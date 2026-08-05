/ప్రభుత్వ ప్రీ-ప్రైమరీ స్కూళ్ల టైమింగ్స్ లో మార్పులు ? కమిటీ వేసిన రేవంత్ ప్రభుత్వం.. త్వరలోనే కొత్త వేళలు..!!

Telangana Pre-Primary School Timings: రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ప్రీ-ప్రైమరీ పాఠశాలల పనివేళలను మార్చాలని విద్యాశాఖ యోచిస్తోంది. ప్రస్తుత పనివేళలను, ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుండి ఎదురవుతున్న పోటీ కారణంగా తల్లిదండ్రులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఈ విషయంపై అధ్యయనం చేయడానికి ప్రభుత్వం అధికారులతో ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా, తరగతులను మధ్యాహ్నం వరకు కొనసాగించాలా లేక సాయంత్రం వరకు పొడిగించాలా అనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ప్రస్తుతం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4,131 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రీ-ప్రైమరీ తరగతులు నడుస్తున్నాయి, వీటిలో 65,000 మందికి పైగా పిల్లలు ఆటపాటల ఆధారిత విద్యను పొందుతున్నారు. అయితే, ఈ పాఠశాలల పనివేళలు ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. జిల్లా పాఠశాలల్లో ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు తరగతులు జరుగుతాయి. అయితే, ట్రాఫిక్ రద్దీ, రవాణా సౌకర్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ వంటి జంట నగరాల్లో తరగతులు ఉదయం 8:45 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ముగుస్తాయి.
తల్లిదండ్రుల నుండి ఒక ప్రధాన విజ్ఞప్తి...:
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్నం విరామం ఇవ్వడాన్ని తల్లిదండ్రులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో సాయంత్రం 4 గంటల వరకు తరగతులు ఉంటాయని, అక్కడ తమ పిల్లలు సురక్షితంగా ఉంటారని వారు నమ్మకంగా ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులు పనికి వెళ్తే, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు మాత్రమే ఇంటికి తిరిగి వచ్చే తమ పిల్లలను ఎవరు చూసుకుంటారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం తర్వాత పిల్లలను ఇంట్లో ఒంటరిగా వదిలేయడం సురక్షితం కాదని వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలల మాదిరిగా పాఠశాల సమయాలను సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పొడిగించాలని ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల నుంచి విద్యాశాఖకు అనేక విజ్ఞప్తులు అందాయి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఒక ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు.
కమిటీలో ఎవరున్నారు?
ఈ కమిటీలో పాఠశాల విద్యాశాఖ అదనపు డైరెక్టర్, ఎస్.సి.ఇ.ఆర్.టి డైరెక్టర్, జాయింట్ డైరెక్టర్, ఇద్దరు డి.ఇ.ఓ.లు, ఇద్దరు ఎం.ఇ.ఓ.లు, ఇద్దరు ఎల్.ఎఫ్.ఎల్. హెచ్.ఎం.లు ఉన్నారు. ఒకవేళ తరగతుల సమయాన్ని సాయంత్రం వరకు పొడిగిస్తే, పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజనం, ఇతర అవసరమైన సౌకర్యాలు ఎలా ఉండాలి? పిల్లలను ఎవరు, ఎలా చూసుకుంటారు? అదనపు పని గంటల కారణంగా ఉపాధ్యాయులపై పడే భారం వంటి అంశాలపై కమిటీ నివేదిక ఇస్తుంది. ఈ నివేదిక అందిన తర్వాత ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe