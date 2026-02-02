Telangana Politics: తిరిగి సొంతగూటికి ఎమ్మెల్యే గూడెం.. కారెక్కడం ఖాయమేనా..?

MLA Gudem Mahipal Reddy: తెలంగాణలో పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి తిరిగి సొంత గూటికి వెళ్లేందుకు రెడీ అయ్యినట్టు తెలుస్తోంది. త్వరలోనే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువడనుండటంతో.. ఆయన తిరిగి కారెక్కాలని డిసైడ్ అయినట్టు సమాచారం. ఇందులో భాగంగానే పఠాన్ చెరు ఎమ్మెల్యే సోదరుడు గూడెం మధుసూదన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ ను కలిసినట్టు తెలుస్తోంది. తాజాగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో నోటీసులు అందుకున్న గులాబీ బాస్ కేసీఆర్.. సిట్ విచారణకు హాజరయ్యారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ను నందినగర్ నివాసంలో దాదాపు 5 గంటలకు పైగా సిట్ అధికారులు విచారించారు. కేసీఆర్ విచారణకు వస్తున్నరన్న సమచారంతో రాష్ట్ర నేతలంతా కేసీఆర్ ఇంటికి క్యూ కట్టారు. తమ బాస్కు అండగా నిలబడ్డారు. అయితే విచారణ తర్వాత చాలామంది నేతలు కేసీఆర్ ను కలిసి మద్దతు ప్రకటించారు. ఇలా కలిసిన వారిలో పఠాన్ చెరు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డ సోదరుడు గూడెం మధుసూధన్ రెడ్డి కూడా ఉండటమే ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది..
అయితే ఎమ్మెల్యే సోదరుడు పార్టీ మారేందుకు ఇష్టపడే కేసీఆర్ ను కలిసినట్టు తెలుస్తోంది. కొద్దిరోజులుగా గూడెం సోదరులు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అయిష్టంగానే కొనసాగుతున్నారు. ఇటీవల గూడెం మధుసూదన్ రెడ్డిపై ఈడీ కేసులు నమోదయ్యాయి.. ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమీ సాయం చేయలేకపోయిందన్న ఆలోచనలో గూడెం బ్రదర్స్ ఉన్నారట. అందుకే తిరిగి కారు పార్టీ చేరేందుకు రెడీ అయ్యారని తెలుస్తోంది. మరోవైపు పఠాన్ చెరు కాంగ్రెస్ లో మూడు గ్రూపులు ఉండటం.. కూడా బ్రదర్స్ జంపింగ్ ఆలోచనకు కారణంగా చెబుతున్నారు.
మరోవైపు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వ్యవహారం కూడా ఎమ్మెల్యేగా ఇబ్బందిగా మారింది. తాము ఇంకా పార్టీ మారలేదని స్పీకర్ ముందు వివరణ ఇచ్చుకున్న ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి.. గులాబీ పార్టీ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తే వెంటనే చేరేందుకు తన సోదరుడి ద్వారా లాబీయింగ్ చేస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. తాజాగా ఎమ్మెల్యే సోదరుడు.. గులాబీ బాస్ను కేసీఆర్ను కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ కూడా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవాలి, క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేయండి.. ప్రతి అభ్యర్థిని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించండి అంటూ దిశానిర్దేశం చేశారని తెలుస్తోంది.
ఇక పటాన్చెరు నుంచి మూడు సార్లు బీఆర్ఎస్ తరపున ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన మహిపాల్ రెడ్డి.. 2024లో కాంగ్రెస్ అధికారం చేపట్టిన తర్వాత కేసుల భయంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిపోయారు. అయితే కాంగ్రెస్లో చేరినప్పటికీ ఆయనకు అంతగా ప్రాధాన్యం దక్కలేదనే అసంతృప్తి ఆయన్ను వెంటాడుతోంది. మరోవైపు పటాన్చెరులో పార్టీ అంతర్గత విభేదాలు తీవ్రమయ్యాయని విశ్వసనీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కాంగ్రెస్లో చేరినప్పటి నుండి గూడెం మహిపాల్ రెడ్డికి అనేక అవమానాలు ఎదురయ్యాయని, ముఖ్యంగా పటాన్చెరులో అధికార కార్యక్రమాలకు ఆయనకు సమాచారం లేకుండా మంత్రులు హాజరవుతున్నారని అంటున్నారు. మరోవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన కుల గణన, ఇంటింటి సమగ్ర సర్వే కార్యక్రమానికి కూడా ఆయనను పిలవకపోవడం గూడెం వర్గాన్ని తీవ్రంగా నిరాశకు గురి చేసింది. ఇదే సమయంలో కాంగ్రెస్ నేతలతో ఆయనకున్న విభేదాలు కూడా మరింత లోతుగా మారాయని, ముఖ్యంగా కాటా శ్రీనివాస్ వర్గంతో ఆయనకు పెరిగిన దూరం, గూడెం మళ్లీ యూ-టర్న్ తీసుకునేలా చేసిందనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల హడావుడి నెలకొంది. కానీ ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి అడ్డా పటాన్ చెరులో ఏమీ చేయలేదని పరిస్థితిలో ఆయన ఉన్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం పటాన్ చెరు నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పటికీ కౌన్సిలర్లుగా పోటీ చేసే నాయకుల్లో ఒక్కరు కూడా తనను ఏమాత్రం సంప్రదించకపోవడం మహిపాల్ రెడ్డికి తీవ్ర మనోవేదనకు గురిచేస్తుందట. ఇలాంటి పరిస్థితులను కూడా ఎదురుకోవాల్సి వస్తుందా అని కలలో కూడా ఊహించలేనని సన్నిహితుల వద్ద మదనపడుతున్నారట. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్లడమే నేను చేసిన నేరమా అంటూ ఆవేదన చెందుతున్నారట. నియోజక వర్గ అభివృద్ధే లక్ష్యంగా అధికార పార్టీలోకి వెళ్లాలనుకున్నా గానీ.. నా స్వలాభం కోసం కాదుగా అంటూ ఆందోళన చెందుతున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తిరిగి గూడెం బ్రదర్స్ గులాబీ కండువా కప్పుకునేందుకు రెడీ అయ్యారని ప్రచారం సాగుతోంది.
మొత్తంమీద గూడెం బ్రదర్స్ తిరిగి కారు పార్టీలో చేరితే.. అధికార పార్టీకి ఇబ్బందే అన్న చర్చ జరుగుతోంది. బలమైన సామాజికవర్గాన్ని కలిగిన గూడెం బ్రదర్స్ ను తట్టుకుని పఠాన్ చెరులో రాజకీయం ఇంతా ఈజీ కాదని అధికార పార్టీ నేతలే ఒప్పుకుంటున్నారు. మరోవైపు గూడెం బ్రదర్స్ పార్టీలో చేరికపై గులాబీ పార్టీ ఆచీతూచీ అడుగులు వేస్తోంది. ఎమ్మెల్యేను తిరిగి పార్టీలోకి స్వాగతించడం ద్వారా.. మరికొందరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా తమవైపు వస్తారని భావిస్తున్నారట. అందుకే గూడెం బ్రదర్స్ చేరికకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చి ఉండొచ్చని రాజకీయ వర్గాల అభిప్రాయంగా తెలుస్తోంది. ఏదీఏమైనా మహిపాల్ రెడ్డి ఆయన సోదరుడు మధుసూధన్ రెడ్డి.. త్వరలోనే కారు ఎక్కడం మాత్రం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.