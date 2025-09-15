English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Private Colleges Bandh: ప్రభుత్వంతో తెలంగాణ ప్రైవేటు కాలేజీల చర్చలు విఫలం.. కాలేజీలు నిరవధిక బంద్..

Telangana Private Colleges Bandh: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మన పాలకుల ఒక పకడ్బందీ పథకం ప్రకారంప్రభుత్వ బడులు, కాలేజీలను నిర్వీర్యం  చేశారు.  దీంతో పుట్టగొడుగుల్లా ప్రైవేటు కాలేజీలు పుట్టుకొచ్చాయి. మన ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ కాలేజీలకు ఫీజు రీ ఎంబర్స్ మెంట్ పథకం ప్రవేశపెట్టడంతో ఆ కాలేజీలకు బతికి బట్టకట్టుతున్నాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 15, 2025, 08:39 AM IST

Telangana Private Colleges Bandh: ప్రభుత్వంతో తెలంగాణ ప్రైవేటు కాలేజీల చర్చలు విఫలం.. కాలేజీలు నిరవధిక బంద్..

Telangana Private Colleges Bandh: ఫీజు రీ ఎంబర్స్  మెంట్ పథకంతో పేదలకు పెద్ద చదువులు చదువుకోగలుగుతున్నారు. మరోవైపు దీంతో లెక్కలేనన్ని ప్రైవేటు కాలేజీలు పుట్టుకొచ్చాయి. కాలేజీలు వచ్చినా అందులో నాణ్యమైన విద్యను బోధించే ఆధ్యాపకులు కరువయ్యారు. దీంతో అంతగా ప్రావీణ్యం లేని వారితోనే కాలేజీలను కేవలం ఫీజు రీ ఎంబర్స్ మెంట్ కారణంగా నడిపిస్తున్నారు. ఇందులో చదవిన వారికి వారు చదివి దాంట్లో కనీస పరిజ్ఞానం ఉండటం లేదు. ఏదో చదివామంటే చదివినట్టు ఉన్నది పరిస్థితి. ఇంజినీరింగ్, డాక్టర్ విద్యలను చదివిన వారికి కనీస పరిజ్ఞానం ఉండటం లేదు. కొన్ని కాలేజీలు పైసలు తీసుకొని వీళ్లు పాస్ చేసి ఎలాగో అలా వెళ్లగొట్టేస్తున్నాయి. ఓవైపు ప్రభుత్వం నుంచి డబ్బులు వస్తుండటంతో ప్రైవేటు కాలేజీలు ఆడిందే ఆటగా సాగుతుంది. ఈ ప్రైవేటు కాలేజిలన్ని పలుకుబడి ఉన్న రాజకీయ నేతలవే కావడం విశేషం. వీటిని పెట్టినవాళ్లకు పొట్ట కోస్తే అక్షరం ముక్కరాదు. కానీ డబ్బులున్నాయి కదా అని చదవును వ్యాపారం చేస్తూ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. 

గత కొన్ని రోజులుగా ప్రైవేటు కాలేజీలకు చెల్లించాల్సిన ఫీజు రీ ఎంబర్స్ మెంట్ చెల్లించలేదు. దీంతో ప్రభుత్వ కాలేజీలకు ప్రైవేటు కాలేజీల యాజమాన్యం చర్చలు జరిపాయి. ఇక ప్రైవేట్‌ కాలేజీల బంద్‌ వ్యవహారంపై నిన్న అర్ధరాత్రి వరకు చర్చలు జరిగినా ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఇవాళ నిర్ణయం వెల్లడిస్తామని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. బంద్‌పై కాలేజీల యాజమాన్యాలు వెనక్కి తగ్గట్లేదని తెలుస్తోంది. కళాశాలల మూసివేతను ఉప సంహరించుకున్నట్లు ప్రకటించలేదు. దీంతో బంద్‌పై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. అన్ని కాలేజీలు మూసివేస్తామని ఈ భేటీకి ముందు యాజమాన్యాలు స్పష్టం చేశాయి.

చర్చలు సానుకూలంగా సాగాయని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. ప్రస్తుతం మన రాష్ట్రంలో కీలకమైన విద్యాశాఖకు ఓ మంత్రి కూడా లేదు. ముఖ్యమంత్రే దీని బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్బంగా ప్రభుత్వం ప్రైవేటు కాలేజీల సమస్యలు అర్థం చేసుకున్నామని..ఇవాళ ప్రభుత్వ పరంగా ఓ నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు. అప్పటి వరకు సమ్మెను విరమించాలని కోరగా..వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించినట్లు చెప్పారు. కానీ బంద్‌ విషయంలో కళాశాలు వెనక్కి తగ్గట్లేదని తెలుస్తోంది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు మరోసారి చర్చలు జరగనున్నాయి. ఈ చర్చల తర్వాత కాలేజీల బంద్‌పై స్పష్టత రానుంది.

