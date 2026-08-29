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తెలంగాణ ఉద్యోగులకు రేవంత్ సర్కార్ బిగ్ గిఫ్ట్.. పెండింగ్ DAలు, భారీ ఫిట్‌మెంట్‌తో PRC అమలు?

Telangana PRC Update: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు త్వరలోనే ప్రభుత్వం నుంచి గుడ్ న్యూస్ వినే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో పీఆర్సీ అమలుపై ప్రభుత్వం సూత్రప్రాయంగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ముందుగా పీఆర్సీ కమిటీ రిపోర్టును తెప్పించుకుని.. అందులోని సూచనలు నిశితంగా పరిశీలించిన అనంతరం ఫిట్ మెంట్ పై ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 29, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:14 AM IST
తెలంగాణ ఉద్యోగులకు రేవంత్ సర్కార్ బిగ్ గిఫ్ట్.. పెండింగ్ DAలు, భారీ ఫిట్‌మెంట్‌తో PRC అమలు?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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