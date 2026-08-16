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తెలంగాణలో ఉద్యోగాల జాతర.. వచ్చే వారం నుంచి సరికొత్త జాబ్ నోటిఫికేషన్లు, చైర్మన్ కీలక ప్రకటన!

నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వచ్చేవారం నుంచి వరుసగా ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించింది.. ఈ మేరకు టీజీపీఎస్సీ చైర్మన్ బుర్ర వెంకటేశం ప్రకటించారు. నియామకాల్లో పొరపాట్లు చేసినా అభ్యర్థులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని చెప్పారు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 16, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:14 AM IST
తెలంగాణలో ఉద్యోగాల జాతర.. వచ్చే వారం నుంచి సరికొత్త జాబ్ నోటిఫికేషన్లు, చైర్మన్ కీలక ప్రకటన!
Image Credit: TS Govt Jobs 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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