్టీ పదవులు, నామినేటేడ్ పోస్టుల భర్తీకి 100 శాతం జరగలేదు. మరోవైపు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాగానే నియమించిన కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పదవుల పదవీకాలం కూడా పూర్తయ్యింది. దాంతో సరితా తిరుపతయ్యకు ఓ మంచి పోస్టు ఇచ్చే యోచనలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, టీపీసీసీ ఉన్నారని తెలుస్తోంది.
ఏదీఏమైనా పార్టీ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ నేతల పరిస్థితి గందరగోళంగా తయారైంది. పార్టీ మారిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు తమతమ నియోజకవర్గాల్లో పాత కాంగ్రెస్ నేతలకు చెక్ పెడుతున్నారు. వారిని నియోజకవర్గంలో యాక్టివ్గా ఉండకుండా కుట్రలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గద్వాలలోనూ జగిత్యాల సీన్ రివర్స్ కాకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వేగంగా పావులు కదిపినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే సరితాకు నామినేటేడ్ పోస్టు దక్కితే.. నడిగడ్డ కాంగ్రెస్ లో ఆధిపత్య పోరు మరో లెవల్లో ఉంటుందని సొంత పార్టీ నేతలే చర్చించుకుంటున్నారు..