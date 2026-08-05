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ప్రభుత్వ ప్రీ-ప్రైమరీ స్కూళ్ల టైమింగ్స్ లో మార్పులు ? కమిటీ వేసిన రేవంత్ ప్రభుత్వం.. త్వరలోనే కొత్త వేళలు..!!

Telangana Pre-Primary School Timings: రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ప్రీ ప్రైమరీ పాఠశాలల పనివేళలను మార్చాలని తెలంగాణ విద్యాశాఖ సమాలోచనలు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం అమలు అవుతున్న పనివేళలతో తల్లిదండ్రులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని.. ప్రైవేట్ పాఠశాలలతో పోటీ వంటి అంశాలను పరిగణలోనికి తీసుకున్న ప్రభుత్వం దీనిపై అధ్యయనం చేసేందుకు అధికారులతో కూడిన ఉన్నతస్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 05, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:48 AM IST
ప్రభుత్వ ప్రీ-ప్రైమరీ స్కూళ్ల టైమింగ్స్ లో మార్పులు ? కమిటీ వేసిన రేవంత్ ప్రభుత్వం.. త్వరలోనే కొత్త వేళలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రభుత్వ ప్రీ-ప్రైమరీ స్కూళ్ల టైమింగ్స్ లో మార్పులు ? కమిటీ వేసిన రేవంత్ ప్రభుత్వం.. త్వరలోనే కొత్త వేళలు..!!
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