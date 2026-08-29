Telangana PRC Update: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు త్వరలోనే ప్రభుత్వం నుంచి గుడ్ న్యూస్ వినే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో పీఆర్సీ అమలుపై ప్రభుత్వం సూత్రప్రాయంగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ముందుగా పీఆర్సీ కమిటీ రిపోర్టును తెప్పించుకుని.. అందులోని సూచనలు నిశితంగా పరిశీలించిన అనంతరం ఫిట్ మెంట్ పై ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు తమ డిమాండ్ల సాధన కోసం ఆందోళన బాట పట్టడంతో ప్రభుత్వం ఈ అంశంపై మరింత ఫోకస్ పెట్టినట్లు సమాచారం.
మున్నిపల్, గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల ముందే పీఆర్సీ?
గ్రేటర్ హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల కీలక ప్రాంతాల్లో డిసెంబర్ నాటికి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఆ ఎన్నికల వెంటనే, మార్చిలో రెండు గ్రాడ్యుయేట్ స్థానాలకు (హైదరాబాద్-రంగారెడ్డి-మహబూబ్నగర్, ఖమ్మం-నల్లగొండ-వరంగల్ నియోజకవర్గాలు) ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మున్సిపల్, గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికలు రెండింటిలోనూ ఉద్యోగులు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. పీఆర్సీని ప్రకటించకుండా ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే, క్షేత్రస్థాయిలో క్లిష్ట రాజకీయ పరిస్థితులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల, చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పి.ఆర్.సి.ని ప్రభుత్వం అమలు చేయాలని భావిస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. ఈ సమయానికి, పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు అందాల్సిన ప్రయోజనాలను పూర్తిగా అందించాలని వారు యోచిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా, వచ్చే నెల నుంచి నెలకు రూ. 1,500 కోట్లకు పైగా ప్రయోజనాలను అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు వెల్లడైంది.
రెడీగా పీఆర్సీ రిపోర్ట్:
2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు కేవలం వారం రోజుల ముందు (అక్టోబర్ 2, 2023న), అప్పటి బి.ఆర్.ఎస్. ప్రభుత్వం, పదవీ విరమణ చేసిన ఐ.ఏ.ఎస్. అధికారి ఎన్. శివశంకర్ను ఛైర్మన్గా, మరో ఐ.ఏ.ఎస్. అధికారి రామయ్యను సభ్యుడిగా నియమిస్తూ ఒక పి.ఆర్.సి. కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఇది 5శాతం మధ్యంతర జీతాల పెంపును కూడా ప్రకటించింది. దీనిని అక్టోబర్ నెలకు అమలు చేశారు. ఆ ఎన్నికల తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వరుసగా రెండు సంవత్సరాలు ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమవడంతో, పి.ఆర్.సి. విషయాన్ని పెండింగ్లో ఉంచింది. అయితే, ఇటీవల, పీఆర్సీని అమలు చేయాలని ఉద్యోగులు, విశ్రాంత ఉద్యోగుల నుంచి బలమైన డిమాండ్ రావడంతో, ప్రభుత్వం కమిటీ సిఫార్సుల గురించి ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం. ఎంత మొత్తంలో ఫిట్మెంట్ ఇవ్వాలనే దానిపై ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల నుంచి ఇప్పటికే అభిప్రాయాలు సేకరించారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై కమిటీ ఆరా తీసి, ఒక నివేదికను సిద్ధం చేసినట్లు కూడా సమాచారం. డిమాండ్ వచ్చిన వెంటనే, దానిని అమలు చేయడానికి అవసరమైన పనులను ప్రభుత్వం పూర్తి చేసినట్లు తెలిసింది.
ఫిట్ మెంట్ పై భారీగా అంచనాలు:
2015లో రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 43శాతం ఫిట్మెంట్ను అమలు చేశారు. తెలంగాణలో పీఆర్సీ కమిటీ తొలుత 7.5శాతం ఫిట్మెంట్ను మాత్రమే సిఫార్సు చేసినప్పటికీ, అప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 30శాతం ఫిట్మెంట్ను ప్రకటించింది. దీంతో రేవంత్ ప్రభుత్వం కూడా పెద్ద ఫిట్మెంట్ను అమలు చేయవచ్చనే ఆశ ఉద్యోగులకు, ఉపాధ్యాయులకు, పెన్షనర్లకు కలిగింది. అయితే, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి దీనికి అనుకూలంగా లేదని ప్రభుత్వ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా, పెద్ద ఫిట్మెంట్ను అమలు చేయడం సాధ్యం కాదని కూడా అంటున్నారు. 5శాతం మధ్యంతర భత్యం ఇప్పటికే అమలులో ఉంది. 6 డిఏలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ డిఏలన్నింటినీ ఫిట్మెంట్లో విలీనం చేసి పిఆర్సిని ప్రకటించే అవకాశం ఉందని తెలిసింది. అయితే, ప్రభుత్వం వెంటనే మూడవ పిఆర్సిని ఏర్పాటు చేసి, అసెంబ్లీ ఎన్నికల (డిసెంబర్ 2028) లోపు నివేదికను సమర్పించడానికి గడువు విధించాలని యోచిస్తోందని ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి తెలిపారు.
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