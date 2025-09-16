English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Private Colleges: చర్చలు ఫలప్రదం.. నేటి నుంచి యథావిధిగా ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు..

Telangana Private Colleges: ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలు చెల్లించాలన్న డిమాండ్‌తో తెలంగాణలోని ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజీల యాజమాన్యంతో ప్రభుత్వం జరిపిన చర్చలు సఫలమయ్యాయి. దీంతో నేటి నుంచి కళాశాలలు యథాతథంగా నడవనున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 16, 2025, 10:40 AM IST

Telangana Private Colleges: ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, ఐటీశాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు, అధికారులతో ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య ప్రతినిధులు వరకు చర్చలు జరిపారు. కొద్ది నెలల క్రితమే ఆర్థికశాఖ నుంచి పెండింగ్‌ బిల్లులకు సంబంధించి రూ.1,200 కోట్లకు టోకెన్లు ఇచ్చారు. వాటిలో 600 కోట్లను వారంలో, మరో .600 కోట్లను దీపావళిలోపు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించిందని ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య ప్రతినిధులు తెలిపారు. చర్చలు సఫలమయ్యాయని, బంద్‌ విరమణకు సమాఖ్య అంగీకరించిందని ప్రభుత్వం  ప్రకటించింది. కాగా  గత  BRS ప్రభుత్వం దశాబ్ద కాలంపాటు ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ను సక్రమంగా చెల్లించలేదని ఉపముఖ్య మంత్రి  భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని...ఆర్థికంగా భారమైనా టోకెన్లకు సంబంధించి రూ.600 కోట్లను విడుదల చేయాలని నిర్ణయించామని తెలిపారు. మిగిలిన పెండింగ్‌ బిల్లులను ప్రతినెలా ఎంతో కొంత ఇవ్వాలని సర్కారు నిర్ణయించిందన్నారు. 

ఫీజు రీ ఎంబర్స్  మెంట్ పథకంతో పేదలకు పెద్ద చదువులు చదువుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం పుట్టగొడుగుల్లా కాలేజీలు వచ్చినా అందులో నాణ్యమైన విద్యను బోధించే ఆచార్యులు  కరువయ్యారు. దీంతో అంతగా ప్రావీణ్యం లేని వారితోనే కాలేజీలను కేవలం ఫీజు రీ ఎంబర్స్ మెంట్ కారణంగా నడిపిస్తున్నారు.ప్రస్తుతం  ప్రైవేటు కాలేజిలన్ని పలుకుబడి ఉన్న రాజకీయ నేతలవే కావడం విశేషమనే చెప్పాలి. వీటిని పెట్టినవాళ్లకు పొట్ట కోస్తే అక్షరం ముక్కరాదనేది జగమెరిగిన సత్యం. కానీ డబ్బులున్నాయి కదా అని చదవును వ్యాపారం చేస్తూ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు.

గత కొన్ని రోజులుగా ప్రైవేటు కాలేజీలకు చెల్లించాల్సిన ఫీజు రీ ఎంబర్స్ మెంట్ చెల్లించలేదు. దీంతో ప్రభుత్వ కాలేజీలకు ప్రైవేటు కాలేజీల యాజమాన్యం చర్చలు జరిపాయి. ఎట్టకేలకు ప్రభుత్వంతో చర్చలు సఫలం కావడంతో యథావిధిగా తెరచుకున్నాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Private Colleges ResumeTelangana Private Colleges BandhColleges HolidayCollege Holiday TomorrowTomorrow Bandh

