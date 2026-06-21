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TPS: తెలంగాణలో విద్యారంగ సంస్కరణలు.. ఆరుట్లలో తొలి తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్..

New Education Revulation in Telangana:మాటివ్వడం వేరు… చేతల్లో చూపడంవేరు… అనుకున్నది జరగాలంతే.. అదే  రంగారెడ్డి జిల్లా ఆరుట్లలో జరిగింది. విద్యావ్యవస్థలో మార్పుతోనే తెలంగాణ నవనిర్మాణానికి సంకేతమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. తెలంగాణ చరిత్రలో కనీవినీ ఎరుగని విధంగా సర్కారు స్కూలును అందుబాటులోకి తెచ్చారు. కార్పోరేట్ వ్యవస్థకు మించి సకల సదుపాయాలతో రంగారెడ్డి జిల్లా ఆరుట్లలో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూలును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గత వారం లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 22, 2026, 12:03 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:05 AM IST
TPS: తెలంగాణలో విద్యారంగ సంస్కరణలు.. ఆరుట్లలో తొలి తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్..
Image Credit: TPS (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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TPS: తెలంగాణలో విద్యారంగ సంస్కరణలు.. ఆరుట్లలో తొలి తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్..
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