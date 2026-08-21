/ప్రైవేట్ స్కూళ్లపై ఫిర్యాదుకు ప్రత్యేక పోర్టల్.. PSCMS ప్రారంభించిన విద్యాశాఖ..!!

Telangana private school complaints: ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం పాఠశాల విద్యాశాఖ ఒక నూతన వేదికను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ప్రైవేట్ పాఠశాలల తీరుపై వచ్చే ఫిర్యాదులను సులువుగా నమోదు చేసుకునేందుకు PSCMS (PSCMS – Private Schools Complaints Management System) సిస్టమ్ను ప్రవేశపెట్టింది.ఈ వ్యవస్థ ద్వారా, తల్లిదండ్రులు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా తమ ఫిర్యాదులను నేరుగా ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం, వారు విద్యా శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్ https://schooledu.telangana.gov.inను సందర్శించి, PSCMS పోర్టల్ను ఎంచుకోవాలి. ఈ వ్యవస్థలోకి లాగిన్ అవ్వడానికి ఒక మొబైల్ నంబర్ అవసరం అవుతుంది.
వినియోగదారులు తమ ఫోన్ నంబర్ను నమోదు చేయగానే, ఒక OTP వస్తుంది. ఈ వన్-టైమ్ పాస్వర్డ్ను నమోదు చేసి, లాగిన్ అయిన తర్వాత, పాఠశాలకు సంబంధించిన ఏ సమస్యపైనైనా ఫిర్యాదులను దాఖలు చేయవచ్చు. ఈ ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థ ఫిర్యాదులను స్వీకరించడమే కాకుండా, వాటిపై అధికారులు తీసుకునే చర్యలను కూడా ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తుందని డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ వివరించారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో ఫీజు వసూలు, ఇతర సమస్యలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులను త్వరితగతిన పరిష్కరించడంలో ఈ వ్యవస్థ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని విద్యా శాఖ ఆశిస్తోంది.
ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత దాని పరిస్థితి ఏంటి అనేది కూడా ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకునే వెసులుబాటు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టరేట్ కల్పించింది. ఫిర్యాదులు ఇచ్చినప్పుడు వచ్చే గ్రీవెన్స్ ఐడీ లేదా రిజిస్టర్డ్ ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా స్టేటస్ ను ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. సంబంధిత అధికారులు ఆ ఫిర్యాదుపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు.. విచారణ ఎలా జరుగుతుంది.. అనేది పారదర్శకంగా వెబ్ సైట్లో కనిపిస్తుంది.
పాఠశాలలపై వచ్చే ఫిర్యాదులను త్వరగా మానిటర్ చేయడమే తమ లక్ష్యమని విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ప్రకటించారు. ఈ ఆన్ లైన్ మెకానిజంతో అధికారులు, పాఠశాల యాజమాన్యాల్లోనూ జవాబుదారీతనం పెరుగుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
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