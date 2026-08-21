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ప్రైవేట్ స్కూళ్లపై ఫిర్యాదుకు ప్రత్యేక పోర్టల్.. PSCMS ప్రారంభించిన విద్యాశాఖ..!!

Telangana private school complaints: ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఫీజుల దోపిడీ, సౌకర్యాల లేమి ఇతర సమస్యలు ఏవైనా ఉంటే ఇక నుంచి తల్లిదండ్రులు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. తమ ఇంట్లో నుంచే నేరుగా విద్యాశాఖకు ఫిర్యాదు చేసే విధంగా ప్రభుత్వం సరికొత్త వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఆన్లైన్ ప్రైవేట్ స్కూల్ కంప్లైంట్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ పేరుతో ప్రత్యేక పోర్టల్ ను ప్రారంభించింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 21, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:47 AM IST
ప్రైవేట్ స్కూళ్లపై ఫిర్యాదుకు ప్రత్యేక పోర్టల్.. PSCMS ప్రారంభించిన విద్యాశాఖ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రైవేట్ స్కూళ్లపై ఫిర్యాదుకు ప్రత్యేక పోర్టల్.. PSCMS ప్రారంభించిన విద్యాశాఖ..!!
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