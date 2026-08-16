/తెలంగాణలో ఉద్యోగాల జాతర.. వచ్చే వారం నుంచి సరికొత్త జాబ్ నోటిఫికేషన్లు, చైర్మన్ కీలక ప్రకటన!

TS Govt Jobs 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ఒక శుభవార్త వెలువడింది. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేయడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో భాగంగా, వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్లను విడుదల చేసేందుకు టీజీపీఎస్సీ సిద్ధమవుతోంది. వచ్చే వారం నుంచి వరుసగా వివిధ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లను జారీ చేస్తామని వెల్లడించింది. పరీక్షల నిర్వహణలో అత్యంత పారదర్శకతను, ఖచ్చితత్వాన్ని, జవాబుదారితనాన్ని పాటించడంతో పాటు, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మరింత ఎక్కువగా వినియోగించుకుంటామని సంస్థ ప్రకటించింది. మరోవైపు, రాష్ట్రంలో ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి క్రమం తప్పకుండా పోటీ పరీక్షలు నిర్వహించేలా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సుమారు 70 వేల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసినట్లు, మరో 10 వేల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లను జారీ చేసినట్లు సమాచారం.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేసే లక్ష్యంతో తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కీలకమైన నిర్ణయాలను తీసుకునేందుకు సిద్ధమైంది. వివిధ శాఖల్లో ఉన్న ఖాళీలను భర్తీ చేస్తూ వచ్చే వారం నుంచి వరుసగా నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేస్తామని టీజీపీఎస్సీ చైర్మన్ బుర్ర వెంకటేశం తెలిపారు. అభ్యర్థులలో నమ్మకాన్ని పెంపొందించే విధంగా, పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత, ఖచ్చితత్వం మరియు జవాబుదారితనానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. టీజీపీఎస్సీ అనేది ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ కాబట్టి, తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయాన్ని అత్యంత జాగ్రత్తగా, బాధ్యతాయుతంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. నియామక ప్రక్రియలో చిన్న పొరపాటు జరిగినా, అది వేలాది మంది అభ్యర్థుల భవిష్యత్తుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తూ, పరీక్షల నిర్వహణలో పాల్గొనే ఉద్యోగులందరూ ప్రతి దశలోనూ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని చైర్మన్ సూచించారు.
ప్రశ్నపత్రాల రూపకల్పన దశ నుండి పరీక్షల నిర్వహణ, మూల్యాంకనం, ఫలితాల ప్రకటన వరకు అన్ని దశల్లోనూ ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరచాలని ఆయన ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా నియామక ప్రక్రియలో సాంకేతిక వినియోగాన్ని పెంచాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. డిజిటల్ విధానాలు, డేటా ఆధారిత పర్యవేక్షణ, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా ఎలాంటి పొరపాట్లు లేని పారదర్శకమైన వ్యవస్థను రూపొందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కీలక ప్రకటనలు చేశారు. ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉన్న ఉద్యోగ ఖాళీలను నిరంతరం గుర్తించి, ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి పోటీ పరీక్షలు నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన వెల్లడించారు. సంగారెడ్డి పట్టణంలోని బీఆర్ అంబేద్కర్ స్టేడియంలో నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీని ప్రారంభించిన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అధికారంలోకి వచ్చిన కేవలం ఏడాది కాలంలోనే సుమారు 70 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడంలో విజయం సాధించామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా, ఇటీవల మరో 10 వేల ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్లను జారీ చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఉద్యోగాల భర్తీ బాధ్యతను ప్రభుత్వం స్వయంగా తీసుకుంటుందని, ఏ ఒక్క ఖాళీని కూడా నిర్లక్ష్యం చేయబోమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. నిరుద్యోగ యువత ఎలాంటి అనవసరమైన వదంతులను నమ్మవద్దని, కేవలం పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హామీతో, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థుల్లో ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. కొద్ది రోజులుగా ఉద్యోగ ప్రకటనలు లేవని ఆందోళన చెందుతున్న అభ్యర్థులందరూ కూడా తగిన విధంగా ప్రిపేర్ కావాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు.
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